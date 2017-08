Au venit pensiile!

vineri, august 11, 2017, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a virat banii pentru pensii in conturile beneficiarilor. Astãzi, pensionarii vor putea sã isi ridice pensia de pe carduri, iar in functie de operativitatea factorilor postali, vor ridica si pensiile achitate prin mandat postal. Cum Posta Vaslui va lucra si pe 14 august, este posibil ca si o mare parte din pensionarii de la sate sã isi primescã pensiile. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, a spus cã banii au fost virati mai repede decat in mod normal, deoarece zilele de 14 si 15 sunt libere. În prezent, 34.593 de pensionari au optat pentru incasarea drepturilor de pensie prin cont bancar. Principalul motiv pentru care numãrul pensionarilor care opteazã pentru cont bancar creste de la o lunã la alta este rapiditatea cu care primesc banii. Prin cardul bancar, in data de 13 – 14 ale fiecãrei luni, pensionarul a primit deja banii. Prin mandat postal, dacã pensionarul este intr-un sat indepãrtat, poate primi banii si la sfarsitul lunii. Dar chiar si in orase, pensionarii care primesc pensia prin mandat postal incaseazã mai tarziu banii.