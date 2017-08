Consilierul local Sârbu si raportul sãu… independent

marți, august 29, 2017, 3:00

Dupã un an de mandat în functia de consilier local independent, bârlãdeanul Bogdan Sârbu si-a prezentat raportul de activitate. Unul de care nu este prea mândru, având în vedere cã, desi îi convine de minune sã se considere – si pe bunã dreptate – ghimpele din coasta celor 10 consilieri locali PSD si a tot atâtor liberali, nu prea a punctat la capitolul «realizãri».

Bogdan Sarbu a organizat o scurtã conferintã de presã – a zis el – pentru a aduce la cunostinta opiniei publice ce a fãcut, ce ar fi vrut sã facã si mai ales… ce a fost lãsat sã facã de cãtre ‘majoritatea PSD-PNL’ care conduce cu manã forte Consiliul Local Barlad. Pe scurt, din iunie 2016, de cand a fost ales in functia de consilier local independent, Sarbu a incercat multe, dar a reusit putine. În plus, el a vorbit in plen chiar mai mult decat cinci sau sase consilieri locali la un loc, a intervenit energic si in sedintele celor douã comisii de specialitate din care face parte si mai spune cã a votat fãrã ezitare orice invitiativã favorabilã barlãdenilor. Indiferent din care tabãrã a venit aceasta. Ce-i drept, nu l-am auzit vorbind in raportul sãu despre vreun proiect de hotãrare initiat in nume propriu… ‘Toatã activitatea pe care am prestat-o in acest prim an de mandat este deja postatã pe site-ul primãriei si poate fi studiatã in amununt de toatã lumea, in special de cei care mi-au acordat increderea. Dupã cum foarte bine stiti, in decursul timpului despre care vorbim, m-am implicat activ in special pe proiectele sensibile, care vizeazã activitatea Spitalului ‘Elena Beldiman’, unde lucrez, dar si a cheltuirii eficiente a banului public si a incetãrii risipei acestuia. De aceea mã consider, pe bunã dreptate, singura opozitie realã din Consiliul Local Barlad, fatã de conducerea majoritarã PNL-PSD’, a declarat Sarbu. Un subiect extrem de interesant abordat in propriul raport de activitate este cel referitor la participarea (in premierã pentru un consilier local) la ‘intalniri lunare cu cetãtenii’, asa cum cere legea, dar cum aproape niciun consilier local din Barlad nu prea face. ‘Da, le-am fãcut si am si dovezi incontestabile in acest sens. De la oameni am aflat, asa cum imi place mie, o serie de solutii la unele probleme grave ale orasului. Tot ei imi aduc la cunostintã adevãratele neajunsuri, nicidecum cele pe care de multe ori le constatã alesii din scaune… Îmi place sã mã consult cu oamenii din cartierul in care locuiesc eu, sau pãrintii mei sau din cel unde am serviciul, pentru cã astfel consider cã sunt eficient si pot vota in cunostintã de cauzã initiative care ii privesc direct. Si la fel voi face panã la terminarea mandatului’, a mai spus consilierul local independent.