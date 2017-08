Ce se-ntâmplã, doctore?

marți, august 22, 2017, 3:00

Fãrã a arãta cu degetul spre o categorie anume a per sonalului medical din Spitalul de Urgentã «Elena Beldiman» Bârlad, în ultimele zile, s-ar putea spune cã s-au cernut cei cu adevãrat implicati de cei neimplicati în redresarea situatiei financiare dezastruoase în care se aflã unitatea. Dacã asistentii medicali, dupã cum au declarat public chiar ei, sunt dispusi sã facã mai tot ce li se cere pentru a preveni declasificarea spitalului, nu acelasi lucru se poate spune despre medici. Acestia tin cu dintii chiar si de tichetele de masã, cu o valoare de 200 lei/lunã) pe care conducerea unitãtii le-a «tãiat» de circa trei luni pentru a mai acoperi din datoria uriasã, de peste 9 de milioane lei, a institutiei. Indiferent cã se va ajunge sau nu la declasificare, o umbrã de sperantã se întrevede: spitalul va fi monitorizat video, operatiune care, se sperã, va mai reduce din «scurgerile» financiare din bugetul unitãtii cãtre… terti!

Dezbaterile cu medicii pe marginea subiectului atat de delicat privind situatia financiarã a unitãtii in care activeazã au avut loc la finele sãptãmanii trecute. Ca si in cazul intalnirilor cu asistentii medicali si celãlalte categorii de personal din spi tal, de partea cealaltã a mesei au luat loc reprezentantii conducerii unitãtii, prima rul orasului, Dumitru Boros, si reprezen tantii Consiliului de Administratie. De la bun inceput, medicii au fost informati cã, vor, nu vor, toti vor trebui sã renunte la o parte din spatiile in care presteazã in unitate, putandu-si pãstra doar unul sin gur. Prevederea este parte din renumitul plan de conformare pe care spitalul trebuie musai sã il punã in practicã dacã vrea sã ii pãstreze statutul de unitate de urgentã. Evident, acest prim aspect nu a fost deloc pe placul in special al celor care vin din sectii cu adresabilitate foarte micã, dar care folosesc spatii in tot felul de scopuri. Spre exemplu, sunt sectii unde un medic foloseste cel putin trei incãperi doar pentru activitatea proprie: una pentru consultatii si mici interventii, una pentru investigatii amãnuntite si, evident, o a treia, drept camerã de gardã. O altã chestiune care nu le-a cãzut bine doctorilor a fost transformarea internã rilor de sapte zile in cate sapte internãri de zi, asa cum cere acelasi plan de conformare. Medicii au strambat din nas, pentru cã acest lucru inseamnã mai multã muncã pentru ei, la fel cum au fãcut si cand li s-a spus cã o bunã parte din internãri s-ar putea refuza in conditiile in care pacientii nu au trecut mai intai pe la medicii de familie, deci nu constituie urgente. ‘Nu vreau sã cred cã lucrurile se indreaptã spre declasificare, atat timp cat noi, in ce ne priveste, la nivel de primãrie si Consiliu Local, am sprijinit financiar unitatea, numai in ultimul an, cu bani pe care aceasta nu i-a primit niciodatã. La fel cum nu vreau sã cred cã doar unii sunt dispusi sã facã sacrificii pentru a-si pãstra locurile de muncã, iar altii nu. Am convingerea insã cã luciditatea va fi cea care va dicta in final si toate eforturile si sacrificiile se vor concentra intr-un singur punct, pentru a putea ajuta efectiv acest spital’, ne-a declarat primarul Boros, prea putin convins insã cã si medicii au inteles, toti, ce eforturi trebuie fãcute.

Cu manusi si bisturiu se opereaza…

În ce priveste conducerea unitãtii, alte decizii luate recent de noul mana gement si de membrii Consiliului de Administratie sunt intocmirea unor planuri ‘de productie’ la nivel de sectie si, implicit, stabilirea bugetelor aferente. Ca urmare, toate activitatea va fi mult mai bine normatã, mai ales cã va fi si… monitorizatã video, in premierã. ‘De ce? Chiar dacã aceste lucruri nu convin multora, dupã cum am inteles, nu mai putem avea sectii care nu isi justificã lunar nici mãcar salariile. În concluzie, planul de conformare va fi pus in aplicare mai departe, fãrã problemne. În plus, avem deja o hotãrare de Consiliu de Administratie si vom demara procedura de monitorizare video a intregii activitãti a angajatilor si pacientilor spitalului. Primele camere de luat vederi vor fi montate la Compartimentul de Primire Urgente’, ne-a declarat Adrian Bobeicã, presedintele Consiliului de Administratie al spitalului. Totusi, medicii au fãcut un ‘efort’ pentru redresarea financiarã a unitãtii. Asta dacã poate fi incadrat intr-o astfel de categorie refuzul de se revolta, alãturi de asietentii medicali, la momentul in care s-a anuntat cã nu se vor mai acorda tichete de masã. Adicã, un medic a renuntat la 200 de lei lunar intru bunãstarea si pentru continuitatea propriului loc de muncã. În plus, ei nu au vrut si pace sã recunoascã faptul cã au gresit dand la completat foile medicale la asistente, ceea ce a dus la nedecontarea multora dintre serviciile medicale contracte de spital cu finantatorul principal, in spetã Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate. ‘Foile medicale nu sunt treaba lor, ci a registratorilor. Am inteles! Dar oare nu cumva trebuiau verificate de sefii de sectii? De aia s-a ajuns aici! Probabil, usor, usor, toatã lumea o sã inteleagã faptul cã mãcar dupã sase zile plãtite se poate munci o a saptea pentru si in interesul spitalului… Peste douã sãptamani, vom mai avea o intalnire cu toti cei din spital. Poate panã atunci se mai intamplã si anumite modificãri de conceptii’, a incheiat transant presedintele Consiliului de Administratie.