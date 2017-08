ISU: Spitalul Judetean, strâmt în pãrtile esentiale!

joi, august 31, 2017, 3:00

Desi lucrãrile de reabilitare a Spitalului Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui executate în cadrul proiectului finantat cu bani europeni s-au finalizat încã din 2014, nici acum cel mai mare spital din judet nu are avizele de securitate la incendiu din partea ISU. Si, se pare, nici nu le va avea prea curând! Motivul: schimbarea legislatiei si faptul cã imobilul, construit în 1972, nu mai corespunde noilor norme, elaborate în… septembrie 2016! Are, atentie, holuri prea… strâmte! Dupã obligarea construirii din bani publici a unei scãri suplimentare, care stã nefolositã, a douã compartimente de incendiu distincte, dar si mutarea grupului electrogen de rezervã în afara spitalului, într-o incintã separatã, conducerea SJU se vede obligatã sã refacã documentatia pentru obtinerea avizului ISU pentru întreg spitalul, inclusiv pentru corpurile A si B, care primiserã initial acest aviz. Doar demararea achizitiei tehnico-economice a documentatiei costã aproape 50.000 lei, o nimica toatã fatã de ceea ce ar putea reprezenta costul total pentru obtinerea unei hârtii care, peste cîtiva ani, s-ar putea sã nu mai fie valabilã.

Consilierii judeteni au aprobat sãptãmana trecutã o rectificare, a IV-a a bugetului judetului, prin care se aloca suma de 49.750 lei in vederea demarãrii achizitiei documentatiei tehnico-economice ‘Lucrãri complementare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu la Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui’. Suma reprezintã insã numai inceputul unor noi cheltuieli pentru obtinerea avizului de la ISU. Asta in conditiile in care, dupã inceperea reabilitãrii, in 2010, in cadrul unui proiect finantat cu fonduri europene si implementat de CJ, au fost deja cheltuite sume impresionante, peste un milion de lei pentru obtinerea acestui aviz care nici acum, la 4 ani dupã receptia lucrãrilor, nu a fost obtinut. Motivul: numeroasele modificãri legislative din domeniu, apãrute in special dupã incendiul de la Colectiv, din noiembrie 2015, care fac aproape imposibilã conformarea din acest punct de vedere al unui imobil construit in 1972 si care, la acea vreme, era considerat drept unul dintre cele mai moderne spitale din tarã. Primele observatii din pareta ISU s-au referit la faptul cã lãtimea holurilor (intre 1,80 si 2,17 m) nu este conformã. Dat fiind cã nici clãdirea, si nici proiectul aprobat de UE, ce nu putea fi modificat, nu permitea lãrgirea holurilor, ISU a impus unele mãsuri compensatorii, printre care construirea unei scãri exterioare inchise, de evacuare a persoanelor, cheltuialã care, nefiind eligibilã, a fost suportatã din bugetul judetului. La fel, s-a impus mutarea generatorului de urgentã intro incintã separatã din exteriorul spitalului, lucrare plãtitã tot din bani publici. Nu a fost destul si, conform unui Raport de expertizã tehnicã pentru securitate la incendiu realizat in anul 2015, in care se mentioneazã cu titlu de concluzie cã ‘imobilul ‘Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui – Corp A si B’ respectã partial prevederile legale in domeniul securitãtii la incendiu si se poate incadra in nivelurile de performantã pentru cerinta esentialã Securitate la incendiu Cc, Ci’, s-a impus un nou set de mãsuri in vedrea acordãrii respectivului aviz. Este vorba de construirea a douã compartimente de incendiu distincte, unul format din corpurile A si B si al doilea format din corpul C, prin separarea celor douã compartimente cu usi si pereti rezistenti la foc, astfel incat compartimentul de incendiu compus din Corp A+B sã poatã obtine autorizatie de securitate la incendiu, dupã finalizarea tuturor lucrãrilor. Alti bani, alte proiecte, care, dupã finalizare, nu s-au dovedit a fi destule, pentru cã au apãrut noi normative, ce impuneau alte mãsuri, astfel incat ISU nu a mai acordat avizul pentru Corpul A+B. Trei ferestre buclucase, zidite conform proiectului initial de reabilitare a SJU, au reprezentat noi piedici in acordarea acestui aviz, si alocarea de noi fonduri suplimentare, din partea CJ, pentru rezolvarea situatiei. Un nou raport de expetizã tehnicã, realizat in iulie 2016, noi mãsuri ‘ necesare in vederea incadrãrii in nivelurile de performantã pentru cerinta fundamentalã ‘securitate la incendiu Cc, Ci’ pentru ca, o nouã modificare in legislatia ISU, apãrutã douã luni mai tarziu, sã punã capac. Potrivit prevederilor din noile norme ISU, ‘Documentatia tehnicã de autorizare trebuie sã trateze intreaga constructie. Prin urmare, documentatia trebuie sã includã si corpurile A+B, finalizate, la care lãtimile holurilor variazã intre 1,80 – 2,17 m. Principalele probleme pentru care in acest moment nu se poate depune documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui (corpurile A, B, C), sunt necesitatea executiei de lucrãri complementare in Corpul C si lãtimile holurilor din corpurile AžB’, anuntã, in cadrul unui comunicat de presã, ISU ‘Podul Înalt’ Vaslui. Pãstrand nota absurdã a intregii situatii, pentru obtinerea respectivului aviz, poate s-ar impune dãramarea din temelii a spitalului si reconstruirea lui, dar numai dupã ce legislatia in domeniu se va ‘stabiliza’, astfel incat sã nu mai existe riscul aparitiei unor noi cerinte si conditii.