Bozianu invalidat – partea a doua

miercuri, august 30, 2017, 3:00

Primarul Dumitru Boros pune piciorul în prag si, alãturi de consilierii liberali, care îl sustin, vrea sã punã capãt bãtãii de joc la care consilierii PSD supun, sedintã de sedintã, electoratul care le-a dat încrederea. Picãtura care a umplut paharul se numeste Mihai Bozianu, cel cãruia pesedistii i-au refuzat, pentru a doua oarã si fãrã explicatii, învestirea în functia de consilier local. Pasul fãcut de cei din PSD se va judeca în instantã.

Cutitul a fost rãsucit in ranã pentru ultima datã in momentul in care s-a analizat dosarul lui Mihai Bozianu. El a primit aviz favorabil, atat de la Comisia Juridicã a Consiliului Local (CL), cat si de la Comisia de Validare a rezultatului votului alegerilor din vara anului trecut si a dosarului de candidat a lui Bozianu. A spus-o cu subiect si predicat chiar presedintele acestei comisii, consilierul PSD Georgicã Motrea: ‘Domnul Bozianu indeplineste conditiile pentru a fi votat pe lista de consilieri PNL in sedinta de astãzi!’. Cuvantul ‘astãzi’ spus cu jumãtate de gurã le-a ridicat anumite suspiciuni liberalilor, care au intuit cumva cã s-ar putea trezi in situatia de luna trecutã, cand aceiasi social-democrati au refuzat, pe seama unei neproduse incompatibilitãti, investirea lui Bozianu. Prin urmare, consilierul Mihai Ardeleanu s-a adresat plenului, inainte de vot, si a spus cã, atat timp cat s-au respectat toate reglementãrile in vigoare si inclusiv social-democratii nu i-au mai gãsit nod in papurã celui ce era propus de PNL sã intre in CL, nu vede de ce nu ar fi votat si in plen. Mai mult, Ardeleanu a fãcut chiar si un apel la respect fatã de electorat, care a votat o anumitã structurã a CL, nu una impusã de un anumit grup politic. Numai cã, atunci cand s-a ajuns la momentul votului in plen, surprizã: 9 liberali si independentul Bogdan Sarbu au votat ‘pentru’ investirea lui Bozianu, in timp ce toti cei 10 consilieri pesedisti… s-au abtinut. Lucru care a atras dupã sine, evident, anuntul secretarului Primãriei Barlad: ‘Zece voturi ‘pentru’, 10 abtineri, hotãrarea nu a intrunit numãr necesar de voturi pentru a fi adoptatã’.

Reactii versus „miscarea” lui Boros

Bineinteles, dupã acest moment penibil, indreptat pentru a doua oarã spre Bozianu, au apãrut si reactiile. Initial, liberalii s-au limitat la a scrasni din dinti. Asta pentru cã abia au asteptat momentul in care primarul Boros sã iasã la rampã. Acesta le-a dat un indiciu social-democratilor despre miscarea pe care o va face in aceste zile. Cati s-au prins, nu se stie, dar cert este cã Boros a spus cat se poate de clar cã s-a sãturat sã vadã cum nu se voteazã ‘doar de dragul de nu se vota si fãrã argumente’. ‘Am rugat, intotdeauna, ca atunci cand se aduc amendamente, de orice fel, sã se aducã si argumente. Am vãzut cã la proiectul cu validarea consilierului nostru (Bozianu, n.r.) nu s-a votat doar de dragul de a nu se vota, fãrã a se aduce argumente. Atat timp cat s-au respectat toate conditiile legale, noi ne abtinem doar de dragul de a ne abtine si pentru cã asa ‘trebuie’ (aluzie la ordinul politic primit de grupul PSD din CL, n.r.)? Dar, mai trebuie sã stiti cã prin acest vot am lãsat CL intr-o stare de nefunctionare, cu 20 de consilieri. Iatã de ce legiutorul a prevãzut, corect, ca orice consiliu sã aibã un numãr impar de consilieri, deci sã se poatã face majoritãti pe votul la proiecte’, a avertizat primarul. Însã, mutarea pe care acesta o va face chiar in aceste zile demonstreazã clar cã edilul-sef s-a sãturat de atitudinea pesedistilor. Prin urmare, alãturi de grupul liberalilor, dar si in calitate de presedintele al Organizatiei Municipale a PNL Barlad, Boros va ataca in Contecios administrativ refuzul de validare a mandatului lui Bozianu. Avocat de meserie, el are si un atu cat de puternic pentru aceastã actiune: o serie amplã de hotãrari judecãtoresti date in tarã pe spete perfect identice, in care instantele ‘au cenzurat refuzul de validare a mandatului, exprimat prin hotãrari de invalidare’, din moment ce au fost indeplinite toate celelalte prevederi legale. Deci, sunt toate sansele ca, chiar panã la sedinta ordinarã de luna viitoare, Mihai Bozianu sã fie investit in functia de consilier local chiar de cãtre un judecãtor. Si poate mãcar asa consilierii PSD vor invãta, o datã pentru totdeauna, cã nu mai pot lucra in functii alese doar ghidanduse pe ordinele de partid, ci numai in baza intereselor electoratului care lea dat, vremelnic, aceaste functii. În plus, dacã luna trecutã Bozianu a preferat sã se abtinã de la comentarii dupã ce i-a fost refuzatã investirea de cãtre aceiasi consilieri PSD, acum si el a pus piciorul in prag. ‘Eu chiar nu inteleg de ce consilierii PSD mentin aceastã situatie jenantã si sfidãtoare la adresa electoratului propriu. Poate vor sã fuzioneze cu… PNL-ul, din moment ce ii intereseazã atat de tare pe cine nominalizeazã liberalii pentru functia de consilier local, nu? Noi suntem dispusi sã fuzionãm cu ei, prin absorbtie si astfel PNL-ul sã aibã 20 de consilieri. Altã explicatie nu am, cand vãd cã se actioneazã, asa cum s-a intamplat si tura trecutã, doar la nivel de ordin de partid. Mã intreb, insã, consilierii PSD au ceva sã imi impute, individual? Eu i-a intrebat si toti mi-au spus acelasi lucru: nimic! Doar oare chiar niciunul din cei 10 nu poate vota singur si trebuie sã li se spunã la grãmadã cum sã ridice mana? E ingrijorãtoare situatia in care au ajuns!’, a comentat Bozianu, care este si unul din vicepresedintii PNL Barlad.