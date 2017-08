Între 1.000 si 1.250 tone de deseuri iau lunar drumul Brãilei

vineri, august 18, 2017, 3:00

În fiecare lunã, din municipiul Vaslui se transportã în groapa de la Brãila între 1.000 si 1.250 tone de deseuri. Cum licitatia pentru groapa de la Rosiesti treneazã de peste doi ani, autoritãtile locale sunt tot mai nemultu mite cã deseurile sunt transportate pe o distantã foarte mare pentru a fi depozitate. Practic, gropile neconforme au fost închise, sistemul modern de gestionare a deseurilor a fost finalizat, dar, din cauza contestãrii licitatiilor, gunoaiele sunt plimbate prin tarã pe banii oamenilor.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã gestionarea deseurilor reprezintã o problemã tot mai mare pentru autoritãti. În contextul in care licitatia pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesi a fost blocatã de mai multe ori, factorii cu putere de decizie ar trebui sã se implice pentru deblocarea situatiei. Vasile Pavãl a spus cã intr-o discutie pe care a avut-o in trecut cu unul din consilierii ministrului Mediului, a explicat cã va impacheta gunoaiele intr-o garniturã de tren si le va trimite la Bucuresti. ‘Gunoiul este o problemã mare. Tot mã rog de cei de la Brãila sã ne mai lase sã depozitãm deseurile in groapa de acolo. Cum sã duci gunoiul o jumãtate de tarã?! Noi am inchis groapa de gunoi, acum e iarbã acolo, e verde si frumos. E o bãtaie de joc de banii oamenilor’, a spus Vasile Pavãl. Cãtãlin Barleanu, directorul SC Goscom Vaslui SA, spune cã, lunar, din mu ni cipiul resedintã de judet se transportã la Brãila intre 1.000 si 1.250 tone de deseuri. ‘Panã se adjudecã gestionarea gropii ecologice de la Rosiesti existã un contract valabil pentru depozitarea deseurilor la Brãila. Cand se va finaliza licitatia, va intra in actiune operatorul economic care a castigat serviciul de salubritate. Nu stim dacã vor fi depuse noi contestatii si licitatia pentru groapa de la Rosiesti va fi prelungitã. Din acest moment, noi mai avem contract cu cei de la Brãila pentru incã un an’, a arãtat Cãtãlin Barleanu.