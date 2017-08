Habemus manager!

vineri, august 4, 2017, 3:00

Doar trei zile i-a luat primarului Dumitru Boros sã gãseascã un înlocuitor pentru Corneliu Decusearã la cârma conducerii Spitalului de Urgentã „Elena Beldiman”. Acesta este Daniela Bors, fost director financiar-contabil al unitãtii în urmã cu sapte ani. Noua sefã a ghinionistului spital a fost, ieri, prezentatã oficial.

Primarul Dumitru Boros a convocat o scurtã conferintã de presã, la sediul primãriei, pentru a anunta care este numele asupra cãruia s-a oprit (din cele trei variante pe care le-a studiat) pentru ocuparea functiei de manager al spitalului din localitate. ßDupã cum stiti, de pe data de 1 august am semnat dispozitia de incetare a mandatului de manager interimar al domnului Corneliu Decusearã si tot atunci am anuntat cã, in cel mai scurt timp posibil, voi anunta si cine va veni in locul domniei sale. Înainte de toate, vreau sã ii multumesc (lui Decusearã, n.r.) pentru activitatea pe care a prestat-o pe parcursul celor 71 de zile cat a fost la conducerea spitalului. În tot acest timp, domnia sa a reusit sã facã o analizã extrem de laborioasã si de binevenitã a situatiei financiare a institutiei, in baza cãreia am putut concluzion cã toti trebuie sã facem eforturi pentru a salva acest spital. Rãman, asadar, ferm convins cã doar asezandu-ne la masã, toti cei care putem pune umãrul, pentru a discuta deschis putem gãsi solutii concrete de redresare financiarã a unitãtii. În consecintã, incepand cu data de 4 august, functia de manager interimar al spitalului va fi ocupatã de doamna Daniela Bors. Domnia sa este si membru in Consiliul de Administratie al unitãtii, a fost si director financiar-contabil in perioada 2007-2010, deci cunoaste foarte bine problemele spitalului’, a spus primarul Dumitru Boros. Printre atuurile noului manager, dupã cum a mai spus primarul Barladului, se numãrã si masterul pe care l-a terminat in domeniul managementului financiar, si sustinerea de care se bucurã din partea angajatilor spitalului.

Urmeaza „recitirea” contractelor

De altfel, Daniela Bors a anuntat cã, incepand din prima zi de lucru, adicã de astãzi, isi va intra in atributii pe deplin. Primele douã lucruri pe care le va face sunt destul de indrãznete si vizeazã cele douã mari directii de unde provin datoriile uriase (9 milioane de lei) ale spitalului: o analizã la nivelul fiecãrei sectii din spital si ßrecitirea cu atentie’ a tuturor contractelor spitalului. ßVa trebuie mai intai sã vãd exact care este situatia financiarã la nivelul fiecãrei sectii in parte din spital, dar voi analiza, impreunã cu juristii institutiei, si toate contractele cu furnizorii spitalului. Înainte de a mã pronunta suplimentar, as vrea sã fac cu mare atentie aceste douã lucruri. Apoi, vom vedea ce este de fãcut si vom decide de comun acord! Important este cã spitalul sã rãmanã cu gradul actual, dar, pentru acest lucru, asa cum a spus si domnul primar, trebuie sã conlucrãm’, a spus noul manager. În plus, primarul Dumitru Boros a mai anuntat si cã spitalul va beneficia in continuare de sprijin din partea municipalitãtii, in special la capitolul investitii, care trebuie realizate in baza planului de conformare impus de ministerul de resort. ßSustinem, in continuare, fãrã rezerve spitalul, in special la investitii. Deja, stiti cã tomograful a devenit functional iar panã cand vom deschide serviciul de internare pe timp de zi nu mai este foarte mult. Aceste aspecte fac parte din planul de conformare pe care ni l-am asumat. Prin urmare, de-acum inainte va trebui sã dãm dovadã cu totii de seriozitate si muncã in echipã, indiferent cã vorbim de angajatii spitalului, de noi, cei din primãrie sau sau de oricine poate ajuta’, a mai declarat primarul Barladului. Cel mai probabil, noul manager isi va alcãtui si o nouã echipã cu care va conduce unitatea, intrucat functia de director medical va deveni vacantã peste doar cateva zile iar cea de director financiar-contabil este incã neocupatã. Reamintim cã, in prima zi a acestei sãptãmani, personalul sanitar al spitalului barlãdean a rãbufnit la auzul vestii cã, din cauza situatiei financiare extrem de grave a unitãtii nu va mai primi tichete de masã si in plus va fi obligat sã presteze un numãr de cinci ture de noapte lunar, in loc de trei. Ca urmare, nemultumitii au organizat un protest spontan pentru a cere demisia managerului Decusearã, lucru care si s-a intamplat… pe 1 august, dis-dedimineatã. Pentru redresarea financiarã a institutiei protestatarii au mai cerut reinternalizarea serviciilor acum externalizate si pentru care unitatea plãteste bani grei, dar si tragerea la rãspundere a celor care se fac vinovati de completarea eronatã a foilor medicale, in baza cãrora se primesc finantãrile de la Casa de Asigurãri de Sãnãtate. Asupra acestui aspect s-a oprit si primarul Boros, care a spus cã spitalul a pierdut bani grei din cauza unor internãri (fictive) pe care Casa nu le poate deconta intrucat nu sunt respectate criteriile legale.