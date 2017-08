Furnizorul de droguri al elevilor vasluieni, în sfârsit, dupã dupã gratii

vineri, august 4, 2017, 3:00

Costin Basag, unul dintre botosãnenii care alimentau cu droguri ieftine, dar foarte periculoase, nu doar studenti la facultãti din Iasi, ci si liceeni vasluieni, condamnat initial cu suspendare, va ajunge totusi dupã gratii. Tribunalul Vaslui a aprobat cererea formulatã de Serviciul de Probatiune din cadrul IPJ de ridicare a suspendãrii executãrii pedepsei de 2 ani, 5 luni si 10 zile primitã de Basag pentru trafic de droguri. În februarie, individul a mai primit o condamnare, tot cu suspendare, de 6 luni de închisoare, pentru conducere fãrã permis, iar acum douã luni a fost arestat la Bacãu, pentru trafic de droguri.

La sfarsitul lunii noiembrie 2015, doi botosãneni, Costin Basag si Victor Constantin Luca, au fost arestati sub acuzatia de trafic de droguri de risc in formã continuatã, introducere in tarã de droguri de risc, respectiv pentru detinere de droguri, dupã ce in coletul primit de acestia din Spania politistii au descoperit pulbere de Alfa PVP si MDMD, niste droguri ieftine, dar foarte periculoase, pentru cã produc repede dependentã si au un efect devastator asupra sistemului nervos al consumatorului. Cei doi erau considerati una dintre cele mai importante surse de astfel de substante pe piata Moldovei, fiind furnizori atat pentru studenti la facultãti din Iasi, dar si pentru liceeni vasluieni. Basag, fost absolvent de seminar teologic, si cel care se ocupa de procurarea si vanzarea drogurilor, era monitorizat de politisti, dupã ce, in luna mai 2015, o adolescentã, elevã a unui liceu din Vaslui, a ajuns in comã la spital in urma consumului drogurilor procurate de la acesta, in timp ce Luca mai avea o condamnare anterioarã, de 2 ani cu suspendare, primitã in 2013, pentru trafic de droguri. Drogurile distribuite de cei doi erau deosebit de periculoase, transformandu-i pe consumatori in adevãrati ßzombi’, substantele avand un efect devastator nu doar asupra organismului, cat mai ales asupra intelectului. În luna iunie 2016, judecãtorii Tribunalului Vaslui au pronuntat o primã sentintã in acest dosar, acordand pedepse foarte mici, pe motiv cã cei doi si-au recunoscut faptele in fata instantei. Astfel, Costin Basag a primit o pedeapsã de doar doi ani si cinci luni de inchisoare, cu suspendare, in timp ce ßmentorul’ acestuia, Luca, a fost condamnat la doar 1 an si 2 luni de inchisoare, cu amanarea executãrii pedepsei. Ulterior, Curtea de Apel Iasi a majorat pedeapsa aplicatã lui Costin Basag cu o lunã, ceea ce, prin contopirea cu pedeapsa de 2 ani de inchisoare acordatã pentru introducerea in tarã de droguri de mare risc, a dus la majorarea pedepsei totale cu… 10 zile. În plus, perioada de supraveghere a acestuia, de 3 ani, decisã de instanta de fond, a fost majoratã la 4 ani, timp in care, dacã Basag comitea alte infractiuni sau nu respecta conditiile impuse de instantã, urma sã execute condamnarea primitã, de 2 ani, 5 luni si 10 zile. Seminaristul traficant nu s-a potolit si, la sfarsitul anului trecut, a fost surprins in trafic de politistii ieseni conducand un autovehicol fãrã a avea permis de conducere. În consecintã, a primit o nouã condamnare, de 6 luni de inchisoare. Mai mult, desi trebuia sã se prezinte periodic la postul de politie din Sãveni, judetul Botosani, Basag s-a apucat din nou de trafic de droguri, de aceastã datã pe raza municipiului Bacãu, impreunã cu mai multi interlopi din acea zonã. La jumãtatea lunii iunie, individul a intrat in atentia procurorilor DIICOT si, la propunerea acestora, a fost arestat preventiv. În consecintã, Serviciul de Probatiune Iasi a solicitat Tribunalului Vaslui ridicarea suspendãrii executãrii pedepsei primite anul trecut, cerere aprobatã miercuri de judecãtori. În consecintã, indiferent de pedeapsa pe care o va primi pentru noile fapte de care este acuzat, traficantul de droguri va petrece in inchisoare cel putin urmãtorii 2 ani, 5 luni si 10 zile.