Infractionalitatea în judet, în scãdere

Prin eforturile politistilor, dar si datoritã campaniilor de prevenire derulate, infrac- tionalitatea în primele 6 luni a acestui an din judetul Vaslui, inclusiv cea de naturã judiciarã, a cunoscut o scãdere cu 15% fatã de perioada similarã a anului trecut. Strãzile, inclusiv cele din mediul rural, au devenit ceva mai sigure, scãzând numãrul de tâlhãrii înregistrate, infractiunile de loviri si alte violente ori furturile din vehicule, gospodãrii sau societãti comerciale. În scop preventiv, politistii au desfãsurat în prima jumãtate de an nu mai putin de 11 razii, 1.031 de actiuni si 5.937 controale, si au desfãsurat, în vederea prevenirii criminalitãtii, mai multe întâlniri cu grupuri tintã, la care au participat peste 1.600 de persoane.

Comisarul sef Gabriel Doru Pantîru, comandantul Inspectoratului de Politie a Judetului Vaslui, a prezentat evaluarea activitãtii institutiei în primele 6 luni ale acestui an, raport care se dovedeste a fi pozitiv. Datele prezentate aratã o scãdere cu aproximativ 15% a infractionalitãtii înregistrate în aceastã perioadã, fatã de perioada similarã a anului trecut. Procentul este în scãdere cu 14,78% si la infractiunile de naturã judiciarã, scãderi înregistrându-se si la infractiunile contra vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii. „Infractionalitatea stradalã este în usoarã scãdere, fatã de aceeasi perioadã a anului 2016. Au scãzut infractiunile de tâlhãrie comise în stradã prin smulgerea de obiecte, precum si infractiunile de furt, cele din auto, cu 10,3%, iar cele din societãti comerciale, cu 6,66%. Infractiunile de tâlhãrie au înregistrat o scãdere de 16,48% în acest an, fatã de perioada similarã a anului trecut, atât în mediul urban, cât si în mediul rural. Numãrul de infractiuni sesizate în mediul rural a înregistrat un trend descendent în primele 6 luni ale acestui an, scãderea fiind de aproximativ 18% fatã de semestrul I 2016. O scãdere a fost înregistratã si la infractiunile de loviri sau alte violente, cu 21,37%. Din numãrul total de infractiuni sesizate în mediul rural, în procent de 24,7% au fost infractiuni de furt, la acest gen de fapte fiind înregistratã o scãdere fatã de semestrul I 2016 cu 11,28%. Relevant este faptul cã infractiunile de mare violentã sesizate de la începutul acestuia an reprezintã un procent de doar 0,43% din numãrul total al infractiunilor contra vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii”, a arãtat comisarul sef Gabriel Doru Pantîru. Datele prezentate de comandantul IPJ Vaslui aratã cã infractionalitatea sesizatã contra patrimoniului a scãzut cu 10,6% în acest an, fatã de perioada similarã a anului trecut. Este vorba de infractiunile de furt din locuinte sãvârsite prin efractie (- 3,4%) sau prin împrietenire (-37,3%), de furturile din societãti comerciale sãvârsite prin efractie (- 28,9%), furturile din autovehicule (- 9,09%), precum si de furturile de animale (-51,96 %). În ceea ce priveste circulatia pe drumurile publice din judetul Vaslui, au fost înregistrate cu 14,1% mai putine accidente grave fatã de aceeasi perioadã a anului trecut, numãrul persoanelor decedate fiind mai mic cu 36,36%, iar cel al rãnitilor grav, cu 8,82% mai mic fatã de primele 6 luni ale anului 2016. Conform raportului prezentat, principalele cauze ale accidentelor grave au fost abaterile pietonilor, abaterile comise de cãrutasi si nerespectarea regimului legal de vitezã. În scopul reducerii accidentelor rutiere si a consecintelor acestora, politistii rutieri au aplicat 22.314 sanctiuni contraventionale, au retinut 1.477 permise de conducere si au retras 528 certificate de înmatriculare. De asemenea, au descoperit 247 infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Au fost intensificate si actiunile desfãsurate de politistii de investigare a criminalitãtii economice, în aceastã perioadã fiind aplicate 520 sanctiuni contraventionale, în valoare de 548.200 lei, si au fost confiscate bunuri a cãror provenientã nu a putut fi doveditã sau ridicate în vederea confiscãrii speciale în lucrãrile penale instrumentate în valoare de 138.758 de lei. De asemenea, au fost constatate 54 de infractiuni de naturã economico-financiarã. În cadrul actiunilor desfãsurate la regimul armelor, explozivilor si substantelor periculoase, politistii vasluieni au aplicat 68 de sanctiuni contraventionale, în valoare totalã de 9.003 lei, si au fost ridicate în vederea confiscãrii 11.773 de articole pirotehnice. „Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui va continua actiunile pentru cresterea gradului de sigurantã a cetãtenilor, protejarea vietii, integritãtii corporale si a patrimoniului acestora. De la începutul anului, în scop preventiv, politistii au desfãsurat 11 razii, 1.031 de actiuni si 5.937 controale. Valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscãrii în cadrul actiunilor desfãsurate a fost de 261.840 de lei. Activitatea de prevenire s-a axat pe trei componente: prevenirea delincventei juvenile si victimizãrii minorilor, prevenirea infractiunilor contra patrimoniului si prevenirea infractiunilor contra persoanei. Politistii de prevenire a criminalitãt ii au desfãsurat întâlniri cu grupuri tintã, în special în unitãt ile de învãtãmânt, iar numãrul beneficiarilor depãseste 1.600”, a mai declarat Gabriel Doru Pantîru, comandantul IPJ Vaslui.