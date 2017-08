Comuna Poienesti, tot fãrã primar!

vineri, august 4, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a prelungit, cu încã 30 de zile, mãsura preventivã a arestului la domiciliu luatã la începutul lunii iunie împotriva primarului comunei Poienesti, Manole Relu Caragatã. Acesta este acuzat de cãtre procurorii DIICOT cã, imediat dupã preluarea mandatului de primar, în luna iunie anul trecut, ar fi pretins de la doi oameni de afaceri suma de 12.000 lei pentru atribuirea directã a unui contract pentru furnizarea de mobilier la o grãdinitã din comunã.

La inceputul lunii iunie, procurorii DIICOT au fãcut nu mai putin de 23 de perchezitii la sediile unor firme, la locuintele unor persoane, precum si la mai multe institutii ale statului, Primãria Poienesti, Centrul Medico-Social Codãesti si Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui. În final, 20 de persoane au fost audiate de cãtre procurorii DIICOT, trei persoane fiind retinute la final. Este vorba de Manole Nelu Caragatã, primarul comunei Poienesti, si doi oameni de afaceri, Marius Chariton si Vasile Romeo Grigoriu, primii doi acuzati de luare, respectiv dare de mitã, si constituire de grup infractional organizat, iar al treilea, de evaziune fiscalã si rambursãri ilegale de TVA. Conform comunicatului DIICOT, ‘primarul comunei Poienesti, Nelu Manole Caragatã, a fost retinut sub acuzatia de luare de mitã dupã ce, in urmã cu douã luni, ar fi pretins de la patronul firmei Gemini Stalker Vaslui, Marius Chariton, suma de 12.000 de lei pentru atribuirea directã a unui contract de furnizare de mobilier necesar dotãrii unei grãdinite din comunã. Valoarea contractului era de 45.000 de lei, iar mita ar fi urmat sã fie datã edilului de cãtre omul de afaceri in momentul livrãrii mãrfii’. Pe data de 9 iunie, Tribunalul Vaslui a admis propunerea procurorilor, de arestare preventivã a lui Chariton, iar Caragatã si Grigoriu au fost plasati in arest la domiciliu. Marti, aceste mãsuri preventive au fost prelungite de cãtre judecãtori pentru incã 30 de zile, in ciuda cererilor formulate de acuzati, prin apãrãtori, de inlocuire a acestor mãsuri cu altele neprivative de liberate, respectiv control judiciar. La sfarsitul lunii iunie, prefectul judetului Vasluia semnat ordinul de suspendare din functie a primarului Manole Caragatã, urmare a comunicãrii fãcutã de cãtre Curtea de Apel Iasi cu privire la mãsura preventivã dispusã impotriva alesului local. În aceste conditii, comuna Poienesti va fi in continuare condusã, panã ce instanta va da o sentintã definitivã in dosar sau panã se va dispune incetarea mãsurii preventive, de cãtre viceprimarul Ovidiu Flocea.