Goscom, gestionarul deseurilor din municipiul Vaslui

SC Goscom Vaslui SA, societatea care are ca unic actionar municipa li tatea, va primi, prin delegarea gestiunii, atribuirea directã a serviciului de salu brizare pe raza municipiului Vaslui. Atribuirea directã va fi adoptatã in cadrul sedintei din aceastã sãptãmanã a Consiliului Local (CL) Vaslui, la soli citarea Autoritãtii Nationale de Regle mentare pentru Servicii Comunitare de Utilitãti Publice. ‘Avand in vedere soli citarea ANRSC de prezentare a unui contract de delegare a gestiunii prin atribuire directã exclusiv pentru serviciul de salubrizare pentru eliberarea licentei de prestare a serviciului de cãtre SC Goscom Vaslui SA, sa impus modificarea HCL nr. 64/22.12.2016 in sensul extragerii serviciului de salubri zare din contractul incheiat prin hotãrare’, se aratã in expunerea de motive la proiectul de hotãrare. Prin urmare, in municipiul Vaslui, societatea va avea de indeplinit colecta rea separatã si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitãti comerciale din industrie si institutii, fãrã a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, precum si colec tarea si transportul deseurilor pro ve nite din locuinte, generate de activitãti de reamenajare si reabilitare interioarã si/sau exterioarã a acestora. De aseme nea, Goscom va sorta deseurile munici pale si deseurile similare in statiile de sortare, se va ocupa de mãturatul, spãlatul, stropirea si intretinerea cãilor publi ce, curãtarea si transportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet. O altã activitate vizeazã colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora cãtre unitãtile de ecarisaj sau cãtre instalatiile de neutralizare si dezin sectie.