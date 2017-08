Bichinet, la pas printre investitiile din judetul Vaslui

marți, august 8, 2017, 3:00

Dupã ce s-a declarat sustinãtor neconditionat al tuturor investitiilor care se fac în judetul Vaslui, deputatul PMP Corneliu Bichinet a fãcut si un „recensãmânt” informal al acestora, la pachet cu câteva recomandãri si (nu neapãrat) critici privitoare la starea socioeconomicã a muncipiilor si oraselor din judet. Punct de plecare, Zona Industrialã a Vasluiului, ajunsã, acum, un cimitir.

Întamplarea (sau nu!) face cã deputatul Corneliu Bichinet se intalneste, zilele trecute, cu un vasluian care, dupã ce ii spune de la obraz cã sa sãturat de toti politicienii din judet, inclusiv de el, il intreabã dacã a fost in ultima perioadã in Zona Industrialã si, in caz cã a fost, dacã ii place. ‘Nu, nu imi place’, ii rãspunde cu sinceritate Bichinet, care completeazã cã nu isi asumã vreo vinã directã pentru starea in care se aflã fosta platformã industrialã a municipiului resedintã de judet. Întamplarea – care cu sigurantã face parte din biografia oricãrui om politic vasluian, mai vechi sau mai nou – a fost pretextul ideal pentru o altfel de ‘excursie’ prin judet. ‘Vizitate’, municipiile si orasele, ‘obiectivele turistice’ fiind nu doar fostele ‘fabrici si uzine’, acum dispãrute, ci si noile investitii, preconizate sau in derulare. În Vaslui, ca de altfel si in restul tãrii, acestea trebuie sã fie (si chiar sunt!) ‘drumuri, poduri, aductiuni cu apã, grãdinite si scoli – asta trebuie sã se facã!’, subliniazã Bichinet. Dacã ne uitãm cu atentie in proiectele aprobate in ultima perioadã pe PNDL 2, intr-adevãr, reabilitãrile de drumuri si retelele de apã si calizare sunt majoritare, urmate de construirea de noi unitãti scolare – scoli, grãdinite si crese. Cu cateva observatii, tine sã sublinieze Bichinet. Din fericire, nu toate critice…

Negresti, oras închis

Primul popas al turului virtual propus de Bichinet este chiar localitatea in care trãieste, orasul Negresti. Este un ‘oras inchis’, constatã parlamentarul PMP, cum tot inchis, din 2009 incoace, a rãmas si spitalul din localitate. ‘Cine s-a opus redeschiderii Spitalului orãsenesc Negresti?!… l-am vãzut, ieri (sambãtã, n.r.), deschizand ‘Hora din strãbuni’ (cel mai probabil, este vorba despre primarul PSD Vasile Voicu, n.r.). Asta voi face in continuare, in sesiunea din toamnã, voi cere redeschiderea acestui spital’. Pe de altã parte, e si Negrestiul campion la un capitol, chiar dacã asta nu face deloc cinste administratiei locale. Aici, spune Bichinet, ‘s-au aciuat cei mai multi caini de pe glob! Un caine pe cap de locuitor e… cam mult!’.

Nu pedepsiti Bârladul!

A doua oprire are loc in Barlad, municipiu condus de liberalul Dumitru Boros. ‘Faptul cã orasul are primar de la PNL nu trebuie sã-i determine pe cei de la Bucuresti sã pedepseascã Barladul (…), care are investitii minime, la nivelul Vindereiului’, spune Bichinet. Si aici, problema spitalului erste una dintre cele mai grave cu care se confruntã administratia localã. Sunt 90 de miliarde de lei datori ale spitalului din localitate cãtre o firmã privatã. ‘Trag un semnal: problema Spitalului Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ nu este doar a Barladului, ci a judetului!, a avertizat Bichinet. ‘O sã trec mai des pe la domnul Boros. I-am sugerat primarului sã lase politica mai usor, cã nu e fãcut pentru asta, si sã se ocupe mai mult de administratie’. Murgeniul, isi continuã Bichinet ‘excursia’, are noroc de romii care, dupã ce au muncit prin Anglia sau Germania, pe ruinele maghernitelor in care au crescut isi ridicã acum adevãrate palate. Cu certitudine, crede deputatul PMP, in 2020, actualul primar al orasului, Ioan Buta, va avea un contracandidat serios la primãrie. Sent elege, de la PMP. Vasluiul se miscã bine sub aspectul investitiilor, cu mentiunea cã nu trebuie fãcutã o ‘teroare a pensionarilor’, dat fiind numãrul tot mai mare al tinerilor care pleacã din municipiul resedintã de judet. În sfarsit, despre Husi, numai de bine: ‘Se vede cã se lucreazã; Jan Ciupilan face treabã, ca si Pavãl, la Vaslui’, conchide Corneliu Bichinet.