Doar 70 de oieri vasluieni s-au înscris în programul pentru subventionarea lânii

joi, august 24, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui continuã campania de convingere a crescãtorilor de ovine sã se inscrie in programul guvernamental prin care se acordã subventie pentru lanã comercializatã. Cu o sãptãmanã inainte de termenul final de inscriere, doar 70 de fermieri s-au inscris in program. La nivelul judetului Vaslui sunt circa 1.130 de crescãtori, care detin efective de 270.000 ovine, care sunt eligibili pentru programul de subventionare a lanii. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, spune cã se vor face in continuare toate demersurile pentru ca fermierii vasluieni sã se inscrie in programul guvernamental. Panã la aceastã datã, DAJ Vaslui a avut discutii cu 4 agenti economici, care sunt interesati de construirea si administrarea centrelor de preluare a lanii. Centrele vor fi deschise in Vaslui, Husi, Duda- Epureni si Tãcuta. Statul va finanta contructia centrelor de preluare si va detine 49% actiunile societãtii, in timp ce intreprinzãtorul privat va avea 51%. Pentru inscrierea in program, solicitantul trebuie sã depunã o copie a B.I./C.I., o copie de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, o dovadã a contului activ de disponibilitãti bancare, declaratie pe propria rãspundere, documentul care sã ateste cã exploatatiile de ovine sunt inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor. Valoarea sprijinului financiar este de 1 leu/kilogramul de lanã comercializatã. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei intre prinderi/intreprinderi unice nu poate depãsi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele douã exercitii financiare precedente.