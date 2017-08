Biciclist accidentat mortal, în Perieni

joi, august 24, 2017, 3:00

Marti searã, la ora 21.21, politistii au fost sesizati prin apel de urgentã la 112 cu privire la faptul cã, pe raza comunei Perieni, a avut loc un accident rutier in urma cãruia a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a unei persoane. La locul producerii accidentului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului Rutier Barlad, care, din primele cercetãri, au stabilit urmãtoarele: Virgil B., in varstã de 56 de ani, din comuna Perieni, conducea autoturismul pe DJ 243, pe un sector de drum situat in afara localitãtii Perieni, din directia Barlad cãtre Perieni. La un moment dat, acesta a accidentat un bãrbat in varstã de 43 de ani, din aceeasi localitate, care se deplasa cu bicicleta in aceeasi directie. Biciclistul nu era echipat cu vestã reflectorizantã si nu avea asupra sa vreo sursã de luminã. Echipajul medical sosit la locul accidentului a constatat decesul biciclistului. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauzã s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de ucidere din culpã, iar politistii rutieri continuã cercetãrile pentru stabilirea cu exactitate a imprejurãrilor in care a avut loc accidentul.