Bac-ul de toamnã, «judecat» în lipsã!

Aproape un sfert din cei 437 absolventi de liceu vasluieni înscrisi au absentat de la prima probã a celei de-a doua sesiuni din acest an a Bacalaureatului. Examenul, desfãsurat în trei centre de examinare, douã în Vaslui si unul la Bârlad, s-a desfãsurat fãrã incidente.

A inceput sesiunea de toamnã a examenului de Bacalaureat 2017, pentru prima datã urmand ca probele scrise sã se desfãsoare inaintea celor orale, de verificare a competentelor. Examenele se sustin in trei centre de examinare, douã in Vaslui, la Liceele Tehnologice ‘Stefan Procopiu’ si ‘Ion Mincu’, si unul la Barlad, la Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza’. Ieri, a avut loc prima probã, cea scrisã la limba si literatura romãnã, la care s-au inscris un numãr de 437 absolventi de liceu, din care sau prezentat efectiv la examen doar 333 de candidati. Probabil multi dintre cei care s-au inscris initial nu s-au intors incã din ‘vacantã’, ori poate au preferat sã plece la muncã in strãinãtate inainte de a-si lua diploma de maturitate, doar astfel putandu-se explica absenteismul de aproape 24%, unul dintre cele mai mari procente din ultimii ani. Dealtfel, dezinteresul arãtat de unii absolventii de liceu pentru diploma de bacalaureat este demonstrat si de numãrul mic de candidati inscrisi in total la acest examen, doar 762 fatã de 908 candidati care au absentat sau nu au promovat la sesiunea de varã, nemaipunand la socotealã pe cei circa 200 de absolventi care au promovat corigentele. Singura veste bunã este aceea cã, la prima probã scrisã a bacalaureatului nu s-a inregistrat niciun incident, respectiv incercãri de fraudare a examenului. Bac-ul de toamnã continuã miercuri, 23 august, cu Proba scrisã obligatorie a profilului, urmatã, a doua zi, de Proba la alegere a profilului si specializãrii. Examenul va continua cu Evaluarea competentelor lingvistice de comuni care oralã in limba romanã, care se vor desfã sura in perioada 2528 august, Evaluarea com pe tentelor digitale, pe 2930 august, si ultima probã, cea de Evaluare a compe tentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã (3031 august). Afisarea primelor rezultate se va face pe data de 1 septembrie, panã la ora 16.00, eventualele contestatii urmand a fi depuse in aceeasi zi, intre orele 16.00-20.00. Rezolvarea contestatiilor se va face in perioada 25 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.