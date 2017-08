Compensatie de 700.000 lei pentru Transurb Vaslui

miercuri, august 30, 2017, 3:00

În anul 2017, SC Transurb SA Vaslui va primi o compensatie de aproximativ 700.000 lei de la bugetul local, pentru efectuarea obligatiei de serviciu public. Compensatia este anualã, se calculeazã si se plãteste cumulat pentru activitãtile de transport in comun cu troleibuze, autobuze si microbuze. Prin acordarea acesteia, se urmãreste dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciilor de transport public de persoane in concordantã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtii, precum si a infrastructurii aferente acestuia, satisfacerea in conditii optime a nevoilor populatiei (principalul client), precum si al institutiilor publice si agentilor economici de pe raza administrativ-teritorialã a municipiului, pe care ii deserveste prin serviciile de transport. Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtilor si de cerintele de transport public local, evolutia acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe. În acest context, opera – torul de transport public local poate beneficia de instituirea unei mãsuri de spriijn prin acordarea compensatiei pentru efectuarea obligatiei de serviciu public.