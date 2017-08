Cele 256 proiecte aprobate prin PNDL 2 au nevoie de mii de avize

joi, august 17, 2017, 3:00

Primarii din judetul Vaslui trebuie sã se mobilizeze serios pentru semnarea con tractelor de finantare la proiectele aprobate pe PNDL 2. Documentatiile trebuie depuse la Ministerul Dezvol tãrii pânã la 30 noiembrie 2017, iar în conditii în care un aviz se obtine în 30 de zile, timpul nu este deloc generos. Unele proiecte necesitã chiar si 10 avize, iar obtinerea acestora este cu atât mai anevoioasã si presantã. Oamenii de afaceri asteaptã cu nerãbdare implementarea investitiilor, care reprezintã gura de oxigen pentru firmele din judet.

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, avertizeazã primarii sã inceapã demersurile necesare pentru intocmirea documentatiilor la proiectele aprobate prin Programul National pentru Dezvoltare Localã (PNDL 2). Dosarele trebuie depuse la Ministerul Dezvoltãrii Regionale panã pe 30 noiembrie, in vederea semnãrii contractelor de finantare. Autoritãtile publice locale care nu vor finaliza panã la data respectivã documentatiile vor pierde finantarea pentru obiectivele de investitii care au fost declarate castigãtoare. ‘Sã nu lase intocmirea documentatiilor pe ultima secundã! Sã nu creeze astfel o presiune asupra celor de la minister. Avem timp la dispozitie, asa cã nu vãd de ce nu am fi seriosi. Avem tot ce ne trebuieî, a spus Dumitru Buzatu. Horatiu Cãrãusu, primarul comunei Bãcesti, a spus cã a avut 5 proiecte apro bate din 6 depuse pe PNDL 2 si a inceput deja demersurile pentru obtinerea avize lor. ‘Acum lucrez la obtinerea avizelor pentru un proiect care prevede moderni zarea DC 127 ArmãseniTibãnestii Bucli, pe o distantã de 5,6 kilometri. Numai pen tru acest proiect imi trebuie 6 avize, cerute in certificatul de urbanism. Celelalte pro iecte vizeazã construirea unui dispensar, a unei scoli, a unui pod si a unei aductiuni de apã, valoarea totalã a proiectelor fiind de 151 miliarde de lei vechiî, a spus Horatiu Cãrãusu. Foarte important pentru implemen tarea proiectelor este si adjudecarea a cesto ra de cãtre niste firme puternice, care sã dispunã de fondurile necesare pentru a incepe lucrãrile. ‘Este importantã licitatia, sã prinzi o firmã serioasdã. Îti face mai intai o parte din lucrare, si apoi vine dupã bani. La o altã comunã, au avut o firmã care mai intai a asfaltat 11 kilometri de drum si abia apoi au venit dupã baniî, a spus Cãrãusu.

Oamenii de afaceri asteapta implementarea proiectelor

Ovidiu Copacinschi, presedintele Asoci atiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a spus cã, la aceastã orã, nu se constatã o activitate intensã pentru dema rarea acestor proiecte. ‘Panã in noiembrie, mai sunt douã luni, iar sã depui un proiect necesitã timp. Este nevoie de niste planuri de avize, care se obtin in 30 de zile. Birocratia in care se lucreazã nu este stimulativã in acest sens. Finalizarea acestor documentatii este ca orizontul, cu cat te apropii de el, se depãrteazã. Sperãm sã fie semnate contractele de finantare pentru toate proiectele aprobateî, a spus Ovidiu Copacinschi. La randul lui, Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert Industrie si Agriculturã Vaslui, a precizat cã suma aprobatã pentru judetul nostru este impre sionantã si reprezintã gura de oxigen pen tru intregul mediu de afaceri. ‘Noi am estimat cã judetul Vaslui ar trebui sã aplice pentru propiecte care se ridicã la suma de 1,5 miliarde de euro. Vorbim de locuri de mun cã noi, de investitii in infrastructura judetului. Este foarte importantã si aducerea de bani europeni, pentru cã judetul Vaslui este in coada clasamentului in Regiunea de Dezvoltarea Nord-Est 1. Sã vinã banii si sã fim intelepti sã ii absorbimî, a precizat Ionel Constantin.

Proiecte de 882 milioane lei

Judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare prin PNDL 2 un numãr de 256 proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. Primarii din judetul Vaslui au depus peste 400 de proiecte pe PNDL II. În total, proiectele primãriilor si ale CJ Vaslui se ridicau la suma de 1.666.992.940 lei. Investitiile primarilor vizeazã reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, dezvol tarea retelelor de iluminat public, sisteme de alimentare cu apã si canalizare, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite. Printre comunele care primesc cei mai multi bani pentru reabilitarea infrastructurii rutiere se numãrã, Bogdana (7,1 milioane lei), Blãgesti (6,6 milioane lei), Ciocani (6,3 milioane lei), Albesti (6 milioane lei). Si CJ Vaslui are aprobate pentru finantare 17 proiecte de reabilitare a drumurilor judetene si a unor institutii de invãtãmant. Cea mai mare finantare, in valoare de 33,5 milioane lei, este alocatã CJului pentru reabilitarea mai multor drumuri judetene pe directia Bãcani-Coroiesti-Bogdãnita.