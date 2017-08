Expo Zoo Agroind, la o nouã editie

marți, august 22, 2017, 3:00

Expo Zoo Agroind Vaslui, una dintre cele mai mari manifestîri destinatî crescatorilor de animale din Moldova, îsi va redeschide portile în acest an, în perioada 6 – 8 septembrie. Deja, si-au anuntat prezenta crescatori de animale si producatori de utilaje ori din industria alimentara din mai multe judete, dar si oficiali ai Ministerului Agriculturii, în frunte cu ministrul Petre Daea.

Anulatã, in 2014, din cauza bolii ‘limba albastrã’ care-si fãcuse aparitia in Romania chiar in perioada in care ar fi trebuit sã aibã loc a XV-a editie a Expo Zoo Agroind Vaslui, cea mai mare manifestare din Moldova destinatã crescãtorilor de animale pãrea cã a pãrãsit circuitul expozitional, din cauza lipsei de interes a guvernantilor, pe fondul crizei zootehniei romanesti din ultima perioadã. Anul trecut, s-a incercat revitalizarea manifestãrii, prin efortul Asociatiei crescãtorilor de ovine ‘OvisMold’ Vaslui, insã, din motive asemãnãtoare,editia din toamna trecutã nu a avut amploarea de altãdatã. În acest an insã, prin eforturile Consiliului Judetean si ale Primãriei municipiului Vaslui, cu ajutorul Ministerului Agriculturii si al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproducere in Zootehnie (ANARZ), se va organiza o nouã editie, a XVI-a a acestei manifestãri de renume, care se pare, va fi una de succes, fie si doar prin prisma numãrului mare de expozanti care si-au anuntat prezenta. ‘Am primit o solicitare, din partea Asociatiei Crescãtorilor de Animale Barlad, de a ne implica financiar si logistic, in organizarea a Expo Zoo Agroind Vaslui, solicitare cãreia, in special tinand seama de profilul agricol al judetului, am decis sã-i dãm curs. În acest scop, ne-am adresat Ministerului Agriculturii, a cãrui conducere ne-a promis implicare totalã, mai mult, avand promisiunea prezentei la Vaslui, cu ocazia Expo Zoo, a ministrului Petre Daea si a altor inalti oficiali. Dat fiind timpul scurt rãmas panã la deschiderea manifestãrii, sperãm sã avem in acest an o editie de succes, insã, pe viitor, vom demara pregãtirile mult mai devreme, pentru a pregãti cum se cuvine ca acest eveniment sã aibã amploarea pe care o dorim’, ne-a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Din cate se pare, crescãtori de animale din 41 de judete, dar si producãtori ori distribuitori de utilaje agricole sau din industria prelucrãtoare si-au anuntat interesul pentru participarea la aceastã a XVI-a editie a Expo Zoo Agroind Vaslui 2017. Manifestarea va avea loc in perioada 68 septembrie, in locatia obisnuitã, in spatiul expozitional de vis-a-vis de Balciul Vaslui.