Gasca de hoti a lui Briliant s-a reunit dupã gratii

joi, august 24, 2017, 3:00

În ciuda probelor prezentate de politistii si procurorii bârlãdeni, din care rezulta cã patru bârlãdeni sãvârsiserã, în doar o lunã si jumãtate, nu mai putin de 9 furturi, judecãtorii bârlãdeni s-au arãtat foarte îngãduitori cu hotii, decizând, sâmbãta trecutã, arestarea preventivã doar a unuia dintre ei, Leonard Stângaciu. Decizia lor a fost desfiintatã, în urma contestatiei procurorilor, de Tribunalul Vaslui, care a decis cã si ceilalti sã ajungã dupã gratii, acolo unde-si vor întâlni seful, Ionut Radu Toma, zis Briliant, arestat deja cu trei zile înainte.

Sãptãmana trecutã, politistii barlãdeni reuseau destructurarea unei periculoase grupãri infractionale, specializatã in furturile din locuinte si spatii comerciale, si care, doar in acest an, avea la activ zeci de spargeri. Primul a fost retinut seful grupãrii, Ionut Radu Toma, zis Briliant, care a fost arestat preventiv pe 16 august, pentru ca, douã zile mai tarziu, politistii sã efectueze nu mai putin de 18 perchezitii la domiciliile membrilor bandei de hoti, ocazie cu care au fost descoperite o parte din bunurile furate, fiind conduse la audieri 24 de persoane. Dintre acestea, au fost retinuti patru dintre hoti, Leonard Stangaciu, Ionut Adrian Batistã, Ionut Panainte si Gioni Costache, care, sambãtã 19 august, au fost conduse in fata judecãtorilor barlãdeni cu propunere de arestare preventivã. Cu toate cã procurorii au prezentat probe din care reiesea cã cei patru sunt autorii a nu mai putin de 9 furturi din locuinte sau spatii comerciale, sãvarsite incepand cu sfarsitul lunii iunie, unele chiar si cate douã in aceeasi zi, judecãtorii au decis arestarea unei singure persoane, Leonard Stangaciu. Batistã a fost plasat in arest la domiciliu, iar Costache si Panaiante au primit doar control judiciar, lucru care i-a nemultumit pe procurori, care au contestat aceastã decizie. Marti, Tribunalul Vaslui a desfiintat sentinta Judecãtoriei Barlad si admitand contestatia procurorilor, a decis arestarea preventivã si a celorlalti trei hoti, care, astfel, se vor alãtura sefului lor, Briliant, in arestul IPJ Vaslui. Ca un amãnunt, Ionut Adrian Batistã poate fi considerat unul dintre cei mai ghinionisti hoti, pentru cã, din cele patru capete de acuzare impotriva sa, douã sunt de tentativã de furt calificat, nereusind sã-si ducã la capãt fapta, in timp ce, la un al treilea furt, cel din noaptea de 10 spre11 august, chiar dacã a reusit sã pãtrundã in interiorul sediului filialei barlãdene a unei companii de cablu, nu a gãsit nici un ban si a plecat cu mana goalã!