Cristi Minculescu, despre publicul vasluian: «cald si de primitor, cum nu în multe locuri vezi»

miercuri, august 16, 2017, 3:00

În ciuda vremii nefavorabile din prima searã a Zilelor Culturale ale Vasluiului, localnicii au rãspuns prezent invitatiei la distractie lansatã de echipa coordonatã de primarul Vasile Pavãl. Fie cã a fost vorba de manifestãri sportive ori culturale, de specta co lele în aer liber, în Copou ori Centrul Civic, mii de vasluieni au fost parte la actiunile din programul Zilelor. Stoicismul cu care au înfruntat ploaia, în prima searã a manifestãrilor, a fost remarcat si de artistii care au performat pe scena din Centrul civic, Cristi Minculescu si Felicia Filip având doar cuvinte de apreciere pentru vasluieni.

Si in acest an, Zilele Culturale ale municipiului Vaslui s-a dovedit a fi o reusitã, dovadã stand numãrul mare de vasluieni care au infruntat ploaia si frigul pentru a participa la manifestãrile pregãtite de municipalitate. Vernisaje de expozitii si lansãri de carte, concursuri sportive pe diverse discipline, festivitãti de celebrare a celor mai trainice cupluri ori de omagiere a celor mai emblematice personalitãti ale acestor locuri, recitaluri si concerte, spectacole artistice si de teatru pentru copii, toate aceste evenimente au fost oferite publicului larg, programul variat de activitãti fiind menit sã rãspundã cerintelor diverse ale vasluienilor. Zilele Culturale ale municipiului Vaslui au debutat duminicã, cu un spectacol si o paradã, dupã ce primarul Vasile Pavãl a declarat deschisã aceastã editie a manifestãrilor si a invitat vasluienii la distractie. Acestia au rãspuns prezent in numãr mare chemãrii, in ciuda faptului cã, incã din seara de duminicã, asupra orasului s-au abãtut precipitatii care pãreau cã vor pune in pericol spectacolele in aer liber. Nu a fost asa, dovadã fiind faptul cã, la spectacolele din Centrul Civic au tinut totusi sã asiste mii de vasluieni, care au infruntat cu stoicism ploaia si vantul aspru. Mai mult, spectacolul de pe scenã, oferit Vunk, Iris, Cristi Minculescu si Felicia Filip, a fost completat cu cel din piatã, al spectatorilor, care au cantat si au dansat, lucru remarcat de artistii prezenti. Atat Cristi Minculescu, cat si Felicia Filip au avut doar cuvinte de laudã pentru vasluieni si pentru Vaslui, declarandu-se impresionati de un public ‘atat de cald si de primitor, cum nu in multe locuri vezi, oameni dornici de distractie si muzicã bunã’, dupã cum a spus Cristi Minculescu, solistul trupei Iris. În a doua searã a Zilelor Culturale, profitand de o vreme mai bunã, Centrul Civic s-a umplut de vasluieni, in mare majoritate tineri, care au fãcut o atmosferã incendiarã la concertul sustinut de Uddi si Randi & Band. Ultima searã a manifestãrilor a fost rezervatã muzicii folk si umorului, in Parcul Copou, acolo unde au performat ‘Dialog’, ‘Amicii’, Daniel Iancu si Costel Pãtrãscan, si muzicii populare, in Centrul Civic concertand ‘Rapsodia Vasluiului’ si invitatii sãi, dar si Ansamblul Folcloric Profesionist ‘Junii Sibiului’, alãturi de Mariana si Adriana Anghel, Tudor Furdui Iancu, Viorica Telcean si Nelu Albu. Nu trebuie uitate competitiile sportive de tot felul, ‘Sumer Cup’ la fotbal, ‘Cupa municipiului Vaslui’ la handbal, demonstratiile de judo ori turneele de sah, street ball, baschet sau minifotbal atrãgand multi spectatori si participanti. ‘Anvergura deosebitã a manifestãrilor editiei 2017 a Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui con firmã importanta pe care autoritãtile locale o con ferã valorilor acestei comunitãti, precum si nece sitatea de a implini asteptãrile vasluienilor, urmãrind cu precãdere crearea unei identitãti culturale distincte prin cinstirea si promovarea a tot ceea ce are mai bun si mai frumos orasul nostru, Doresc sã multumesc concetãtenilor care ne-au fost alãturi in aceste zile de sãrbãtoare a municipiului Vaslui atat pentru prezentã, cat si felul civilizat in care s-au comportat. Am vãzut cã manifestãrile pe care le-am pregãtit si pe care le-am dorit cat mai variate au fost pe placul vasluienilor, care, incã o datã, s-au dovedit dornici de distractie de calitate, lucru care nu poate decat sã ne bucure’, a declarat primarul Vasile Pavãl. Dealtfel, primarul Pavãl a fost sufletul si animatorul manifestãrilor, fiind prezent la aproape toate evenimentele din aceste trei zile de sãrbãtoare. Asa cum ne-a declarat, poate cel mai aproape de sufletul sãu este ‘Nunta de Aur’, ocazie cu care sunt celebrate cuplurile care au implinit 50 de ani de cãsãtorie. ‘Permanenta dragostei si intelegerii dintre membrii acestor cupluri de vasluieni sunt de admirat si reprezintã un exemplu de urmat pentru noi toti. În semn de recunostintã pentru viata si munca lor, pentru cã sunt un model de comportament civic, Primãria municipiului Vaslui le aduce un mic prinos de recunostiintã, completat de respectul pe care il purtãm fatã de acesti concetãteni ai nostri!’, a mai spus primarul Vasile Pavãl.