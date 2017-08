Încep luptele la Mãrãsesti

joi, august 24, 2017, 3:00

Ziua de 6 august are cele mai bogate semnificatii pentru noi, romanii, dar si pe plan international. În primul rand, 6 august este ziua Schimbãrii la Fatã si, totodatã, inceptul bãtãliei de la Mãrãsesti, deci inceputul unei noi schimbãri, iar pe plan international, 6 august este o zi neagrã. La aceastã datã a fost aruncatã prima bombã atomicã asupra Japoniei. Totul a inceput in noaptea precedentã, prin obisnuita pregãtire de artilerie din partea germanilor. Vizate au fost trupele rusesti, dar si pozitiile romanilor de peste Siret. N-au ajuns obuzele si proiectilele obisnuite, s-au adãugat si gazele asfixiante. Violenta deosebitã a bombardamentelor avea ca scop spargerea frontului, asa cã, in dimineata zilei de 6 august, infanteria germanã se nãpusteste asupra liniilor rusesti, iar rusii, dupã cum se obisnuiserã deja, incep sã se retragã. O parte dintre ei trec peste Siret, pe un pod de vase pe care il vor distruge. Astfel, germanii nu reusesc sã forteze raul Siret, victoria lor fiind, totusi, partialã, desi teoretic erau invingãtori. Un comentator rus considera cã felul in care au actionat rusii ar fi fost ßcel dintai act de lasitate sãvarsit de trupele rusesti pe frontul roman’, ceea ce este o exprimare blandã, deoarece astfel de acte au mai avut loc si, mai ales, vor fi urmate de multe altele. Aflati in aceastã dramaticã situatie, rusii cer, disperati, ajutorul romanilor. Generalul Christescu trebuie sã treacã fortele Armatei I de pe malul stang pe cel drept al Siretului, era vorba de Divizia a 5-a. Militarii acesteia incep marsul in avangardã, fiind Regimentul 32 Mircea, unitate care se va distinge si in multe alte lupte, inclusiv in cele din al Doilea Rãzboi Mondial. Ciudat era faptul cã inaintarea acestora era impiedicatã de rusii fugari, care nu puteau fi opriti in nici un fel in manifestãrile lor de lasitate. Cei din Regimentul Mircea reusesc, totusi, sã ajungã pe pozitiile preconizate, in felul acesta atenuand defectiunile datorate ßaliatilor’ nostri. Împreunã cu alte unitãti din Prahova si din Ramnicu-Sãrat, conduse de generalul Greceanu, romanii isi intãresc pozitiile si, sprijiniti de artileria aflatã, incã, pe malul stang, reusesc sã se impunã in teatrul de rãzboi. În zona respectivã, apãratã eroic de romani, practic se juca soarta tãrii. Avand in vedere situatia creatã, Machensen este obligat sã renunte la planul sãu initial de fortare a raului Siret, Divizia a 5-a romanã provocand mari pierderi germanilor. Bineinteles, atacurile inamicilor continuã, sprijinite puternic de artilerie si, prin descoperirea unui punct vulnerabil, adicã locul unde se aflau rãmãsitele Diviziei a 4-a rusã, reusesc sã creeze o spãrturã temporarã. Luptele devin din ce in ce mai intense, puternica artilerie germanã creazã o atmosferã apãsãtoare, pierderile sunt din ce in ce mai mari. Totusi, unitãtile de rezervã reusesc sã pãstreze echilibrul initial. Datoritã cãldurii innãbusitoare, la care se adaugã si efectul atat de periculos al gazelor lacrimogene, romanii aruncã o parte din imbrãcãminte si cãstile de metal. Ca de obicei, si in situatiile cele mai dramatice, apar nuante umoristice: in cãmãsi, cu manecile suflecate si cu capetele goale, soldatii romani se reped la contra-atacurile cu baioneta: ßGermanii rãman surprinsi la neasteptata aparitie: veterani care au luptat in colonii lãmuresc pe camarazii lor cã au fost atacati de soldati africani…’ (Kiritescu, op. cit., p. 22) Alt punct fierbinte va fi satul Doaga, devenit tintã a bombardamentului de artilerie si supus unui atac al infanteriei germane, atac respins, insã, de romani. La un moment dat, totusi, atacurile generalului Morgan duc la decimarea Regimentului Mircea, din care rãman abia cateva sute de oameni, ce reusesc sã se concentreze intr-o pãdure de pe malul Siretului. Dusmanul inainteazã cateva sute de metri, cu mare greutate, deoarece unele unitãti romanesti dovedesc un mare spirit de sacrificiu, oprind, prin jertfa lor, o inaintare inamicã mai semnificativã. Situatia este tot mai gravã pentru noi, mai ales in zona satului Doaga. Intervine, insã, artileria romanã si, ca de obicei, dupã focul de baraj urmeazã atacul la baionetã, care provoacã mari pierderi dusmanului. Germanii sunt, ca de obicei, perseverenti si, cu toate pierderile, reusesc sã ocupe satul Doaga, obiectivul principal al atacului. Pierderi au fost si la noi, si la inamici, intrun numãr coplesitor. Într-un raport german, situatia este prezentatã astfel: ßLa 7 august, rezistenta germanã s-a intãrit. Puternice forte dusmane au fost aduse in marsuri grãbite la locul spãrturii, pentru a indigui inaintarea noastrã si a intãri rezistenta rusã. În contra-atacuri puternice, executate dupã pãrerea infanteriei noastre, cu un avant strãlucit, romanii incearcã sã repare esecul rus din ajun.’ Analizand consecintele luptelor din primele douã zile, pe 8 august, Machensen doreste sã schimbe directia de atac si pentru aceasta cautã, in primul rand, sectorul ocupat de rusi, unde considera cã succesul este asigurat. În felul acesta, Machensen se hotãrãste sã evite pe romani, care opuneau o rezistentã darzã, si sã-i atace pe rusi, acestia fiind dispusi, de cele mai multe ori, la retrageri. Pentru a se putea opune cu mai multã eficientã, romanii isi concentreazã trupele si le aseazã pe pozitii mai favorabile. Prima parte a zilei cunoaste obisnuitele bombardamente, atat din partea romanã, cat si din partea germanã. Încep atacurile, toate astea ajungand panã la retelele noastre de sarmã ghimpatã, cele mai mari pierderi avand, insã, Divizia a 76-a germanã, supusã barajelor de foc, realizate de artileria si de mitralierele noastre. Dar, asa cum gandise de la inceput Machensen, sectorul rusesc al frontului, acoperit de douã divizii, a suferit pierderi uriase. Sunt pierdute mai multe sate, iar numãrul mortilor dintre rusi ii uimeste pe germani, care numai intr-o singurã locatie trebuie sã ingroape 800 de cadavre. Urmeazã noaptea 8-9 august, care nu a fost deloc linistitã, artileria fiind activã in permanentã. Succesul german de pe sectorul rusesc al frontului nu a putut fi exploatat asa cum ar fi dorit inamicul. Pe 9 august intrã in luptã si austro-ungarii, loviturile acestora indreptandu-se tot cãtre rusi. Însã in foc intrã si Divizia a 9-a romanã, care inlocuieste ce mai rãmãsese din Divizia 71 rusã. Pentru dusman a fost o surprizã neplãcutã: rusii lãsaserã zona fãrã intãrituri, romanii trebuind sã suplineascã tot ceea ce nu fãcuserã acestia. Un avantaj pentru noi era si prezenta unor comandanti de valoare, generalii Razu si Scãrisoreanu, moralul era deosebit de ridicat, toti militarii romani erau convinsi de gravitatea situatiei si de faptul cã trebuie sã lupte panã la jertfa supremã. Considerandu-se, ca de obicei, cã cea mai bunã apãrare este atacul, Christescu, impreunã cu generalul rus Ragoza, plãnuieste cateva actiuni ofensive care au fost, insã, amanate deoarece nu aveam destulã artilerie care sã sustinã actiunile infanteristilor. Germanii se pregãteau si ei de atac, recurgand la obisnuita pregãtire de artilerie, in duel cu cea realizatã de noi si de rusi. Pornesc si un atac, insã au surpriza neplãcutã ca in pozitiile pe care le stiau ocupate de rusi sã fie intampinati de romani, care rezistã si chiar contra-atacã. Atunci dusmanii cautã noi puncte de strãpungere, netinand cont de marile pierderi. Gãsesc un sector in aripa noastrã stangã unde, profitand de superioritatea lor numericã, reusesc sã realizeze inaintarea si sã se intãreascã pe o nouã pozitie. Pe aripa dreaptã a Diviziei a 9-a incepe o retragere in debandadã a rusilor, ceea ce inseamnã cã frontul nostru suferise douã spãrturi. Colonelul Stan Poetas, viitor general, dovedeste o mare prezentã de spirit si un curaj insufletitor pentru toti militarii romani. Exemplul sãu este urmat si de alti ofiteri, unii dintre acestia pierzandu-si viata in fruntea soldatilor, dovedind un avant extraordinar, respingand pe germani si fãcand, chiar, prizonieri. Iatã un exemplu concret de eroism: ßLa stanga, in golul dintre sectoarele Regimentelor 34-36 se avantã celãlalt batalion de rezervã, Regimentului 34. Ca si tovarãsii lor din dreapta, soldatii inainteazã cu elan prin ploaia de gloante si grenade. Ofiterii sunt in cele dintai randuri, indemnand trupa prin exemplul lor, inflãcãrand-o prin entuziasmul si dispretul lor fatã de moarte. Ei cad unul langã altul. Din intreg batalionul rãmane numai un ofiter; comandantul insusi, maiorul Ghiorghiu, a cãzut rãnit. Toate trei batalioane ale Regimentului 34 sunt acum pe o linie ce inainteazã in luptã aprigã. Dusmanul e scos din pozitiile noastre, unde se instalase, si gonit dincolo din transeele din care iesise din atac.’ (Kiritescu, op. cit., p. 98). Si in celelalte sectoare au loc evenimente asemãnãtoare, ofiterii sunt mereu in frunte, infruntã in permanentã moartea, incurajandu-si, astfel, in cel mai inãltãtor mod soldatii din subordine. Este o zi grea pentru armata romanã, comandantii sunt obligati sã recurgã la mijloace de apãrare, uneori terifiante, cum ar fi ridicarea unui parapet ocrotitor din cadavre ale camarazilor morti. Practic, atacul general a fost oprit, dar cu pierderi imense, mai ales din randul ofiterilor. Sunt situatii concrete care contrazic intru-totul calomniile proferate de istoricul Lucian Boia la adresa corpului de comandã romanesc. 9 august a fost o zi grea, cu mari pierderi, dar si cu dovedirea unui mari puteri de rezistentã romanesti. Istoricul Manuel Stãnescu remarcã un episod ciudat petrecut in ziua de 9 august. Un regiment austro-ungar, format cel mai mult din rezervisti cehi, prezintã situatia cel putin stranie a disparitiei a 2.500 de oameni care, probabil, au dezertat. Se subliniazã marile pierderi din timpul bãtãliei, care a constat atat din momente de rezistentã, dar si din contra-atacuri. Evenimentele au fost, ca de obicei, reprezentate si in folclor. Iatã un cantec cules, ca si altele pe aceastã tematicã, din Odaia Bursucani:

‘În luptele din Mãrãsesti

Îti era groazã sã privesti

Trei divizii romanesti

Si treisprezece nemtesti.

O, bravul, romanul,

Bine mai trãgea cu tunul.

Iar cu pusculita lui

Lovea-n capul neamtului.

Si-am zis: Verde de cicoare,

În luptele de la Rãzoare,

Acolo e marea jale.

Nemtii frontul cã ne rupse

Si pe ganduri cã ne puse.

Noroc de biata rezervã,

Ca ea ne putea scãpa.

Noi pe nemti cã i-am invins

Si pe fugã cã i-am pus.

Maresalul Machensen,

Cum fugea, fugea oftand,

Cãci armata o pierduse,

Planul nu ii izbutise.

De la Mãrãsesti la Focsani,

Numai taberi de dusmani.’

Dan Ravaru