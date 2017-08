Au crescut salariile, dar si exigentele!

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Consilierii municipali vasluieni au aprobat în unanimitate majorãrile salariale ale functionarilor publici si contractuali din cadrul Primãriei Vaslui, majorãri care, în unele cazuri, ajung si la 100%. Odatã cu salariile, au crescut si responsabilitãtile angajatilor, primarul Vasile Pavãl anuntînd cã, periodic, se vor face evaluãri ale activitãtii fiecãruia, iar cei care nu corespund „fie se îndreaptã, fie pleacã!”. Mai mult, primarul a îmbrãtisat propunerea venitã din partea opozitiei liberale, de implementare a unui Sistem de management al calitãtii ISO 9001, astfel încât evaluarea sã fie cât mai obiectivã. Noile salarii ale functionarilor din primãrie sunt cam la fel ca ale celor de la Consiliul Judetean Vaslui, ba chiar mai mari pentru cei cu gradatia maximã, care primesc si sporuri ce pot ajunge pânã la 30% din salariul de bazã.

Consens total in ceea ce priveste noile grile de salarizare ale functionarilor publici si contractuali din cadrul Primãriei municipiului Vaslui si ai institutiilor si societãtilor din subordine. Toti consilierii prezenti, inclusiv cei liberali, care, de obicei, manifestã o grijã deosebitã pentru bugetul municipiului, au votat cu totii grila propusã de conducerea primãriei, acest proiect de hotãrare fiind printre putinele, din cele 16 proiectate discutate, care au fost votate cu unanimitate. Înainte de a supune la vot propunerea cu noile grile salariale, primarul Vasile Pavãl a tinut sã explice celor prezenti motivele pentru care salariile functionarilor au fost majorate cu procente intre 25 si 100%. ‘Am plecat de la principiul respectului fatã de angajati, dar, cel mai important, consider cã nu putem avea calitate in indeplinirea actului administrativ sau a altor obligatii de serviciu dacã oamenii sunt prost plãtiti. În plus, avem nevoie de specialisti, de oameni tineri, pe care nu-i putem atrage cu salarii la nivelul celui minim pe economie! Dupã aparitia Legii salarizãrii, am muncit aproape o lunã, impreunã cu colegii mei si cu sindicatele, pentru a incerca sã stabilim cat mai corect noile salarii in conformitate cu volumul de muncã prestatã si atributiile fiecãrui angajat, fie el functionar public sau functionar contractual, cu studii superioare sau medii. Precizez cã, in afara acestei grile de salarii, acolo unde este cazul, se vor acorda si diversele sporuri, in functie de specificul activitãtii desfãsurate de fiecare in parte, cum ar fi spor de lucru pe proiecte europene, cel de noape, ore suplimentare sau cel acordat persoanelor cu handicap. În schimb, a fost eliminat sporul pentru conditii vãtãmãtoare de lucru, de care beneficiau unii dintre salariati, iar totalitatea sporurilor nu poate depãsi 30% din salariul de incadrare. Mai mult, pentru a incuraja initiativa si implicarea, va exista un fond de premiere, de 5% din fondul de salarii, iar cei mai vrednici functionari vor putea primi suplimentar panã la 2 salarii minime pe economie pe an’, a explicat primarul Pavãl felul in care au fost intocmite noile grile de salarizare. Pe de altã parte, a continuat primarul, aceste majorãri salariale vin la pachet cu o crestere a obligatiilor functionarilor. ‘Noi am incercat sã asigurãm salarii corecte fiecãrui angajat, fie cã e director, sef de birou, referent, muncitor sau politist local; la randul nostru, cerem responsabilitate in indeplinirea obligatiilor de serviciu din partea fiecãruia. Zilele viitoare, cand vor semna noile state de platã, fiecãrui angajat i se va pune in vedere si noile obligatii! Noi vom monitoriza activitatea fiecãruia, si, de douã ori pe an, vom face o evaluare a activitãtii. Cine se incadreazã noilor cerinte si-si face bine treaba, rãmane, cine nu, fie se indreaptã, fie pleacã! Vrem, cat de curand, sã observãm o schimbare in bine a conduitei si activitãtii tuturor functionarilor, motivatã si de noile salarii, mai mult decat decente, cred eu, pe care le vor primi de acum inainte!’, a declarat Vasile Pavãl. Acesta i-a asigurat pe consilierii municipali cã nu vor fi probleme cu asigurarea fondului de salarii, cu atat mai mult cu cat Primãria Vaslui nu are, la acest moment, decat 630 de angajati, fatã de 960 persoane prevãzute in organigramã, iar bugetul pentru salarii in 2017 este dimensionat la cifra maximã de personal. La sfarsitul prezentãrii, liberalul Radu Sorin, dupã ce a aprobat noua grilã de salarizare, a fãcut o propunere: ‘Pentru eliminarea subiectivismului la evaluãrile profesionale ce urmeazã a fi fãcute bianual, la Primãria Vaslui sã se incerce implementarea, panã la sfarsitul anului viitor, a unui Sistem de management al calitãtii ISO 9001’, a cerut consilierul Radu Sorin, propunerea fiind insusitã de conducerea primãriei. Conform noii grile de salarizare, cel mai mare salariu lunar, dupã primar si viceprimari, il va avea secretarul primãriei – 9.870 lei, urmat de arhitectul sef, cu 9.700 lei, si directorii executivi, intre 7.700 lei si 9.000 lei, in timp ce un sef de birou va primi, in functie de gradatie, intre 6.000 lei si 6.700 lei. În ceea ce priveste personalul contractual, cele mai mari salarii le vor avea directorii, intre 7.500 si 7.500 lei, sefii de servicii, 6.500 – 6.700 lei, si sefii de birou, cu panã la 6.500 lei salariu lunar, in timp ce consilierii si inspectorii de specialitate vor fi plãtiti cu lefuri intre 2.204 lei, un debutant fãrãr vechime, si 5.000 lei/lunar, pentru cei cu gradatia si vecimea maximã. Referentii, inspectorii si alte persoane cu studii medii vor avea salarii cuprinse intre 2.041 si 3.200 lei lunar, in timp ce salariile altor categorii de personal, soferi, ingrijitori, muncitori, etc, vor incepe de la minimul de 1.600 lei lunar si pot ajunge panã la 2.400 lei/lunã, la care se adaugã eventualele sporuri.