Compozitorul Marcel Iorga si micuta Rezan Chirca, cîstigãtorii Marelui Trofeu la Festivalul International «Volare»

joi, august 31, 2017, 3:00

În aplauzele spectatorilor, barlãdeanca Rezan Chirca, in varstã de 5 ani si jumãtate, si compozitorul Marcel Iorga au fost declarati castigãtorii Marelui Premiu la sectiunea Creatie a celei de-a VIII-a editii a Festivalului International ‘Volare’ desfãsurat intre 23 si 27 august, la Piatra Neamt. Juriul international, din componenta cãruia au fãcut parte artisti si oameni de muzicã inclusiv din Ucraina sau Kargastan, au fost impresionati atat de melodia ‘Zana cea bunã’ a cunoscutului compozitor vasluian, cat mai ales de interpretarea de exceptie a micutei barlãdence, care, prin prestatiile sale in concurs si la Gala laureatilor, a ridicat publicul in picioare. La doar 5 ani si jumãtate, Rezan, pregãtitã la Scoala de muzicã ‘Soul Music Art’ din Barlad de profesorii Dragos Gheorghiu si Lucian Mihai Mocanu, are deja in palmares mai multe premii castigate la festivalurile sau concursurile de muzicã, inclusiv un trofeu primit la Festivalul international ‘Spring Star’, desfãsurat in luna aprilie, la Bucuresti. La acelasi festival de la Piatra Neamt, o altã barldeancã, Alexandrina Dãriescu, a castigat premiul I.