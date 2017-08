Casa Armatei, în… derivã!

marți, august 22, 2017, 3:00

Proiectul de transformare a fostei Case a Armatei Vaslui în Centru Cultural Judetean Multi – functional este în impas. Corevas Vaslui, constructorul care a rea – lizat, deja, 45% din volumul lucrãrilor, a intrat în insolventã, asa cã beneficiarul se vede nevoit sã organizeze o nouã licitatie. Pentru cã proiectul este finantat prin primul Program National de Dezvoltare Localã (PNDL 1), termenul de executie este sfârsitul anului 2018. Initial, intrarea în functiune a centrului cultural fusese anuntatã pentru sfîsitul anului 2016.

Proiectul ‘Reparatii capitale si refunctionalizare Casa Armatei VasluiCentrul Cultural Judetean Multifunctionalî este blocat. Desi lucrãrile de modernizarea trebuia finalizate in cursul anului trecut, intrarea in insolventã a constructorului a dat planurile peste cap. În acest moment, lucrãrile sunt executate in proportie de 45% si pentru finalizarea inves titiei se va organiza o nouã licitatie. ‘Vom continua proiectul de unde a fost lãsat de constructor. Vom relua procedura de licitatie publicã si sperãm ca, panã la sfarsitul anului, lucrarea sã fie adjudecatã de noul contructor. Proiectul este finantat pe PNDL 1 si trebuie sã ne grãbim, deoarece termenul de executie este sfarsitul anului 2018. Lucrãrile realizate panã acum au fost plãtite integral’, a precizat Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui. Clãdirea va dispune de spatii corespun zãtoare pentru organizarea de evenimente culturale de anvergurã, spectacole de teatru si concerte muzicale sau festivaluri organizate in scopul conservãrii si promovãrii culturii traditionale in judetul Vaslui. De asemenea, clãdirea va fi utilatã cu mobilier, se va construi o parcare in spate, care sã acopere necesitãtile centrului cultural. În ultimele luni, construc torul a lucrat la mecanica de scenã, finisaje, inlocuirea geamurilor etc. ‘Banii pentru finalizarea investitiei existã si sunt asigurati de Ministerul Dezvoltãrii. Firma care va castiga licitatia va trebui sã lucreze in douã schimburi, pentru a putea sã se incadreze in termenul prevãzut, adicã sfasitul anului 2018î, a mai spus Ciprian Trifan.

Investitie asteptata

La inceputul acestui an, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, ii invita pe consilierii judeteni sã viziteze santierul Centrului Cultural Multifunctional. Presedintele CJ preciza cã a fost prelungit contractul cu firma care executã lucrãrile, pentru a fi finalizat obiectivul de investitii. ‘În constructie este si o salã de teatru, care va gãzdui o stagiune a Teatrului ‘Victor Ion Popa’ din Barlad. În anul 2018, vom avea de gãzduit acolo Festivalul ‘Constantin Tãnase’. Noi inchiriem spatii, facem tot felul de artificii pentru a oferi o locatie adecvatã acestui festival. Eu vã rog sã vizitati investitia. Sper ca cel care lucreazã acolo sã se tinã de cuvant si sã finalizeze investitia…’, spunea, parcã stiind ce urma sã se intample, Dumitru Buzatu.