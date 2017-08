Jandarmii vasluieni, locul 10 pe tarã în lupta cu fenomenul contrabandei

miercuri, august 9, 2017, 3:00

Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Vaslui a intreprins, in 2016, un numãr de 7 mãsuri de prevenire a contrabandei. În functie de volumul de mãrfuri de contrabandã confiscate, Inspectoratul ocupã locul 10 in clasamentul inspectoratelor judetene de jandarmi analizate. Conform datelor colectate, bunurile confiscate de cãtre IJJ-uri sunt in proportie de peste 90% tigãri si alte produse din tutun, precum si alcool si alte tipuri de produse cosmetice sau electrocasnice. Ca urmare a acestor actiuni, 5.020 tigãri de contrabandã au fost confiscate si 7 dosare penale au fost inregistrate. Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat de cãtre Asociatia InfoCons si sustinut de British American Tobacco in cadrul campaniei ‘Stop Contrabanda! Ia atitudine’ (mai multe detalii pe www.anticontrabanda.ro). Studiul evalueazã rezultatele din 2016 ale actiunilor desfãsurate de principalele autoritãti implicate in combaterea fenomenului de contrabandã. Informatiile prezentate in studiu au fost obtinute in baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si colectate prin intermediul chestionarelor trimise de cãtre reprezentantii Asociatiei ‘InfoCons’ autoritãtilor vizate. Campania ‘Stop Con trabanda! Ia atitudine’ are ca scop informarea publicului atat in legãturã cu dimensiunea fenomenului contrabandei, cat si referitor la eforturile autoritãtilor statului roman pentru stoparea acestui fenomen. Contrabanda are profunde efecte economice si sociale, prejudiciind bugetul de stat si limitand capacitatea de dezvoltare a Romaniei. Totodatã, acest fenomen reprezintã un risc pentru siguranta nationalã, contrabanda fiind adesea asociatã si altor activitãti infractionale, putand reprezenta chiar si o sursã de finantare pentru activitãti teroriste. InfoCons (www.infocons.ro)Asociatie Nationalã de Protectia Consumatorilor, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentalã, apoliticã, reprezentativã, de drept privat, fãrã scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independentã, intemeiatã pe principii democratice, ce apãrã drepturile consumatorilormembrã fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori. Fii infor mat! Ia atitudine! Cunoaste-ti drepturile si exercitã-le apeland 021 9615! British American Tobacco este liderul pietei tutunului din Romania, al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei (peste 12,5 miliarde de euro plãtiti doar in ultimii 10 ani) si unul dintre principalii investitori. British American Tobacco (BAT) este un angajator strategic in Romania, generand mai mult de 2.000 de locuri de muncã directe prin fabrica sa de la Ploiesti, in compania de distributieBAT Trading si in centrul de servicii integrateBritish American Shared Services Europe (BASSE).