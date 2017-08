Centrul civic, închis trei zile pentru traficul rutier!

duminică, august 13, 2017, 3:00

• Politistii si celelalte structuri cu responsabilitãti în mentinerea ordinei publice, Politia Localã si Jandarmeria, s-au mobilizat exemplar pentru ca manifestãrile care încept în acest sfârsit de sãptãmânã, Zilele Culturale ale municipiului Vaslui, sã se desfãsoare în conditii de sigurantã deplinã pentru miile de participanti care vor umple Centrul Civic. Pe lângã fortele de ordine în uniformã, ce vor fi vizibili în zonele în care vor avea loc diversele actiuni, vor fi si politisti în civil, gata sã preîntâmpine orice eveniment neplãcut. Însã cea mai importantã mãsurã vizeazã traficul rutier în Centrul Civic, care va fi închis, între Casa de Culturã si BCR, de sâmbãtã pânã miercuri dimineatã. De zile bune, orasul este plin de masinile “stranierilor”, multe cu volan pe dreapta, asa cã sofatul este un cosmar. Politia rutierã va desfãsura actiuni specifice, folosind forte suplimentare de la Bârlad si Husi, în special pentru combaterea sofatului sub influenta bãuturilor alcoolice.

Chiar dacã în ultimii ani, atât Zilele Culturale ale municipiului Vaslui, cât si Open Camp, manifestãri care atrag mii de vasluieni, s-au desfãsurat fãrã evenimente deosebite, Inspectoratul de Politie a Judetului Vaslui a pregãtit un plan de actiune prentru a preîntâmpina orice evenimente neplãcute care ar putea afecta buna desfãsurare a activitãtilor din aceastã perioadã. “Peste 40 de lucrãtori de politie, din diverse structuri, inclusiv de la politia rutierã, de la ordine publicã, investigatii criminale si chiar luptãtori SAS vor fi prezenti la aceste manifestãri, gata sã intervinã în caz de nevoie. Vom avea si lucrãtori în civil, amestecati în multime, care, dacã va fi cazul, vor interveni în asa fel încât perturbarea actiunilor sã fie la nivel minim. Lor li se adaugã peste 40 de jandarmi si 30 – 40 de lucrãtori de la Politia Localã, precum si, în cazul Open Camp, personalul propriu de pazã si ordine. Cu toate aceste structuri implicate am întocmit un prag comun de actiune, astfel încât toti participantii la aceste manifestãri sã fie în deplinã sigurantã, pe întreaga perioadã”, a anuntat inspectorul sef Doru Gabriel Pantîru, comandantul IPJ Vaslui.

De sâmbãtã seara, pânã miercuri dimineatã, traficul rutier în zona Centrului Civic, de la Casa de Culturã pânã la BCR, va fi închis, circulatia urmând a se face pe rute ocolitoare, pe strada Nicolae Bãlcescu, respectiv strada Frunzelor. În plus, Politia Rutierã va desfãsura douã planuri de actiune specifice, primul derulat în perioada 12 – 15 august, sub numele “Mica Vacantã” în care se vor asigura zilnic 4 patrule, în acest scop fiind adusi si politisti de la Bârlad sau Husi. Un al doilea plan de actiune se va derula în perioada 14 – 18 august si are ca principal scop cresterea vizibilitãtii în trafic a Politiei Rutiere. Pentru aceasta, au fost întrerupte concediile politistilor si s-a cerut participarea inclusiv a politistilor de ordine publicã din Politia Ruralã. “Dimineata, se va actiona în special pe frontul prevenirii vitezei excesive, iar dupã-amiaza si seara, perntru combaterea consumului de alcool la volan. Nu avem un scop în sine în a sanctiona soferii care nu respectã prevederile legale, ci de a preveni posibilele evenimente care, uneori, pot avea urmãri grave asupra sigurantei participantilor la trafic”, a mai anuntat inspectorul sef Doru Gabriel Pantîru.