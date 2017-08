Italia rãmâne principalul partener economic al Vasluiului

joi, august 31, 2017, 3:00

În luna iunie, indicele productie industriale din judetul Vaslui a inregistrat o valoare de 96,6% comparativ cu perioada similarã a anului trecut. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, exporturile de bunuri au fost in luna aprilie 2017 de 11.708 mii euro, cu 11,4% mai mici fatã de perioada similarã din anul precedent (13.220 mii euro). Exporturile se bazeazã in continuare pe materii textile si articole din acestea, cu 4.507 mii euro, si incãltãminte, cu o valoare de 2.445 mii euro. Importurile de mãrfuri derulate in luna aprilie 2017 au fost de 10.072 mii euro, cu circa 13% mai mici decat in perioada similarã din anul 2016 (11.578 mii euro). Economia localã importã materii textile si articole din acestea, cu 2.641 mii euro, si incãltãminte, cu o valoare a importurilor de 1.415 mii euro. Dintre partenerii judetului Vaslui in comertul international se detaseazã, prin valori absolute si prezentã constantã, Italia, Germania, Franta, India si Olanda – la export, respectiv Italia, Germania, Republica Moldova, Bulgaria si Olanda – la import. Italia se detaseazã prin valoarea mare (16.710 mii euro) a exporturilor efectuate de firmele din judetul Vaslui. Urmeazã Germania ( 6.911 mii euro) si Franta (4.093 mii euro). Si in cazul importurilor, Italia este principalul partener de comert (10.879 mii euro) pentru firmele vasluiene, ea fiind urmatã la distantã, de Germania (5.151 mii euro) si Republica Moldova (2.109 mii euro).