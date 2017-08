Începe bãtãlia de la Mãrãsti

vineri, august 18, 2017, 3:00

Dupã cum am vãzut, dupã aproape un an, romanii se pregãtesc sã inceapã o ofensivã, adicã sã preia initiativele pe campul de luptã. Pentru aceasta a fost aleasã ziua de 19 iunie si, avand in vedere intentiile si sperantele, au fost invitati si atasati militari strãini care sã dovedeascã, si pentru alte tãri, cã romanii sunt, din nou, in atac. Asa cum se intamplã inaintea oricãrei bãtãlii, mai intai a intrat in actiune artileria, cea romaneascã fiind bine inzestratã, avand o mare putere de foc si, deloc de neglijat, comandantii acesteia aveau informatii clare asupra locurilor unde trebuiau sã loveascã. Focul nostru nimicitor era executat de 228 de guri de tun. Inamicul rãmane uimit, nu se astepta la o astfel de presiune. Bombardamentul romanesc se desfãsoarã in timpul zilei si chiar in timpul noptii, lungimea tragerilor fiind variatã in functie de obiectivele aflate in prima linie sau cele din adancimi. Efectele asupra dusmanului au fost nimicitoare; lucrãrile de fortificatie, efectuate pe parcursul atator luni si cu multã sarguintã, au fost distruse in cea mai mare parte, s-au creat o multime de spãrturi si, ceea ce apare ca uimitor in desfãsurarea rãzboiului, soldatii germani pãrãseau transeele distruse in cea mai mare parte. În armata romaneascã se semnala un entuziasm general legat de efectele bombardamentului de artilerie, entuziasmul cuprinzand atat pe soldati, cat si pe comandantul lor, generalul Averescu. Satul Mãrãsti, considerat obiectiv general al viitorului atac, a fost lovit in primul rand de bombardamentul romanesc, iar dusmanii, presimtind cã vor trebui sã pãrãseascã acea pozitie, au incendiat, si ei, depozitele pozitionate acolo. Dupã zile intregi de bombardament, patrulele de cercetasi au ajuns la concluzia cã este timpul unui atac general, in conditiile in care soldatii germani se arãtau coplesiti sub focul artileriei romanesti. În noaptea de 23-24 iulie incepe atacul propriu-zis al trupelor romanesti. Infanteristii nostri, folosindu-se de intunericul noptii, de denivelãrile de teren si de bogata vegetatie a zonei, se apropie, pe nesimtite, de pozitiile inamice. Faptul cã artileria incã functiona i-a derutat pe inamici, acestia nebãnuind aproprierea asaltului. La 4 dimineata, cei care reusiserã sã ajungã foarte aproape de pozitiile germane se ridicã, deodatã, la asalt, cu strigãte mobilizatoare. Ajung in transeele inamice, se aruncã grenade si se apeleazã la ceea ce romanii aveau o netã superioritate, adicã la lupta la baionetã. Trupele romanesti erau dispuse pe diferite sectoare, urmãrind obiective precise; atacul dealului Mãrãstilor, a satului Mãrãsti si a dealului Manãstioarei, a dealurilor Încãrcãtoarea si Fantana Puturoasã. Se distinge, in timpul luptelor, Regimentul 2 vanãtori, care avea un trecut glorios din timpul Rãzboiului de la 1877 pentru Independentã. Germanii, atat de victoriosi panã atunci, isi pãrãsesc pozitiile si, cu mainile sus, se predau romanilor, formandu-se coloane de prizonieri. Prima etapã a atacului s-a soldat cu importante victorii tactice, au fost cucerite douã dealuri de pe care putea fi controlat frontul, dealul Mãrãstilor si cel al Teiusului. Si alte cote importante sunt ocupate de romani care, pe langã capturarea unor numerosi prizonieri, intrã si in posesia unui important parc de artilerie. Satul Mãrãsti fusese organizat de dusmani intr-o adevãratã cetate. Era inconjurat de retele de sarmã ghimpatã, de transee betonate, iar o parte din case fuseserã transformate in mici cazemate. La o primã vedere, satul pãrea de necucerit. Totusi, el era cel mai important obiectiv al atacului romanesc. Pe langã bombardamentul de artilerie, s-a recurs la actiuni tactice, atacuri simulate in zona centralã, cele adevãrate fiind realizate prin invãluire. Asa cã centrul satului este cucerit prin atacuri corp la corp, iar in continuare sunt lichidate alte centre de rezistentã ale inamicului. Acum se distinge cãpitanul Coravu, despre care vom mai aminti, aflat mereu in fruntea celor pe care-i comanda si folosind, ca si acestia, toate tipurile de arme. Inamicul incearcã, dupã pierderea Mãrãstilor, o rezistentã bine organizatã pe dealul Manãstioara. Aici luptele devin mult mai crancene, dusmanul luptand cu disperare si incercand, intr-un fel, sã-si salveze onoarea dupã pierderea Mãrãstilor. Si aici romanii sunt invingãtori, iar un episod oarecum iesit din comun a fost capturarea unor piese de artilerie, in primul rand un tun de 105, care au fost imediat intoarse si folosite impotriva inamicului. O altã pozitie importantã era dealul Încãrcãtoarea, si el bine fortificat de inamic, acesta folosind cu dibãcie accidentele de teren alãturi de lucrãrile propriu-zise de fortificatie. Normal, ar fi trebuit efectuat un nou bombardament total de artilerie inaintea atacului dar, dupã ce acesta a fost realizat partial, din punctul de vedere al Comandamentului, a prevalat ideea unui asalt frontal de infanterie. Dusmanul rezistã, insã, mitralierele sale actioneazã eficient, romanii au pierderi si suportã un contra-atac al germanilor. Pentru moment, situatia pare a fi incertã. În flancul stang, insã, Regimentele 11 Siret si 12 Cantemir (din Barlad) luptã cu succes pentru ocuparea unor alte inãltimi. Si in acest sector luptele sunt crancene, iar unul dintre detasamentele romanesti cade, pentru un moment, intr-o incercuire. Citãm dupã Kiritescu actiunile regimentului din Barlad: ‘ Trupele regimentului 12 ‘Cantemir’ au cucerit, dupã asalturi repetate, lucrãrile de la cotele 630, 575, impreunã cu intreaga creastã a sectorului sãu si a respins contra-atacurile intreprinse de dusman ca sã le reia. Pierderile noastre au fost mari; numerosi morti si rãniti au rãmas prinsi in sarmele ghimpate ale retelelor din fata transeelor dusmane.’ (op. cit., p. 69) Odatã cu romanii, si rusii din Divizia a 15-a atacã, de la nord si sud, dealul Momaia, reusind, dupã lupte violente, soldate cu mari pierderi, sã-l cucereascã, luand si numerosi prizonieri germani. A fost, dupã cum subliniazã Constantin Kiritescu, un adevãrat ‘Cantec al lebedei’ pentru aceastã armatã, care se afla, datoritã influentelor revolutionare, in pragul descompunerii. Pe 24 iulie putem vorbi de o adevãratã victorie, deoarece fron tul inamic fusese rupt pe o mare lãrgime, fortificatiile se prãbusiserã, o divizie intregã era pe fugã. Victoria a avut un mare efect moral, a contrazis convingerea comandamentului inamic privind rezistenta de nebiruit a liniei germane de fortificatie. Inamicii au fost atat de surprinsi de atacul romanesc, incat au pãrãsit locatiile in care beau cafea si consumau vin sau sampanie. Sã mai amintim marile capturi de armament si munitie, precum si a unui numãr de 1.500 de prizonieri. Din interogatoriile acestora s-a constatat, din nou, marea surprindere, pentru germani, a atacului romanesc. Un element de mare importantã petrecut aici este faptul cã Regimentul 2 vanãtori a capturat 1.500 de proiectile incãrcate cu gaze axfinxiante, pe care artileria germanã nu avusese timp sã le foloseascã. Un martor ocular ne prezintã imaginea dealului Încãrcãtoarei dupã ce romanii au reusit sã-l cucereascã: ‘Spectacolul ce se infãtisa inaintea ochilor soldatilor nostri era inspãimantãtor. Artileria romanã, in special mortierele, grãmãdite in fata redutelor, fãcuserã ravagii in lucrãrile lor: transee, tunuri, mortiere sfãramate erau amestecate cu cadavre si cu numerosi rãniti ce se vãitau. Printre retelele intacte de sarmã zãceau bravii soldati ai coloanelor de atac, prinsi de moarte in pozitiile cele mai bizare, sfasiati de ghimpii sarmelor, cu hainele si carnea ruptã loviti de focurile celor dinauntru, ca si ale celor dinafarã, unii cu membrele smulse, altii fãrã capete. Tragicul revers al biruintei.’ (Florin Cristescu, Historia, nr. 19, p. 27) Pe 25 iulie, germanii trecuserã la o retragere generalã, rezistenta lor, uneori disperatã, se dovedise zadarnicã. Generalul Averescu exploateazã cu inteligentã victoria, inaintand pe tot frontul, aducand diviziile pe pozitii de inaintare. Noi cote si noi localitãti sunt ocupate. Întreg frontul german se aflã in pericol si, intre altele, o divizie austriacã pãrãseste linia de luptã, numai in sectorul Casin mai rezistã unele unitãti germane. Si tocmai acum, in avantul victoriilor, Marele Cartier General dã ordinul de oprire a inaintãrii, trupele romanesti urmand sã-si consolideze numai pozitiile pe care se aflau. Cauza acestei dispozitii fusese datoratã marilor infrangeri suferite de armata rusã in Galitia, la nordul frontului romanesc, nu atat datoritã germanoaustriecilor, cat datoritã spiritului revolutionar si defetist care bantuia in armata rusã. Aceastã motivatie a fost, de fapt, o adevãratã loviturã datã romanilor: ‘Rareori o armatã victorioasã a primit o loviturã moralã mai puternicã decat cea primitã de Armata a II-a. Sã trãiesti 6 luni de viatã chinuitã, sustinut numai de nãdejdea zilei celei mari, cand, cu pretul jertfei supreme, sã poti gusta bucuria izbandirii si, odatã ajuns aici, pe cand bratul loveste fãrã crutare, cu sabia de foc, pe cotropitorul ogoarelor noastre, sã fii deodatã oprit, nu de slãbiciunea ta, nici de puterea dusmanului, ci de dezertarea aliatului, era cea mai grozavã amãrãciune pe care ne-o pãstrase desfãsurarea rãzboiului nostru, atat de darnic in deceptii de tot felul.’ (Kirtescu, op. cit., p. 71) În versuri populare, participantii la bãtãlie, multi dintre ei cavaleristi care luptau pedestri, si-au exprimat starea de spirit in versuri de aceastã facturã:

‘Frunzulitã, frunzulitã

Verde de stejar,

Ia vezi, dragã mãiculitã,

Ce mai hãrmãsar!

Hãrmãsar voinic de munte,

Ager, sprintenel,

Negru si cu steaua-n frunte,

Sai in foc cu el!

Mamã scumpã si iubitã,

Fii cu Dumnezeu,

Eu merg, dragã mãiculitã,

Sã-mi fac randul meu.

Fã-ti viteze, sãbioarã,

Ostean, dragul meu,

Si-ti dã pentru tãrisoarã

Tot sangele tãu

Pentru dulcea tãrisoarã

Si steagul strãbun,

Mergi cu dragã inimioarã,

Mãi, frate roman.’

Dan Ravaru