Înainte de Mãrãsesti

marți, august 22, 2017, 3:00

Reamintim faptul cã trupele romanesti refugiate in Moldova au fost reorganizate in douã armate. Dacã Armata I a fost trecutã in refacere pentru o perioadã de 6 luni, ea grupand ceea ce rãmãsese din Armatele I, a III-a si a IV-a, Armata a II-a a rãmas pe pozitie, nu s-a dus in refacere, a continuat starea de rãzboi pe linia frontului in permanentã; pentru o lungã perioadã, a existat o stare generalã de acalmie. Aveau loc numai ciocniri spora dice, ciocniri intre patrule, bombarda mente de artilerie de micã in tensitate. Totusi, pretutindeni dom nea o tensiune constantã. Din cand in cand, mici grupuri de soldati pãtrundeau in pozitiile inamice cu scopul de a cunoaste care sunt unitãtile adverse si, mai ales, pentru a sonda capacitatea de luptã. Viata mi litarilor nostri nu era prea usoarã. Au suportat frigul, ceata si zãpada dintre anii 1916-1917 si au cunoscut dificultãti de aprovizionare. De fapt, intreaga Moldovã trecea printr-o astfel de situatie. Kiritescu ne prezintã un moment semnificativ din tabloul general al iernãrii militarilor din Armata a II-a: ‘Viscoleste. De trei zile si trei nopti, vantul suflã cu turbare, suierand sinistru printre fagii rari si aruncã zãpada in ochi. În santuri, soldatii luptã cu lopata ca sã nu fie ingropati de zãpada care a nivelat terenul sub invelisul ei gros. De frig, s-au lipit spate la spate si stau asa, ghemuiti, dezmortindu-se la cãldura trupurilor lor, acoperite de uniforme zdrentuite, panã ce zãpada, aruncatã de vant furios, le porunceste sã punã din nou mana pe lopatã. Din cand in cand, o privire ingrijoratã peste nãmetii de zãpadã, la vecinul hain de peste drum. Nici o miscare aici; dusmanul duce si el aceleasi necazuri. Viscolul a potolit urile si un armistitiu tacit s-a incheiat intre cele douã tabere vrãjmase, sub binecuvantarea urgiei vremii. În bordeiele din spatele frontului, vantul intoarce fumul pe cosuri, zãpada cãzutã pe horn stinge focul in vatrã, nãmetii astupã intrãrile. Bordeiele sunt inghetate, pline de fum si de sobolani. Soldatii, rãzbiti de gerul sau de udãtura din transee, n-au chip mãcar aici sã se dezmorteascã, sã se usuce si sã se odihneascã. Cãrãrile sunt nãmetite, corvezile nu se mai pot face regulat, hrana ajunge greu la liniile din fatã si, cand ajunge, painea e asa de inghetatã, incat soldatul se intreabã dacã nu e mai bine s-o arunce dusmanului prin gura tunului, in loc de ghiulea.’ (Kiritescu, op. cit., p. 42) Am insistat asupra acestui sumbru tablou pentru a sublinia, incã o datã, patriotismul si spiritul de sacrificiu al soldatilor romani din Armata a II-a care, infruntand acest intreg cortegiu de lipsuri, au rãmas pe pozitii, pãstrand o extraor dinarã linie de rezistentã. Generalul Averescu si-a dispus fortele pe un front in care acestea se intercalau cu unitãtile armatei ruse. Punctul cel mai de nord al frontului romanesc era la Vatra Dornei, iar la sud se afla pe malul Siretului, panã la vãrsarea lui in Dunãre. Acest aranjament pe pozitii urmãrise scurtarea, pe cat a fost posibilã, a frontului. Fortele ruso-romane insirate de-a lungul acestui front constau in 32 divizii de infanterie, 13 de cavalerie si 3 brigãzi. Ca unitãti romanesti apartinand Armatei a II-a erau 6 divizii de infanterie, douã brigãzi de cavalerie si una mixtã. Inamicul avea 38 de divizii de infanterie, 8 divizii de cavalerie si douã brigãzi. Armata a II-a ocupa un front de 35 de kilometri intre Armatele a IX-a si a IV-a rusã. Trupele romanesti erau comandate, pe langã generalul Averescu, de Eremia Grigorescu. S-a subliniat faptul cã majoritatea trupelor ruse erau comandate de generalul Mannerheim, de origine finlandezã, care va juca un mare rol in al Doilea Rãzboi Mondial. Sã mai amintim si cã unitãtile militare romanesti, atat de eficiente in luptã, aveau, de fapt, efective foarte mici. Uneori vorbim de regimente numai cu numele. Singurele lupte mai importante in aceastã perioadã au fost cele de la cota Momaia, unde au fost implicate trupe romane si rusesti, dar, cu tot efortul depus in primul rand de romani, rezultatul este incert. Spre sfarsitul iernii are loc un eveniment care, desi nu a avut urmãri deosebit de importante, a creat o situatie stanje nitoare pentru armata romanã. Colonelul Alexandu Sturdza, fiul unui fost prim-ministru, ginere al atat de importantului om politic Petre Carp, a infãptuit un act de trã dare. Admirator al Germaniei, unde se pregãtise ca ofiter, devenind un militar deosebit de capabil, a dorit sã treacã de partea inamicului si sã atragã in acest act de trãdare cat mai multi romani. Comandant de brigadã in Muntii Vranciei, devenise deja suspect pentru niste retrageri nejustificate. Apoi, accentua de fiecare datã superioritatea militarilor germani si mereu sublinia starea tot mai proastã a trupelor rusesti. Pentru a- si acoperi actele sale incipiente de trãdare, simtind cã este bãnuit, il acuzã pe nedrept pe locotenentul Ciulei, care pãrãsise opozitia cu uni tatea sa, iar acesta fu condamnat la moarte si executat. Ajuns comandant de divizie si simtinduse incoltit, Sturdza trece linia frontului si se alãturã germanilor. Nu a fost prea bine primit, deoarece germanii nu au apreciat actul sãu de trãdare, dar totusi au incercat sã se foloseascã de el. Sturdza s-a angajat sã formeze chiar o nouã armatã romanã cu prizonierii aflati la germani. A convins un numãr din tre acestia sã se ducã si sã rãspandeascã manifeste in randul militarilor aflati in transee. Iatã cum suna unul dintre acestea: ‘Ostasi romani, credem cã vã este cunoscut cã o multime din camarazii vostri de pe tot front au urmat sfaturile noastre, trecand la noi si, dupã cum le-am promis, acum se aflã acasã, in toatã libertatea, muncind pãmantul lor ca si in timp de pace. Toti au fost incantati de bogãtia si ordinea ce domneste in teritoriul ocupat. Ganditivã la iarna bãtand inaintea usilor, cu frigul, mizeria, foamea si bordeiele de care vã aduceti amin te cã iarna trecutã ati murit cu miile. Sau e mai bine sã fiti fericiti langã nevestele, fratii, copii si pãrintii vostri, trãind o viatã regulatã, mai bine ca in timp de pace? Tãranul roman n-a avut niciodatã atatia bani ca in timpul de fatã de care, ca tot ce munceste, il si plãteste cu preturi bune, neavand sã lucreze numai pentru boieri. Sã nu vã fie teamã de pedeapsã dupã rãzboi, deoarece guvernul de astãzi n-are sã mai existe, ci un guvern care vã va apãra. Deci grãbiti-vã a veni cu totii inainte de a fi prea tarziu. Patrulele noastre fiind instintate, nu vor trage asupra voastrã. Soldatii germani care vã vroiesc binele.’ Deci, dupã cum vedem, un indemn la dezertare si trãdare, alãturi de promisiuni generoase. Ce s-a intam plat, insã? Romanii trimisi sã ducã manifeste au trecut frontul, sau predat comandantilor romani si le-au dat manifestele care, bineinte les, nu au mai fost difuzate. Au dat, astfel, dovadã de un inalt patriotism si au dejucat proiectul german. Totodatã, a avut loc un al doilea act de trãdare, care nu a fost dus, insã, panã la capãt. Colonelul Creinicianu, comandant al Regimen tului 25 din Vaslui, a incercat si el sã treacã linia frontului. Cand a vrut sã iasã din teritoriul controlat de romani, ordonanta sa, care i-a inteles intentia, l-a arestat, fapt aproape fãrã precedent in istorie, si l-a readus in liniile romanesti, pre dandu-l celor in drept. Creiniceanu a fost condamnat la moarte si impuscat chiar de soldatii vasluieni aflati sub comanda sa. Emotionant este faptul cã presedintele Curtii Martiale a fost chiar tatãl sãu, generalul Creinicianu, erou al Rãzbo iului pentru Independentã de la 1877. Ceilalti membrii au Curtii Martiale ar fi vrut, poate, sã dea o sentintã mai blandã, insã generalul a considerat cã fiul sãu, care si-a trãdat patria, trebuie sã fie exe cutat. Este un exemplu extraordinar de patriotism, care ar trebui sã fie cunoscut de toti romanii. Se fixase si o zi, cea de 11 februarie, cand, dupã calculele germane, pe baza pro misiunilor lui Sturdza, o multime de romani ar fi trebuit sã treacã de partea nemtilor. Dezer torii doriti erau asteptati la Soveja, cu o pri mire triumfalã. Dar, in loc de romani trãdãtori, germanii au primit un puternic bombardament de artilerie. Înaintea bãtãliei de la Mãrãsesti a fost proiectatã o ofensivã in zona Nãmoloasa de pe Siret, localitate cunoscutã pentru fortificatiile de acolo si, mai ales, pentru faptul cã mai tarziu s-a rãsturnat acolo, pe Siret, un pod plutitor pe care se afla o intreagã nuntã, toti participantii murind inecati. Situatia frontului era, in general, aceeasi dinainte, cu deosebirea cã Armata a II-a, comandatã de generalul Christescu, se afla si ea pe pozitii dupã retragere, la rãsãrit de Siret. Trupele inamice, constituite in douã grupuri, Rohr si Gerock, rãmaneau superioare din punct de vedere numeric. Trupele romane se bucurã de aprecieri deosebite chiar din partea generalilor rusi, ingrijorati de starea de spirit din randul celor pe care ii comandau: ‘Dorinta adevãrului mã face sã constat cã, in aceastã varã 1917, infanteria romanã este superioarã celei ruse.’. Nimeni n-ar fi putut afirma, inaintea unui atac, cã rusii vor porni ori nu. Vecinãtatea romanilor, la un atac dat in comun cu Armata a VI-a rusã, prezintã avantajul de a da rusilor pilda antrenantã a unui atac energic. Comanda mentele rus si roman lucrau la un plan de ofensivã care este mereu amanat. La o intãlnire a celor mai inalte autoritãti militare romane si rusesti, Averescu propune un plan de atac spre Transilvania, care nu este admis, insã. Se aprobã, atunci, atacul in directia NãmoloasaRamnicu Sãrat. În acest caz, rolul principal urma sã il aibã Armata I, refãcutã si proaspãt intratã in luptã. Atacul trebuia realizat in coopereare cu Armata a II-a romanã si Armatele a IV-a si a IX-a rusã. O altã armatã rusã, a VI-a, urma sã acopere manevrele celorlalte armate. În legãturã cu evenimentele pre zentate acum, reamintim trãdarea lui Sturdza si invinuirea nedreaptã adusã locotenentului Ciulei. În culegerile de folclor din judetul Vaslui l-am intalnit la Avrãmesti, co muna Voinesti, pe un veteran din Primul Rãzboi Mondial, Filipescu Alexandru, de la care am auzit un cantec despre locotenentul Ciulei:

‘Pe soseaua ce porneste

Din Bacãu inspre Carpati,

Pe zãpadã greu porneste

Un convoi trist de soldati.

Toti cu fetele mahnite

Si pe frunte au un nor:

Au ordin sã-l execute

Pe un camarad de-al lor.

El mergea cu fruntea sus,

Tot drumul nimic n-a spus,

Dar deodatã se opreste

Si, scotand din buzunar,

Un portret al maicii sale,

Tot ce avea la el mai scump,

La un camarad il dã

Si de el cã se rugã:

‘De te duci cumva pe acasã

Spune-i mamei bun rãmas.

Cãci la marginea din sat

Eu sunt mort nevinovat.’.

La tulpina cea de tei

Zace corpul fãrã viatã

Al sãrmanului Ciulei.

De la Cartier porneste

Un soldat in fuga mare

Si pe colonel vesteste

Cã Ciulei e gratiat.

Ce folos cã e-impuscat

Si e mort nevinovat.’

Dan Ravaru