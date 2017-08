Copilasi în «expeditie»

luni, august 7, 2017, 3:00

Vinerea trecutã, in jurul orei 10.00, Politia Localã Vaslui a fost sesizatã de cãtre o femeie cã nepotul acesteia, David, de 5 ani si jumãtate, si prietenul lui, Darius Andrei, cu un an mai mic, au dispãrut din fata blocului, situat pe strada Castanilor, abandonand bici cletele la scara blocului. Ime diat, a fost anuntatã Politia mun. Vaslui si demarate veri ficãri pentru gãsirea celor doi minori. În jurul orei 14.30, politistul local aflat in serviciul de patrulare in zona Teatrului de Varã, i-a identificat pe cei doi copii, in timp ce acestia urcau treptele parcului, dinspre Bazar. Minorii nu prezentau urme de violentã fizicã. Au fost condusi la sediul Politiei Locale Vaslui si predati pãrintilor. David a spus cã a plecat din fata blocului impreunã cu prietenul sãu cu intentia de a-i arãta grãdinita unde invatã (langã Protoierie). Ajunsi aici, dupã ce s-au dat in leagãne, au vrut sã meargã cãtre domiciliu, dar s-au rãtãcit. În jurul orei 15.30, cei doi minori, impreunã cu pãrintii, au fost preluati de cãtre un echipaj de politie din Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Vaslui pentru consiliere psihologicã si continuarea cercetãrilor.