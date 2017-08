Din cauza unor copaci, preluarea cazãrmii de cãtre Primãrie bate pasul pe loc!

joi, august 3, 2017, 3:00

Preluarea fostei unitãti militare de cãtre Primãria Vaslui întârzie. Desi Ministerul Apãrãrii Nationale si-a dat acordul pentru transferarea acesteia în administrarea autoritãtilor locale, Ministerul Dezvoltãrii a întors dosarul la Vaslui, pentru a fi completat cu inventarul în detaliu al locatiei, inclusiv… copacii! Consiliul Local Vaslui va aproba, luni, o nouã hotãrâre, prin care va completa documentatia cu actele solicitate. Demersul privind preluarea fostei unitãti militare a început încã din anul 2013.

Dupã ce, la sfarsitul anului trecut, Consiliul Local (CL) Vaslui a adoptat o hotãrare privind preluarea cazarmei, executivul local se vede nevoit sã reia procedura. Luni, 31 iulie, CL Vaslui va aproba o nouã hotãrare de completare a HCL nr. 41/27 octombrie 2016. Completarea a fost solicitatã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, dupã ce dosarul a primit avizul favorabil de la MApN. ‘Ministerul Dezvoltãrii ne-a solicitat sã completãm solicitarea cu tot inventarul locatiei (suprafetele, clãdirile, arborii existenti etc.). De asemenea, trebuie ca zona sã fie intabulatã, proces de care nu ne ocupãm noi’, a precizat Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui. În sedinta CL din luna octombrie 2016, consilierii locali au aprobat o hotãrare privind preluarea imobilului 363 VasluiCazarmã, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii in domeniul public al municipiului Vaslui si in administrarea CL Vaslui. La aceastã datã, imobilul proprietatea publicã a statului administrat de MApN, care a servit Unitãtii Militare din municipiul Vaslui drept bazã de antrenament, nu mai este exploatat, fiind intr-un stadiu avansat de degradare. Ministerul Apãrãrii a solicitat sã i se comunice obiectivele de investitii ale Primãriei Vaslui si perioada de timp pentru realizarea acestora. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului Vaslui, se propune realizarea, intrun termen de 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare, pe o suprafatã de 7,70 hectare, care va gãzdui Directia de Asistentã Socialã serviciu public cu personalitate juridicã, ordonator tertiar de credite, aflatã in subordinea primarului, centre sociale si medico-sociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane varsta a III-a, adãpost victime violentã domesticã, adãpost oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofizioterapie), Centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hectare se va infiinta un parcgrãdinã botanicã.

Ani de tratative

În primele zile ale noului mandat, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, a spus cã Ministerul Apãrãrii a transmis municipalitãtii cã isi dã acceptul pentru transferarea unitãtii militare din centrul orasului in administrarea autoritãtilor locale. ‘Am primit acceptul sã preluãm cazarma. Este prima veste bunã primitã dupã alegeri si asteptãm si altele’, spunea Vasile Pavãl. În ultimii ani, declansarea rãzboiului din Ucraina a schimbat radical termenii preluãrii perimetrului ocupat de fosta unitate militarã din oras de cãtre Primãrie. Dupã retragerea tehnicii militare din cazarmã, urma ca reprezentantii autoritãtilor locale sã primeascã permisiunea pentru a vizita clãdirile, lucru care s-a amanat de mai multe ori. Aflat intro vizitã de lucru la Vaslui, la mijlocul anului 2013, Mircea Dusa, ministrul Apãrãrii, (la vremea respectivã n.r.) a vorbit despre unul din motivele vizitei sale. ‘Am venit la Vaslui la invitatia domnilor Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, si Constantin Constantinescu, primar (la vremea respectivã, n.r.) al municipiului Barlad. Ei mi-au solicitat sã analizãm posibilitatea ca unele terenuri si clãdiri care se aflã in proprietatea Ministerului Apãrãrii sã fie transferate autoritãtilor locale. Aici, in municipiul Vaslui, este vorba despre o unitate militarã, aflatã in centrul orasului, si despre terenurile de langã municipiu, unde au functionat poligoanele’, spunea Mircea Dusa.