Junii Sibiului, un monument al spiritualitãtii românesti, pe scena Zilelor Culturale ale Vasluiului

vineri, august 11, 2017, 3:00

O altã mare sãrbãtoare este pregãtitã de cãtre Primãria municipiului Vaslui pentru vasluieni: Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui. Primarul Vasile Pavãl si-a mobilizat în aceastã perioadã echipa, pentru ca editia 2017 a Zilelor Culturale sã fie, ca de fiecare datã, o reusitã. Marti, pe 15 august 2017, JUNII SIBIULUI vor închide manifestãrile culturale dedicate Zilelor Municipiului Vaslui printr-un concert extraordinar, care cu sigurantã va rãmâne mult timp în memoria publicului nostru.

Vernisaje de expozitii si lansãri de carte, concursuri sportive pe diverse discipline, festivitãti de celebrare a celor mai trainice cupluri, festivitãti de omagiere a celor mai emblematice personalitãti ale acestor locuri, recitaluri si concerte, spectacole artistice si de teatru pentru copii, toate aceste evenimente vor fi oferite publicului larg, fiind conceput un program variat de activitãti menit sã rãspundã cerintelor diverse ale vasluienilor. Marti, 15 august 2017, organizatorii au conceput un spectacol de muzicã si dansuri populare, potrivit unei mari sãrbãtori crestine, ‘Adormirea Maicii Domnului’. Recitalul Orchestrei ‘Rapsodia Vasluiului’ si a invitatilor sãi va fi continuat de Concertul extraordinar al Ansamblului Folcloric Profesionist ‘JUNII SIBIULUI’, peste 50 de artisti oferind un adevãrat regal muzical. Printre solistii care vor concerta in Centrul Civic al municipiului Vaslui se aflã Mariana si Adriana Anghel, Tudor Furdui Iancu, Viorica Telcean, Nelu Albu.

Cine sunt Junii Sibiului?

Cea mai veche formatie de dansuri populare a Romaniei, devenitã patrimoniu universal, Junii Sibiului s-au nãscut in 1944, din initiativa maestrului coregraf Ioan Macrea, si s-au transformat din formatie de amatori, la inceput bãrbãteac, apoi mixt, intr-o structurã culturalã profesionistã, recunoscutã la nivel international. Junii Sibiului au participat de-a lungul timpului la numeroase competitii si festivaluri folclorice, organizate in tarã si strãinãtate, iar valoarea lor a fost recunoscutã prin cele peste 100 de premii nationale si 60 de premii internationale acordate ansamblului de jurii de specialitate. În repertoriul ansamblului se regãsesc jocurile populare din Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia, Banat, Dobrogea, din patrimoniul muzical-coregrafic european, toate prezentate in costume specifice. Ansamblul valorificã deopotrivã obiceiuri, precum Înãlbitul panzelor, Culesul viilor, Intrarea fetei in horã, Clusul, Drãgaica, Capra, dar si jocuri bãtranesti din zona Sibiului: Hodoroaga, Banu Mãrãcine, Coconita, Glamboaca. Un segment special in cadrul repertoriului ansamblului il reprezintã spectacolele tematice: ‘Pe firul nesfarsit al vietii’ – montat in 2009, ‘Cãlãtorie in ritm de vers, de cant si jocuri’ – 2010 si ‘De dragoste si de dor’ – 2011, ‘La Sibiu, in Piata Mare, targ de n-are asemãnare’ – 2012, primul spectacol de teatru muzical coregrafic montat de ansamblu dupã zeci de ani, si ‘La hanul lui Ghitã – 2013. Bogãtia si diversitatea repertoriului, tehnica dansatorilor, instrumentistilor si solistilor vocali au fost aplaudate in cele peste 600 de turnee efectuate in Romania, intreaga Europã, America de Nord, Asia si Africa si au fost recompensate cu premii si medalii. Statutul de ambasador al spiritualitãtii romanesti a fost recunoscut si in 1986, cand ‘Junii Sibiului’ a fost prima formatie de dansuri romanesti prezentã intr-un turneu in SUA; in 2006, la Patras, cand ansamblul a preluat simbolic cheia Capitalei Culturale Europene pentru Sibiu 2007, in 2009, cand ansamblul a fost invitat sã evolueze pentru demnitarii prezenti la Summit-ul NATO de la Bucuresti, si in 2012, cand ansamblul a fost invitat la Dineul Oficial organizat de UEFA si la Summitul NATO de la Sibiu. Marti, pe 15 august 2017, JUNII SIBIULUI vor inchide manifestãrile culturale dedicate Zilelor Municipiului Vaslui printr-un concert extraordinar, care cu sigurantã va rãmane mult timp in memoria publicului nostru.