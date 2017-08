In Memoriam Dr. Dumitru Drãghici (1932 – 2017)

joi, august 31, 2017, 3:00

Pe data de 28 august 2017 ne-a pãrãsit pentru totdeauna cel care a fost omul, medicul, managerul si organizatorul de sãnãtate publicã, doctorul Dumitru Drãghici. Dotat cu o remarcabilã inteligentã, vointã si putere de muncã, va reusi sã-si depãseascã conditia modestã a familiei sale cu sapte copii din Maxineni, pe atunci in judetul Ramnicu Sãrat, urmand cursurile gimnaziale si liceale ca bursier ale vestitului liceu ßVasile Alecsandri’ din Galati. Pasionat de medicinã si cu vointa fermã de a deveni doctor, urmeazã cursurile Institutului de Medicinã si Farmacie din Iasi in perioada 1951 – 1957, unde are sansa indrumãrii pe calea anevoioasã a insusirii artei medicale din partea unor elite ale invãtãmantului medical romanesc, precum Vasile Dobrovici, Gheorghe Plãcinteanu, Ion Gavrilescu, Nicolae Lupascu, personalitãti care-i vor indrepta pasii cãtre specialitatea Obstetricã-Ginecologie, pe care o va obtine in 1967, dupã canoanele ascensiunii profesionale ale acelor vremuri. Stagiul la tarã era obligatoriu pentru fiecare absolvent de medicinã, pentru cã starea de sãnãtate a populatiei, mai ales rurale, era la cote foarte joase, iar mortalitatea infantilã si maternã erau extrem de ridicate. Conform repartitiei (1957), va lucra ca medic generalist la Dispensarul Comunal Fãlciu, panã in 1960, cand este numit director al Spitalului Rural Fãlciu (1960 – 1962) apoi Medic Sef al Sectiei Sanitare Raionale Barlad, concomitent profesand si ca medic secundar (rezident) in Sectia de Obstetricã Ginecologie a Spitalului Raional Barlad. Dovedind reale aptitudini manageriale, va ocupa functii de conducere in sistemul medico-sanitar, asa incat, imediat dupã noua impãrtire administrativ-teritorialã a tãrii din 1968, este numit director adjunct si apoi director al Spitalului Municipal Barlad, iar in 1984 va ocupa functia de director al Directiei Sanitare Judetene Vaslui si director al Spitalului Judetean Vaslui. Va reveni la Spitalul Municipal Barlad ca medic primar in Sectia de Obstetricã Ginecologie ca urmare a consecintelor revolutiei din decembrie, cand tãvãlugul revolutionar mãturã tot ce intalneste in cale, cel mai adesea fãrã cel mai elementar discernãmant. Întors la pasiunea sa din tinerete, va desfãsura o frumoasã si prodigioasã activitate in specialitatea sa panã in 1997, alãturi de eminentul sãu coleg si sef de sectie Dr. Stefan Bucevschi, dupã care va continua sã lucreze in ambulatoriul de specialitate al spitalului panã la 31 decembrie 2002. Preocupãrile sale vor fi canalizate pe domeniul urgentelor obstetricale si ginecologice (dramatice pe atunci), hemoragiile obstetricale prin coagulopatie de consum si fibrinolizã, abdomenul acut, prezentatia pelvinã, dar si in domeniul investigatiilor pentru neoplazii, indeosebi cancerul mamar si de col uterin. Rezultatul acestor preocupãri a fost o sumã de lucrãri stiintifice prezentate la manifestãrile stiintifice locale si nationale de profil, publicarea lor in reviste de specialitate: Revista de Obstetricã si Ginecologie, Pagini Medicale Barlãdene, Revista Medico- Chirurgicalã Iasi, in a cãrei colectiv de redactie a si fost in calitate de membru. Dincolo de realizãrile in plan profesional si social, doctorul Dumitru Drãghici a avut bucuria unei vieti de familie exemplare, alãturi de distinsa sa sotie, Dr. Maria Drãghici, ea insãsi un medic de renume, sefã a Sectiei de Pediatrie si directoare a Spitalului de Copii ßSf Nicolae’ din Barlad, astãzi afiliat Spitalului Municipal. A trãit si bucuria de a fi bunicul a patru nepoti de la cei doi copii ai sãi (ambii intelectuali de clasã), considerand aceastã bucurie ca cea mai mare realizare a vietii sale. Astãzi, cand ne despãrtim de colegul si prietenul nostru, incercãm sentimental dureros al unei pierderi ireparabile, dar si un sentiment de consolare atunci cand stim cã prin munca si realizãrile sale, a lãsat o amintire nestearsã in memoria celor care lau cunoscut, l-au pretuit si au beneficiat de experienta si munca sa. La fel de important este si faptul cã a fost unul din cei care au participat activ la constructia si progresul unui sistem medical in vremuri cand starea de sãnãtate a poporului era mai mult decat precarã, sistem a cãrui performantã a contribuit la emanciparea Romaniei.

Dumnezeu sã-l odihneascã in pace si vesnicã sã-i fie amintirea!

* Dr. Valeriu Lupu – doctor în stiinte medicale