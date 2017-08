De ce a primit Bârladul putini bani prin PNDL?

miercuri, august 9, 2017, 3:00

Iritat cã a fost „discutat” pe seama proiectelor putine pentru care a obtinut finantare prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL), Dumitru Boros, primarul municipiului Bârlad, a tinut sã facã o serie de precizãri. Prima s-a referit la munca depusã de aparatul propriu, subalternii sãi muncind din greu pentru proiecte în caloare de peste 90 de milioane de lei. Motivul pentru care nu a primit decât… 3,5 milioane lei nu îi este cunoscut primarului, dar suspecteazã el ceva…

Dumitru Boros a declarat, in cadrul unei conferinte de presã, cã echipa carte s-a ocupat de intocmirea proiectelor a depus la Guvern cereri de finantare pentru toate problemele majore ale localitãtii, respectand criteriile de selectare stabilite de finantator. ‘Pentru cã am auzit tot felul de discutii, cum cã nu am fi depus proiecte prin PNDL, iatã cum stã, de fapt, realitatea. Am solicitat 18 milioane lei pentru consolidarea Colegiului ‘Codreanu’, alte 4 milioane pentru reconsolidarea corpurilor B, D si E de la Liceul ‘Eminescu’, 4,3 milioane pentru reconsolidarea Scolii ‘Tonitza’, 1,9 milioane lei pentru construirea unei noi crese, alte 22 de milioane pentru reconsolidarea Sectiei TBC, 26 de milioane pentru reconsolidarea corpurilor A si B ale Spitalului ‘Elena Beldiman’, 413.000 lei pentru reconsolidarea dispensarului dinspatele fostului sediu al BCR, 3,7 milioane pentru reconsolidarea strãzii Cerbului si alte 500.000 pentru asfaltarea pietonalului din zona Garã spre piata centralã. Nu s-au admis insã la finantare decat proiecte de 3,5 milioane lei. Dacã noi am depus proiecte de peste 90 de milioane, nu se poate spune cã nu s-a lucrat, mai ales cã toate acestea s-au intocmit strict pe criteriile finantatorului. Vã las sã le analizati si dumneavoastrã si vreau sã vã spun cã voi fi de acord cu orice constatare veti face…’, a declarat primarul Boros. Lãsand sã se inteleagã faptul cã cineva, undeva a ‘miscat’ in defavoarea orasului, edilul-sef a fãcut publice si criteriile pe care le-a amintit si despre care a spus cã au fost respectate ‘la virgulã’. Prin urmare, a atras atentia refuzul la finantare al proiectelor care vizau reabilitarea clãdirilor spitalului, in conditiile in care chiar finantatorul a statuat cã este obligatorie ‘incadrarea obiectivelor de investitii in domeniile specifice pentru care existã obligatia conformãrii unor reglementãri europene sau in domenii specifice prioritare’. Faptul cã Barladul nu a primit niciun ban guvernamental pentru sãnãtate, ar insemna cã acest domeniu nu este o prioritate pentru actualul guvern. Asta in conditiile in care, de la nivel de minister de resort si panã la conducerea guvernului, este bine cunoscut faptul cã Spitalul ‘Elena Beldiman’ din Barlad trebuie sã respecte un asa-numit ‘plan de conformare’ iar pentru a nu-si pierde gradul de spital de urgentã, trebuie sã intervinã urgent, printre altele, si cu lucrãri de reconsolidare, foarte costisitoare, la mai multe clãdiri. De fapt, exact la cele pentru care municipalitatea a intocmit proiecte pe care le-a si depus la finantare prin PNDL. ‘Nimeni nu isi doreste declasificarea spitalului, pentru cã asta ar fi o nouã loviturã aplicatã sãnãtãtii barlãdenilor. Pe langã datoriile uriase (90 de milioane lei, n.r.) pe care le are, unitatãtii parcã ii este si refuzat dreptul de functionare. Dar, repet, concluziile le apartin barlãdenilor’, a incheiat primarul Boros.