La Mãrãsesti continuã luptele

luni, august 28, 2017, 3:00

În paralel cu ofensiva germanã condusã de Machensen, pe frontul romanesc se fac in permanentã schimbãri de trupe, de cele mai multe ori unitãtile rusesti fiind inlocuite de altele, romanesti. Astfel, Corpul VIII rus este inlocuit de Divizia a 10-a romanã, comandatã de generalul Chikovschi. Înlocuirea s-a fãcut in conditii nu prea bune, rusii neraportand datele militare necesare. Pe 14 august, de dimineatã, intentiile ofensive ale germanilor sunt sustinute, ca de obicei, de artilerie, intreaga zonã fiind acoperitã atat de fumul tragerilor, cat si de gazele datorate germanilor. Din randul acestora se dezlãntuie un asalt asupra liniilor rusesti de pe dealul Chicera, asalt realizat de trupele de elitã ale corpului alpin. Bineinteles, rusii nu rezistã, ceea ce duce la obisnuitul strigãt al romanilor (ßFug rusii!’), un strigãt aproape general la Mãrãsesti. Din nou, romanii sunt obligati sã ia initiativa si sã infunte valul de foc revãrsat de germani, ca de obicei bine inzestrati cu armament superior. Lupta este crancenã, pozitiile sunt ocupate, reocupate, pierdute, recucerite. O nouã faptã de eroism ii apartine cãpitanului Vasile Serbãnescu, cel care conduce o unitate de mitralierã panã aproape de liniile germane, echipã ce isi dovedeste eficienta panã cand, in urma contraatacului german, servantii mitralierelor mor unul dupã altul, cel din urmã fiind cãpitanul (care a impãrtãsit, si el, soarta subordonatilor). Dupã infruntãrile de la Chicera urmeazã cele din pãdurea Prisaca, acolo unde erau concentrate unitãti romane din Divizia a 5-a. De aici se putea exercita controlul asupra unor importante cãi de comunicatie, linia feratã Mãrãsesti- Tecuci si linia Panciu-Tecuci, de asemenea si marele pod de la Cosmesti. Pozitiile erau intãrite cu mai multe randuri de transee si sarmã ghimpatã. Pentru germani era necesarã cucerirea pozitiei romane din pãdurea Prisaca si, pentru aceasta, aruncã in luptã o intreagã divizie de artilerie insotitã de infanterie. Bombardamenul realizat de aceasta duce la distrugerea lucrãrilor romane de fortificatie si comunicatie. Din nou, gazele asfinxiante au efect asupra militarilor nostri. Divizia a 5-a, deja greu incercatã, nu reuseste sã mai tinã piept puhoiului inamic. Soldatii sunt epuizati, rezervele nu mai existã. Pe mai multe coloane, germanii ajung pe malul Siretului. O parte dintre ai nostri incearcã sã treacã inot raul. Pierderile sunt cumplite, dintr-un regiment intreg se salveazã numai aproximativ 100 de oameni, iar acestia se concentreazã in fata podului. Sã mai amintim cã in aceastã luptã, dar si, in general, la Mãrãsesti, s-au sacrificat si ofiteri din misiunea francezã, care au inteles sã fie alãturi de romani in cele mai periculoase situatii. Totul se concentreazã, in continuare, asupra podului de la Cosmesti, care asigura, dupã cum am vãzut, atat comunicatiile feroviare, cat si cele rutiere. În momentul in care situatia devenise extrem de gravã, apar unitãti din Divizia a 4-a care, impreunã cu ceilalti luptãtori, reuseste in ultimul moment sã salveze principalul obiectiv al luptelor, podul atat de dorit de germani. Atunci cand a fost necesar, podul a fost aruncat in aer, ceea ce a pus capãt intentiilor inamicului. Alte confruntãri importante au fost cele de pe plaiul Munceiului. Si aici, pentru a nu-stiu-cata oarã, se repetã momentele de lasitate ale soldatiilor rusi. O parte dintre ei sunt readusi pe pozitii de un regiment de cazaci, unitate de elitã a armatei ruse, care serveau si ca politie militarã, ßconvingandu-i’ pe infanteristii rusi cu lovituri de bici si intepãturi de sulitã sã-si facã, totusi, datoria. Armata a 2- a romanã, principala fortã in bãtãlia de la Mãrãsesti, se aflã si acum intr-o situatie incertã, deoarece nu are flancurile asigurate. Totusi romanii reusesc sã-i respingã pe germani si sã reocupe platoul Munceiului. Situatia se agraveazã, insã, in ziua de 16 august, cand luptele devin mai crancene, si doar cooperarea cu trupele generalului Averescu, antrenate, in cea mai mare parte, in luptele de la Oituz, reuseste sã restabileascã situatia, oprind incercarea germanilor de a inainta. În continuare, luptele se concentreazã la Panciu. Si aici, presiunea germanã este din ce in ce mai puternicã. În seara zilei de 16 august, inamicul incearcã un atac de surprindere, fãrã atac de artilerie, crezand cã ploaia torentialã care se dezlãntuise va masca miscãrile sale. Spre uimirea lor, romanii resping atacul. În urmãtoarele douã zile domneste o acalmie relativã, ambii adversari incearcã sã foloseascã acest rãgaz pentru consolidarea pozitiilor. Constantin Kiritescu face, cu acest prilej, un nou elogiu militarilor romani si conducãtorilor de atunci ai tãrii: ßCea mai sigurã apãrare o fãceau, insã, vointa de luptã a soldatilor, energia lor neinfrantã. Erau ziduri mai puternice decat intãriturile cele mai mestesugite. Nimic nu putea inãlta sufletele luptãtorilor, nici mãri mai mult curajul lor in luptã, decat cand vedeau in mijlocul lor pe capii incoronati ai tãrii lor impãrtãsind aceleasi primejdii, pãtimind in aceleasi temeri si bucurandu-se de aceleasi izbanzi. Era, in clipa cea grea, imaginea celei mai desãvarsite uniri a tuturor fiilor tãrii, de la cel ce purta coroana mãririi si a durerii, panã la cel ce tinea garda transeei cu arma, prinsi cu totii in acelasi simtãmant: dragostea de tarã si sfortarea, panã la jertfirea de sine, pentru mantuirea ei. Regele Ferdinand insusi a venit, in zilele cele mai cumplite ale bãtãliei, ca sã examineze situatia cu ochiul sigur al sefului si a stat, ceasuri intregi, in mijlocul statelor majore ale comandamentelor, nepãsãtor de pericol, in ploaia de obuze si de srapnele.’ Bãtãlia de la Mãrãsesti dura de 13 zile, cu mari pierderi, iar germanii nu reusiserã sã obtinã nici un succes palpabil. Liniile rusesti, pe care le cuceriserã temporar, erau acum pierdute si intãrite de trupele romanesti. Niciunul din marile obiective propuse nu fusese atins, nici cel mai dorit dintre acestea, adicã trecerea Siretului. Machensen, care purta supra-numele de ßSpãrgãtorul de fronturi’, se dovedise neputincios panã acum. Se hotãrãste pentru un atac decisiv, adicã indreptat, de data aceasta, numai asupra romanilor, sectorul de front al acestora fiind cel mai important. Marele cartier german hotãrãste inceperea unei mari ofensive la Mãrãsesti, combinatã cu activitãtile militare de la Oituz. În conceptia lui Machensen, lovitura principalã trebuia datã intr-o zonã cuprinsã intre Panciu si Mãrãsesti, unde se aflau Divizia a 13-a romanã si ce mai rãmãsese din Divizia a 5-a. Un punct de cea mai mare importantã era pãdurea de la Rãzoare, de unde puteau fi controlate cãile de comunicatie. Împotriva Rãzoarelor sunt concentrate mai multe trupe inamice, grupul de atac fiind format din cinci divizii, sustinute pe flancuri de alte mari unitãti. Romanii erau protejati de o linie de transee bine ganditã, intinsã pe dealuri, dar si in zonele mai joase. Linia proteja localitatea Mãrãsesti, panã atunci foarte putin cunoscutã in tarã. Înaintea bãtãliei domnea obisnuitul calm care, intotdeauna, a precedat marile furtuni. Bombardamentele reciproce sunt mult mai intense de data aceasta, iar primele victime mai importante sunt in randul romanilor, care pierd slabele lor lucrãri de fortificare. Frontul de atac este extins de la Mãrãsesti panã la Cosmesti, desi cea mai mare concentrare rãmane cea din fata Mãrãsestilor. Cele mai grave lovituri le primesc Divizia a 9-a si Regimentul 9 de vanãtori, in cea mai mare parte aflat in linia intai. Un atac din flanc pare aproape decisiv pentru Divizia a 9-a, dar comandantul acesteia, generalul Scãrisoreanu, restabileste forta combativã a acesteia. Rezistenta romanã ii obligã pe germani sã caute noi si noi puncte vulnerabile, mai ales acolo unde legãturile dintre unitãtile noastre nu erau bine organizate. Pretutindeni, insã, este respins, un succes temporar fiind ocuparea unei pãrti din fabrica de zahãr, un obiectiv mereu disputat de aproape douã sãptãmani. Nu rezistã mult nici acolo, deoarece devin victimile unui dublu atac incrucisat. Legãturile dintre Divizia a 13-a si cea de-a 10-a erau in partea de nord vest a pãdurii ßLa Rãzoare’, un nume intrat in patrimoniul eroismului romanesc. Atacurile de aici ale infanteriei germane se repetã mereu, inamicii vin val dupã val. Folosind accidentele de teren, reusesc o inaintare pe pozitii in sectorul Regimentului 9, spre gara Mãrãsesti, la un moment dat ocupand-o, chiar, partial. Succesul este, insã, de foarte scurtã duratã, fiindcã ceea ce mai rãmãsese din Regimentul 9 reuseste sã recucereascã pozitia. Dar situatia devine tot mai grea pentru armata romanã, inamicul descoperã si exploateazã un punct slab intre douã regimente si reuseste o strãpungere. Pierderile noastre sunt mari, intre rãniti se inscrie, chiar, un comandant de regiment, colonelul Rosetti. Putem vorbi de un moment culminant: o victorie germanã ar fi insemnat ca trupele romane de la Mãrãsesti sã meargã in prizonierat sau sã fugã peste Siret. O ultimã sperantã este intrarea in foc a rezervei Diviziei a 9-a. Trebuie sã remarcãm, in acele momente de mare gravitate, faptele de eroism are cãpitanului Grigore Ignat din Barlad. Se cuvine, in amintirea acestuia, sã citãm un larg pasaj din cartea lui Constantin Kiritescu: ßCãpitanul Ignat primise ordinul sã tinã pe loc inaintarea inamicului cu orice pret. El a inteles care e singurul pret cu care se poate plãti oprirea inamicului si nu i s-a pãrut prea mare. Mitralierele incep sã tãcãne, iar dusmanul e pironit in fata transeei. Artileria germanã repereazã transeea si aruncã ploaie de srapnele peste compania de mitraliere; ea stã neclintitã si tãcãniturile precipitate parcã numãrã vietile pe care le rãpune si tot nu pridideste. De douã ori dusmanul amenintã cu impresurarea. De douã ori si compania isi schimbã asezarea si secerisul nu conteneste… Cãpitanul Ignat dã un ordin scurt. Ofiterii si gradatii la ßpiese’. Si el insusi se aseazã la piesa numãrul 1. Sub mana dibace a maestrului, glasul mitralierei izbucneste mai furios decat oricand si minutul fatal soseste. Puhoiul dusman a trecut peste mormanul de cadavre semãnate in fata companiei eroice si s-a nãpustit, furios, in linia ei de fier si foc. Cei din urmã servanti, rãmasi in viatã sunt tintuiti cu baionetele pe mitralierele lor. La postul sãu, cãpitanul Ignat, strãpuns de zeci de baionete, cade, imbrãtisand teava inrositã a mitralierei pe care o servise in cea din urmã clipã. Jertfa lor nu a fost zadarnicã, oprirea chiar pentru un scurt timp a inaintãrii inamice a servit ca rãgaz pentru sosirea unor noi rezerve.’

Dan Ravaru