Corneliu, ultimele ore ca episcop de Husi?

Episcopul de Husi, Corneliu Bârlãdeanul, ar putea fi exclus din rândul clerului Bisericii Ortodoxe Române, a declarat, ieri, purtã torul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bãnescu. Ar fi cea mai asprã pedeapsã pe care o poate da Consistoriul, a explicat acelasi Bãnescu. El a subliniat cã episcopul de Husi ar fi avut timp pentru o solutie mai simplã si chiar mai elegantã, tinând cont de acuzatiile care i se aduc. Astfel, el ar fi putut înainta o cerere de retragere din bisericã. «Nu s-a întâmplat lucrul acesta. (…) Are posibilitatea sã o facã în cursul zilei de astãzi (…), pe parcursul derulãrii sedintelor Sfântului Sinod», a mai spus Vasile Bãnescu.

‘Dacã episcopul de Husi nu aduce argumente convingãtoare, factuale, care sã demonteze ceea ce intreaga presã si opinie publicã a luat la cunostintã, adicã inclusiv continutul unui film care il incrimineazã, din pãcate, fãrã drept de apel, in acel moment lucrurile probabil cã vor atinge finalul, in sensul cã se va da o sentintã de excludere a sa din clerul Bisericii Noastre. (…) Cea mai asprã sentintã care se poate da din partea Consistoriului este, intr-adevãr, caterisirea, desi termenul acesta este unul foarte restrictiv. Putem vorbi despre retragerea sa din treptele clericale. Da, in fond caterisire’, a spus Bãnescu. El a explicat cã, ‘pentru prima datã in Biserica Ortodoxã Romanã, un ierarh este judecat de cãtre Sinod pentru o asemenea abatere de naturã moralã si disciplinarã’. Pe de altã parte, Bãnescu a admis cã episcopul de Husi ar putea inainta o cerere de retragere din Bisericã, ‘simplificand foarte mult lucrurile’, precizand cã acest lucru nu s-a intamplat. ‘Nu, nu s-a intamplat lucrul acesta. Am fi aflat cu totii dacã era cazul. Are posibilitatea sã o facã in cursul zilei de astãzi (ieri, n.r.) sau maine (astãzi, n.r.), pe parcursul derulãrii sedintelor Sfantului Sinod. Panã acum nu s-a intamplat acest lucru’, a spus el.

«Deja este tardiv»

Purtãtorul de cuvant al Patriarhiei Romane a subliniat insã cã ‘deja este tardiv’. ‘Spun asta pentru cã, deja, imaginea institutiei noastre a fost afec tatã, evident, de un asemenea caz. El a fost sfãtuit sã se retragã. Personal am transmis lucrul acesta. Nu a fãcut-o panã acum. Mai are timp s-o facã si astãzi sau maine (ieri sau astãzi, n.r.), dar chiar dacã ar face-o ancheta nu se va opri aici, pentru cã in filmul respectiv este implicatã si o a doua persoanã, si mai stim cã existã si un caz foarte grav de santajincã trei clerici din Episcopia Husilor sunt in acest moment anchetati de DNA. Asadar, ancheta pentru o faptã de imoralitate va continua’, a precizat Bãnescu. Acesta a mentionat cã ‘orice ierarh este in mod fundamental monah’, Corneliu Barlãdeanu putand rãmane in Bisericã. ‘Orice ierarh este in mod fundamental monah, cãlugãr. Acest statut evident si-l pãstreazã pentru cã este si bine sã rãmanã in Bisericã un om care dã dovadã de dorintã de indreptare. Episcopul de Husi nu trebuie demonizat. Nu vorbim despre asemenea lucruri in Bisericã. Este un om care a gresit’, a spus Vasile Bãnescu. Totodatã, purtãtorul de cuvant al Patriarhiei a mentionat cã ‘in acest moment episcopul de Husi este suspen dat de la slujire’, iar in cazul in care Sinodul va decide suspendarea lui totalã din toate atributiile va fi inlocuit temporar, cel mai probabil cu ierarhul sãu superior, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan. Sesizãrile sau acuzatiile aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane au fost discutate, ieri, in sedinta Sfantului Sinod. ‘În ziua de joi, 17 august 2017, va fi prezentat si discutat referatul Cancelariei Sfantului Sinod privitor la propunerile Comisiei pen tru Statut si regulamente referi toare la analizarea sesizãrilor sau acuzatiilor aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe, precum si la cercetarea si judecarea acestora. Vor fi analizate, in vederea aprobãrii, si unele propuneri ale Cancelariei Sfantului Sinod referitoare la incetarea activitãtii clericale, inclusiv a ierarhilor’, informea zã Biroul de Presã al Patriarhiei intrun comunicat. Tot ieri, in cadrul sedintei Sfantului Sinod, au fost desemnati membrii si supleantii Consistoriilor arhieresti care vor cerceta si judeca in primã si ultimã instantã cazurile de abatere de la morala si disciplina Bisericii. Astãzi, in cadrul sedintei de lucru a Sinodului Permanent, va fi discutatã si situatia criticã din Episcopia Husilor ca urmare a unor acuzatii aduse pãrintelui Corneliu, precum si unor clerici din aceastã eparhie, mai informeazã Patriarhia Romanã. Reamintim cã episcopul Corneliu Barlãdeanul a intrat in atentia publicã in luna iunie, dupã ce a depus la DNA o plangere impotriva a trei preoti care l-ar fi santajat cu darea in vileag a unor imagini compromitãtoare. Ulterior, filmul respectiv a apãrut in spatiul public. Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopalã Husi, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Bumbu Rãzvan Mihail, preot paroh la Parohia Vãleni, au fost retinuti pe data de 15 iunie, fiind acuzati cã ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publice o serie de imagini video in care episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeanul, ar apãrea in ipostaze compromitãtoare. Ei au fost ulterior plasati in arest la domiciliu.