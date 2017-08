Copiii vasluieni au nevoie de drumuri pe care sã poatã circula microbuzele scolare, nu de manuale de educatie fizicã

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Domnule Ministru Liviu Pop,

Unul dintre cele mai mari pãcate ale unui politician ajuns intr-o functie de demnitate publicã este decuplarea de la realitate. Nu existã o altã explicatie pentru intentiile dumneavoastrã de a scoate pe piatã un manual sau manuale pentru disciplina educatie fizicã, in conditiile in care existã copii cãrora le este, pur si simplu, blocat accesul la educatie. Pentru a nu fi acuzat de partizanat politic, voi oferi exemplul copiilor din comuna vasluianã Dragomiresti, condusã de un primar dintr-o altã formatiune decat a mea, copii care sunt nevoiti sã parcurgã pe jos 10 -12 kilometri, inclusiv iarna, din cauza stãrii grave a infrastructurii, care blocheazã accesul microbuzului scolar in satele lor. Aceastã situatie nu este una singularã in judetul Vaslui, pot oferi exemple si din alte comune, conduse de primari din toate partidele. Aceasta este consecinta decuplãrii de la realitate a politicienilor, de la cei care mi-au respins toate amendamentele legate de investitii in infrastructura judetului Vaslui, panã la cei care au administrat judetul Vaslui si Romania. Nu am solicitat fonduri pentru stadioane, statui sau festivisme, am solicitat fonduri pentru infrastructurã. Nu este vina vasluienilor cã, in 2017, ZERO lei vor ajunge in judet pentru executia unor lucrãri gestionate de Ministerul Transporturilor, dupã cum nu este vina lor cã nu sunt finantate prin PNDL proiecte pe drumuri care ar sprijini accesul copiilor la educatie. Vã asigur, domnule ministru, cã elevii din Dragomiresti, care merg kilometri prin noroi si zãpadã, peste dealuri, numai de manuale de educatie fizicã nu au nevoie. Au nevoie sã nu le fie pusã in pericol integritatea fizicã, din cauza distantei inumane si a pericolelor cãrora trebuie sã le facã fatã. Mi-as fi dorit din partea dumneavoastrã, domnule ministru, sã precizati un termen clar panã la care toate institutiile de invãtãmant vor avea autorizatiile obligatorii, dar si un termen clar panã la care copiii, nu doar cei vasluieni, nu vor mai trebui sã parcurgã pe jos zeci si zeci de kilometri in fiecare lunã, pentru a deschide abecedarul. 2020, termenul sugerat de PNDL, este inacceptabil. Vã rog, domnule ministru, ca fondurile alocate pentru manualele de educatie fizicã sã le directionati, printr-o redistribuire cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale, spre refacerea infrastructurii in satele unde microbuzele scolare nu ajung, din cauza stãrii drumurilor. Înainte de a consuma fonduri pe care nu le avem pentru manuale de educatie fizicã, asigurati-vã cã fiecare copil ajunge la ore fãrã un mars fortat de kilometri intregi, in conditii vitrege!

Daniel Olteanu, Deputat PNL de Vaslui