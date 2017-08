Despre tineri

marți, august 29, 2017, 3:00

Chiar azi (ieri, n.r.), implinesc 61 de ani si mã simt foarte bine in familie, cu sotia si cei doi copii ai nostri, la Mamaia. Peste cateva zile, voi incepe activitatea in cea de-a doua sesiune parlamentarã a acestui an, si sper sã incep viguros si constructiv activitatea la Bucuresti. Am avut timp, zilele acestea, sã reflectez asupra raporturilor pe care le-am stabilit de-a lungul anilor cu cei cu care am incercat sã fac performantã politicã. Cred cã cele mai bune produse ale politicii vasluiene din ultimii 10 ani, mã refer la persoanele care sunt in jurul varstei de 30 de ani, sunt Eduard Popica, conjuctural, prefect al judetului Vaslui, si Dragos Cazacu, unul dintre viceprimarii municipiului Vaslui. Îi cunosc pe ambii de cand aveau 18 – 19 ani. Au muncit in partidul lor, nu s-au grãbit, au invãtat carte bunã, iar formatiunea politicã din care fac parte i-a promovat. În urmã cu exact 17 ani, prin anii 2000, am incercat sã-l propulsez politic pe Daniel Drãgan, de la Barlad, considerandu-l un inginer cu real talent. Nu comentez mai mult; a esuat lamentabil si s-a adãpostit pe langã faldurile fustei Irinei Sadici… N-a jucat corect cu mine, si viata l-a pedepsit. De asemenea, asa s-a ‘prãpãdit’ si profesorul Baciu, de la Negresti, ajuns intr-un con de umbrã, obscur consilier local, iar Ionut Mancas, pe care-l propulsasem lider al tineretului la Romania Mare, si-a gãsit ‘vocatia’ printre cei de la PSD. L-as mai aminti, cu oarece urme de regret, pe un ziarist – pe care nu-l pot nominaliza – cãruia i-am oferit mai tot timpul pozitii fruntase pe listele partidului unde eram, PRM, insã a preferat gazetãria. La PNL, nu am putut promova pe nimeni, dar absolut pe nimeni, pentru cã acolo nu se fac alegeri, ci doar numiri: tu mã numesti pe mine, mama te numeste pe tine, bunicul o numeste pe nepoatã si, in final, in Parlament merge Oana Iovu… Numai cã electoratul vasluian nu-i prost, ba, dimpotrivã, pot spune cã-i foarte inteligent! Acum conduc PMP-ul si vreau sã cred cã pe cei care iam adus cãtre acest partid ii pot duce spre succes. Cel mai mult depinde de ei! Ca o dezamãgire, pot sã-l desemnez pe doctorul Mihai Pãun, cel pe care in urmã cu 8 luni l-am desemnat prim-vicepresedinte al Organizatiei Judetene Vaslui a PMP, si care, de 6 luni, nu a mai cãlcat pe la partid, omul fiind supãrat cã PMP-ul, cu 5%, nu a dat primministrul, guvernul, prefectii… În perioada 8 – 10 septembrie, voi merge la Scoala de instruire a tineretului PMP, la Olimp, si invit pe aceastã cale tinerii si maturii din judetul nostru, care simt cã au ceva de spus, sã ni se alãture nouã, in PMP. Mai aduc si un argument de ordin practic: la PSD, locurile sunt ocupate pentru 150 de ani de acum inainte, in PNL nu se fac promovãri, ci numiri, iar la ALDE nu poti fi adoptat decat dacã ai maxim 8 clase! O toamnã bogatã tuturor!

Corneliu Bichinet