Cei mai periculosi criminali vor în libertate!

marți, august 22, 2017, 3:00

Trei indivizi periculosi, autori ai unor fapte abominabile, vor cu orice pret sã guste aerul libertãtii, fãcând cereri de înlocuire a mãsurii arestului preventiv, în care sunt plasati în prezent, cu altele, neprivative de libertate. Judecãtorii nu s-au lãsat însã înduplecati si au respins ca nefondate cererile fãcute de Elvis Meresanu, cel care, pentru 300 de lei si o pereche de pantofi, aproape si-a omorât în bãtaie unchiul, a lui Mitritã Poenaru, criminalul din Ciocani, si a lui Ionut Ursu, individul din Ivãnesti care si-a strangulat «logodnica» în vârstã de 14 ani pentru cã aceasta nu a acceptat sã facã sex cu el.

Sãtui de ‘rãcoarea’ arestului preventiv si dornici sã mai guste, mãcar o vreme, panã la condamnare, aerul libertãtii, infractori deosebit de periculosi ‘bombardeazã’ instantele de judecatã cu cereri de inlocuire a mãsurii arestului preventiv cu altele mai usoare, in unele cazuri, doar la cateva zile de la arestare. Aproape fãrã exceptie, instan tele vasluiene resping ca nefondate aceste cereri, la fel si Curtea de Apel Iasi, in cazul in care indivizii insistã si contestã deciziile magistratilor vasluieni, cu atat mai mult cu cat faptele de care sunt acuzati au ingrozit comunitãtile din care fac parte si, de asemenea, si opinia publicã. Este cazul, de exemplu, lui Mitritã Poenaru, criminalul din Ciocani, cel care, in luna aprilie, a bãtut un consãtean pe motiv cã acesta din urmã ar fi intrat cu animalele pe pãmantul sãu. Nervos, criminalul a intrat in curtea vecinului unde, netinand cont cã de fatã sunt cei trei copii si doi nepoti ai familiei, cu totii minori, si-a atacat victima cu o furcã pe care i-a infipt-o de mai multe ori in cap si in alte pãrti ale corpului, panã ce unealta s-a rupt. Victima a decedat dupã douã zile, in ciuda eforturilor medicilor neurologi ieseni, care l-au operat in mai multe randuri, in speranta cã-i vor salva viata. Aflat din aprilie in arest preventiv pentru comiterea infractiunii de omor, criminalul era cat pe ce sã scape, in luna iunie, cand un judecãtor de la Tribunalul Vaslui l-a pus in libertate pe motiv cã cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv a fost fãcutã tardiv, cu mai putin de 5 zile inaintea expirãrii mandatului. Atunci, cazul a ajuns la Curtea de Apel Iasi, care a decis rejudecarea dosarului, in urma cãreia mandatul de arestare preventivã a fost prelungit. Dupã ce a fost arestat preventiv, la fiecare termen de verificare a acestei mãsuri preven tive, Mitritã Poenaru a fãcut cereri de inlocuire a acestei mãsuri preventive cu o alta, neprivativã de libertate, De fiecare datã, cererile au fost respinse ca nefondate de atat de judecãtorii vasluieni, cat si de cei ai Curtii de Apel Iasi, care au judecat contestatiile depuse de criminalul din Ciocani. La fel s-a intamplat si joi, 17 august, cand judecãtorii Tribunalului Vaslui nu sau induiosat de lacrimile acuzatului care nu mai putea de dorul animalelor lãsate in bãtãturã si din cauza cãrora comisese abominabila faptã. Trebuie spus cã, din acelasi motiv, Mitritã Poenaru a fost in mai multe randuri condamnat, fie pentru tulbu rare de posesie, pentru cã a intrat cu animalele pe pãmantul vecinilor, fie chiar pentru tentativã de omor, dupã ce, in 2006, a sãrit la bãtaie la un vecin care i-a reprosat acest lucru. Si Elvis Meresanu, adolescentul in varstã de doar 16 ani care, impreunã cu un amic mai tanãr cu un an, si-a bãtut unchiul care-l invitase la un grãtar la el acasã, ar vrea sã fie liber. Tragedia s-a produs dintr-o nimica toatã: cei doi au inceput o ceartã, dupã care au pãrãsit curtea victimei, insã doar pentru a se inarma, unul cu o batã, altul, cu un topor, cu care au nãvãlit pe victimã. Dupã ce si-a lãsat unchiul intr-o baltã de sange, Meresanu i-a furat pantofii si banii, 300 de lei pe care victima ii avea in buzunar, si s-au fãcut nevãzuti. Au fost prinsi la scurt timp de politisti, in timp ce victima, suferind multiple leziuni si un traumatism deschis cranio-cerebral, a fost dusã de urgentã la un spital din Iasi, unde se zbate intre viatã si moarte. Imediat dupã ce judecãtorii au admis propunerea de arestare preventivã pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor, Elvis Meresanu a contestat aceastã decizie la Curtea de Apel Iasi, unde nu a avut mai mult succes, contestatia fiind respinsã. Un alt individ periculos care se vrea liber este Ionut Ursu, din Ivãnesti, cel care, la inceputul lunii mai, a strangulat o copilã in varstã de doar 14 ani, pe motiv cã acesta a refuzat sã intretinã cu el relatii sexu ale. Pãrintii Maricicãi Dragomir, din Draxeni, comuna Gherghesti, ar fi vrut sã-si mãrite fata cu Ionut Ursu, un tanãr din comuna vecinã, Ivãnesti, motiv pentru care au mers in vizitã la familia bãiatului, unde au si inoptat. A doua zi, au constatat disparitia fetei, logodnicul povestind cã fata a vrut sã se intoarcã acasã, ba chiar a condus-o o portiune de drum, lasand-o insã sãnãtoasã. A inceput o cãutare care a du rat 3 zile, si in care au fost angrenati sute de localnici, politisti si jandarmi, pentru ca, intr-un final, sã fie descoperit trupul fetei, ascuns intr-o rapã din apropierea locuintei ‘logodnicului’ Ionut Ursu. Initial, acesta a negat cã ar avea vreo legãturã cu moartea fetei, insã ulterior, pus in fata probelor, si-a recunoscut fapta. El a povestit anchetatorilor cã s-a oferit sã o conducã pe victimã acasã, la Draxeni, luand cu el o sticlã de vin. Pe drum, dupã ce initial a incercat s-o imbete, a vrut sã intretinã relatii sexuale cu minora, si, infuriat de refuzul acesteia, a lovit-o si apoi strangulat-o chiar cu siretul de la adidasii fetei. Acuzat de omor calificat, faptã pentru care riscã panã la 25 de ani de inchisoare, Ionut Ursu vrea totusi sã mai guste din aerul libertãtii, motiv pentru care, de fiecare datã cand judecãtorii trebuie sã verifice legalitatea si temeinicia mãsurii arestãrii preventive luate impotriva sa, el depune si cerere de inlocuire a acestei mãsuri cu cea a arestului la domiciliu. La fel ca de fiecare datã, si vineri, 18 august, Tribunalul Vaslui a respins aceste cereri, ca fiind nefondate. Trebuie mentionat cã printre factorii care au condus la sãvarsirea de fapte antisociale grave de cãtre cei doi autori Ionut Ursu si Elvis Meresanu, se numãrã si lipsa de educatie. Ursu, de exemplu, a abandonat scoala dupã ce a absolvit doar 5 clase, in timp ce Meresanu era cunoscut in Cornii Albesti ca un tanãr fãrã cãpãtai, care a legat scoala de gard la varstã fragedã. La interventia autoritãtilor locale, el a fost internat intr-n centru social, insã pentru scurt timp, fiind externat la cererea familiei. Poate dacã s-ar fi luat si mentinut astfel de mãsuri, aceste tragedii, cea de la Ivãnesti, si cea de la Cornii Albesti, nu s-ar mai fi intamplat!