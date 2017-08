La sfârsitul lunii septembrie, va fi anuntat cîstigãtorul licitatiei pentru groapa de la Rosiesti

vineri, august 25, 2017, 3:00

Panã la sfarsitul lunii septembrie, se va finaliza verificarea ofertelor depuse pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti. Comisia din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui a solicitat, deja, o serie de clarificãri din partea ofertantilor, situatie in care termenele de verificare se prelungesc. ‘Dacã ofertantii vor fi nemultumiti, vor depune contestatii. De regulã, se asteaptã comunicarea rezultatului final si, ulterior, dacã este necesar, se depun notificãri. În termen de 10 zile trebuie rãspuns la o notificare, iar dacã ofertantul nu este multumit cu mãsurile luate, are la dispozitie alte 10 zile pentru a face contestatie. Sperãm ca la sfarsitul lunii septembrie sã avem un rezultat final’, a spus Petricã Manolachi, seful compartimentului Achizitii Publice de la CJ Vaslui. În data de 7 august 2017, in Sala Mare a Palatului Administrativ Vaslui s-au deschis ofertele pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Au fost depuse cinci oferte si, dupã deschiderea dosarelor, s-a trecut la verificarea acestora. Procedura de verificare constã in trei etape. Dacã va mai fi nevoie de unele clarificãri, comisia din cadrul CJ Vaslui va solicita ofertantilor respectivele date, dupã care vor fi analizate propunerile tehnice si cele financiare. Întreaga procedurã va dura aproximativ o lunã, iar dacã ofertantii nu vor depune alte contestatii se va incheia contractul de concesiune cu castigãtorul licitatiei. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a demarat organizarea celei dea treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti.