Gloria Oituzului

Dupã inversunarea luptelor dintre romani si agresori, ca de obicei, intervine un moment de respiro. Dar deja ai nostri castigaserã faptul cã, in urma contraatacurilor in bunã parte victorioase, desfiintaserã mitul superioritãtii inamicului. Adversarii introduseserã deja, in teatrul de operatiuni, cele mai importante unitãti, iar rezervele lor erau epuizate, deci nu se mai punea problema continuãrii ofensivei preconizate. În urma unor jertfe importante reusiserã numai sã inainteze cativa kilometri, pentru care pierduserã atatea vieti. Din nou, evenimentele de la Mãrãsesti si de pe valea Oituzului sunt corelate; pe ambele fronturi, inamicii au trebuit sã-si opreascã inaintarea. Chiar dacã obtinuserã unele succese in fata trupelor rusesti, supuse deja unui proces de dezagregare, in raport cu romanii, situatia era cu totul alta. Pe 13 si 14 august 1917, desi pãrea cã domneste peste tot acalmia, romanii fãceau manevre si repozitionãri ale trupelor in vederea unei viitoare si ample contra-ofensive. Fragilul si aparentul armistitiu este intrerupt la 16 august, cand inamicul, dupã obisnuita pregãtire de artilerie, atacã in zona Sticlãriei, intr-un sector in care se aflau Regimentul 12 Cantemir din Barlad si un batalion dintr-un alt regiment. Batalionul respectiv nu rezistã presiunii inamice, asa cã Regimentul 12 Cantemir este amenintat in flanc si trebuie sã efectueze o miscare de retragere. Pentru moment, inamicul ocupã o cotã importantã. Regimentul 2 de grãniceri, intre cele mai bune unitãti combatante ale armatei romane, executã un contra-atac, desfãsurat panã in a doua zi, 17 august, in cadrul cãruia romanii au reusit sã recucereascã unele pozitii si sã ia 61 de prizonieri. Cele petrecute in zilele de 16 si 17 august au constituit, de fapt, preludiul marilor actiuni militare care vor urma pe incercata Vale a Oituzului. De pe 19 august se declanseazã a doua parte a celei de-a treia bãtãlii a Oituzului, incepand cu un atac german asupra trupelor rusesti. Romanii reusesc, insã, sã se mentinã pe pozitii, spre deosebire de rusi. Revin in luptã vanãtorii de munte, dupã o foarte scurtã perioadã de odihnã. Ei trebuie sã infrunte mai intai bombardamentul artileriei inamice, care de data aceasta era sprijinitã si de avioane. Vanãtorii atacã intr-o ordine desãvarsitã si reusesc, astfel, sã inalte moralul celorlalte unitãti. Ei nu tin cont de nimic, au mari pierderi, dar aceasta nu ii impiedicã sã inainteze. Cad mereu ofiteri si soldati de o parte si de alta, dar vanãtorii, in primul rand, reusesc sã ajungã pe noi pozitii in zona Ciresoaia. În sectorul Cosna, romanii au mari pierderi, pentru moment linia de apãrare este cedatã, insã reusesc sã realizeze o importantã acoperire de artilerie. Din nou, comandamentul romanesc are succes in a aduce alte rezerve pentru stabilizarea liniilor de luptã, batalioanele de grãniceri, unul dintre acestea aduse de la Onesti, atacand dusmanul. Aceastã zi rãmane un moment de lupte incrancenate, sangeroase, lovitura initialã datã de dusmani fiind, totusi, neutralizatã, ei nereusind sã-si atingã scopurile. Pe 20 august, luptele continuã cu aceeasi intensitate, iar, pentru moment, situatia apare neschimbatã. Cel mai important sector este legat de dealul Cosna, o cotã de mare importantã tacticã si care putea constitui o bazã de atac a inamicului. Desi trupele noastre, care apãraserã initial cota, fuseserã silite sã se retragã, dorinta de a recupera pozitia pierdutã se afla in primul plan al comandamentului. Se organizeazã o grupare condusã de generalul Omogeanu si, pe 20 august, trupele acestuia vor ataca Cosna printr-o inteligentã miscare de ocolire. Ajutate de artilerie, coloanele de infanteristi incep asaltul. Cu toatã puternica rezistentã a dusmanilor, dupã ce situatia se schimba de la orã la orã, romanii reusesc sã ocupe pozitia esentialã la Cosna. Asistãm la o sucesiune de atacuri si contraatacuri. Pierderile romanesti sunt insemnate, dar pozitiile castigate sunt pãstrate cu darjenie. La interval de cate douã ore, romanii realizeazã trei noi atacuri. Urmeazã alte douã, pe care inamicul reuseste sã le respingã cu foarte mare greutate. Dupã reocuparea cotei 730, pozitiile noastre sunt intãrite, iar urmãtoarele sapte atacuri inamice sunt respinse, inamicul suferind mari pierderi, respectiv 9 ofiteri si 400 de oameni, morti, rãniti si dispãruti. Deoparte si de alta indarjirea creste atat la romani, cat si la austro-germani. Pe 22 august, inamicul incearcã un asalt general, soldatii atacã in valuri, sprijiniti de foc persistent. Pe cat de intens a fost atacul, tot pe atata a fost rezistenta romaneascã. Linia de luptã rãmane neclintitã si inamicul este silit sã renunte. Acest atac nereusit este echivalent cu o mare infrangere. Totusi, dusmanul incearcã sã schimbe soarta luptelor printr-un bombardament masiv. Victimã este orasul Targu-Ocna, aproape distrus de bombardament, ca un fel de rãzbunare. Dar aceasta a fost un fel de ultimã zvarcolire, de acum putem vorbi de prãbusirea planului strategic german, ideea de a prinde in cleste trupele romanesti dinspre Oituz si dinspre Mãrãsesti dovedindu-se un mare esec. Iatã o prezentare in rezumat a celei dea treia bãtãlii de la Oituz, asa cum apare in ‘Istoria Romaniei in date’ (Bucuresti, Editura Enciclopedicã Romanã, 1971, p. 306): ‘Actiunea ofensivã a armatei germanoaustro- ungare, executatã cu douã divizii, care fãcea parte din ansamblul puternicei ofensive pornite pe directia Mãrãsesti, la 24 iulie6 august, si care urmãrea strãpungerea muntilor pe Valea Trotusului. Cele mai dramatice momente ale bãtãliei au fost atacul Ciresoaiei, care a rezolvat criza in favoarea armatei romane, si lupta de la Cosna, care incheie victorios pentru armata romanã bãtãlia de la Oituz. Împreunã cu victoria de la Mãrãsesti, aceastã victorie a reusit sã dejoace planul strategic al inamicului privind frontul romanesc.’ Prezentãm si o relatare a unui participant la inclestãrile de la Ciresoaia, citatã de Vasile Mocanu, in cartea ‘Anotimpurile de foc ale Oituzului’: ‘În ziua de 28 august, pentru pregãtirea atacului, se trimit patrule inainte, care, strecurandu-se cu multã greutate, aveau sã recunoascã retele de sarmã si sã le taie cu foarfecele, ca astfel sã deschidã drum valurilor de asalt. Putini s-au intors inapoi, din cati porniserã pentru aceastã anevoioasã ispravã, pentru cã dusmanul se afla la inãltime, pe povarnisul lin, sub el, si ii venea bine sã ne ocheascã prin crenelele transeelor. Noi eram descoperiti si trebuia sã ne sãpãm mãstile sub focul lor ucigãtor. Mor mai multi soldati cand fãceau brese prin retele de sarmã. Soldatul Bãcanu Ioja, un om vrednic si iubit de toatã compania, a murit impleticit in sarmã, cu foarfecele in manã. Vitejii sublocotenenti Bozianu Nicolae si Bãdeascu Mircea au murit tot atunci, pe cand conduceau patrulele de tãietori de sarmã. Soldatul Sidorov Vasile, care era purtãtor de foarfece, conducea o patrulã de trei oameni. Înaintand cu dibãcie, taie linia unu de sarmã, dar se intoarce inapoi singur si nevãtãmat, tovarãsii lui fiind rãpusi de gloante. Odatã cu el adusese si cele trei foarfece pe care le culesese de la cei cãzuti.’ Deigur, in aparentã, textul nu este spectaculos, dar tocmai prin aceasta impresioneazã mai mult, este un tablou cotidian in care faptele eroice apartin unor simpli soldati, care considerau cã este normal sã-si slujeascã tara, in conditiile in care viata le era in permanentã amenintatã. Tot colonel Dr. Vasile Mocanu ne prezintã si contradictiile dintre generalul Averescu si generalul rus Rogoza, in privinta desfãsurãrii generale a luptelor, dreptatea generalului roman fiind evidentã. Cazurile de vitejie sunt nenumãrate. Si de data aceasta lucrarea citatã contine multe pagini pline de exemple pilduitoare pentru vitejia romaneascã. Sã citãm doar un mic fragment: ‘ În sirul fãrã de numãr al bravilor nostri osteni ai Oituzului, se aflã la loc de onoare infanteristii, precum combatantii din 17 Infanterie: Locotenentul Pamfil Popescu care, la Ciresoaia, in timpul bombardamentului inamic ce nãruieste transeea, fiind omorat ochitorul unei mitraliere, l-a inlocuit, producand pierderi inamicului si inlesnind inaintarea infanteriei noastre; maiorul Constantin Maresin care, la asaltul cotei 711 de pe Ciresoaia, la 29 august, fiind ingropat de un obuz care i-a provocat o comotie cerebralã, nu a pãrãsit postul de comandã panã la terminarea actiunii; locotenentul Petre Gãrvãnescu, tot la atacul cotei 711, si apoi al cotei 772, de pe Ciresoaia, la 29 august, ajungand la retelele de sarmã, desi grav rãnit, a rãmas neclintit sub focul inamicului, servind ca pildã de dispret de moarte si mentinand terenul cucerit; locotenentul Alexandru Gheorghiu care, la Ciresoaia, a cucerit si a mentinut o pozitie in timpul noptii, apoi, a doua zi, inaintand cu douã plutoane pentru a intãri Companiile 6 si 7, desi rãnit, a rãmas in mijlocul luptãtorilor, servind de pildã.’ Sunt sute si sute de alte exemple, fragmentul de mai sus prezintã doar o foarte micã parte din lungul pomelnic al eroilor citati in aceastã lucrare si in multe altele. În revista ‘Historia’, Andrei Pogãcias incheie relatãrile despre bãtãlia de la Oituz cu o concluzie personalã: ‘Cu toate cã a fost cea mai micã bãtãlie dintre cele trei clasice ale verii anului 1917, bãtãlia de la Oituz a avut marele merit cã a ferit armatele romane din campie de un atac puternic din flanc, atac care le-ar fi destabilizat si poate chiar spulberat. Din pãcate, efortul romanilor nu a avut rezultatele sperate, cãderea Rusiei in haosul revolutionar a lãsat Romania singurã si inconjuratã de inamici. Totusi, bãtãlia de la Oituz rãmane, alãturi de celelalte victorii ale anului 1917, o mare realizare militarã a Primului Rãzboi Mondial.’ Iar dupã colonelul Vasile Mocanu: ‘Oituzul a rãmas si va rãmane pentru intotdeauna, prin epoci, lectia mãreatã si mesajul vesnic, profund, rãscolitor, al iubirii de patrie. Iubirea de patrie ca fapt de vitejie. Iubirea de patrie ca onoare si cinste si falã mai presus de orice. Iubirea de patrie ca dãruire panã la capãtde energie, de sange si de viatã.’ Numele Oituz a rãmas vesnic in memoria afectivã a poporului roman, asociat cu cel al Mãrãsestilor. Iatã un cantec popular cules din Odaia Bursucani, comuna Grivita:

‘Cand am plecat la luptã,

mãicuta mea plangea

si suspina de teamã

ca nu m-o mai vedea.

Iar fetita popii m-a strans usor

si mi-a zis: Bãditã,

vino biruitor!

Iar eu am scos inelul

si-n deget i l-am pus,

pe ochi am sãrutat-o

si la rãzboi m-am dus.

Cat am rãpus de-atuncia

din javrele nemtesti,

vor spune vesnic codrii,

Oituz si Mãrãsesti.’

Dan Ravaru