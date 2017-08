Atacurile la ortodoxie se intensificã

joi, august 17, 2017, 3:00

Imaginea subrezitã a Bisericii Ortodoxe Române, la care au contribuit din plin scandalurile cu conotatii sexuale ce au ca protagonisti preoti sau înalti prelati, le vine ca o mãnusã celor din alte culte dogmatice. Dovadã stau mesajele transmise de acestia pe tot felul de cãi, intensificarea «vizitelor» la domiciliile ortodocsilor, dar si rãspândirea în numãr tot mai mare de materiale de propagandã religioasã, alta decât cea crestin-ortodoxã.

Cresterea gradului de implicare a ‘sectantilor’ – cum sunt numiti acesti ‘emisari’ de cãtre ortodocsii in varstã – se constatã in aceste zile in special in mediul rural. Desi ar putea pãrea greu de crezut cã varstnicii de la sate, crestini-ortodocsi din mosi-strãmosi, sar lãsa convinsi usor sã isi schimbe orientarea religioasã, aici, terenul este cat se poate de fragil. Scarbiti de ceea ce vãd la televizor sau aud la radiouri in fiecare zi, sãtenii sunt in aceste zile mult mai receptivi la cei ce vin sã le strige pe la porti pentru ‘o simplã discutie’. Însã, de aici panã la prozelitism in adevãratul sens al cuvantului nu mai este decat un pas. Uneori, povestesc cei ce au stat de vorbã cu ‘emisarii’, discutiile se lungesc suficient de mult pentru a se termina cu ‘Vã las aceste brosuri, o copie a Vechiului Testament si, dacã aveti de nevoie de vreun ajutor, de orice fel, puteti sã mã sunati oricand’. ‘Exact asa mi-au spus, dupã o jumãtate de orã in care mi-au vorbit despre greseala pe care o fac crestinii cand isi fac semnul Sfintei Cruci, intru-cat pe cruce a fost rãstignit Iisus iar noi nu ar trebui sã venerãm obiectul care La omorat. Am stat si i-am ascul tat, cã tot nu aveam ce face. Erau doi, un bãrbat si o femeie, dar au mai venit douã femei o datã si incã un bãrbat si o femeie, altã datã, cand nu eram acasã. Pe mine nu mã intereseazã ce zic ei, dar am un vecin care a spus cã s-a dus la oras zilele trecute, a trecut pe la ei si i-au dat haine si alimente. Eu zic cã nu e bine sã iti vinzi credinta chiar asa…’, a povestit un localnic din comuna Ciocani. În paralel, pe toatã valea raului Tutova, in comunele Puiesti, Pogana, Ciocani, Ivesti, Pogonesti si Tutova semnele prezentei ‘mesagerilor Domnului’ – cum se autointituleazã – sunt tot mai multe si mai vizibile. Pe langã brosuriile specifice si alte materiale informative cu caracter religios, au apãrut si mesaje in cele mai ciudate locuri. Spre exemplu, in aceeasi comunã Ciocani, dar si la Pogana sau Perieni, pe mai multi pereti ai unor cariere de nisip sau argilã (lutãrii, cum sunt cunoscute popular) a fost scrijelit, cu litere de dimensiuni destul de mari, mesajul ‘Salveazã-te! Crede in Isus!’. Faptul cã numele Mantuitorului a fost scris cu un singur ‘I’ nu denotã inculturã, ci le semnalizeazã, de fapt, ortodocsilor cã mesajul a fost scris de asanumit ii ‘pocãiti’. Iar locul in care a fost transmis acesta este cum nu se poate mai bine ales, intrucat este cunoscut faptul cã, pe timp de varã, toti sãtenii care isi fac reparatii la clãdirile de prin gospodãrii nu au cum sã ocoleascã lutãriile. În plus, acelasi mesaj are o insemnãtate aparte pentru cei ce fac prozeliti, intrucat ar avea o fortã anu – me, fiind copiat din scrierile unuia dintrei cei mai mari evanghelisti, respectiv Matei (8:17). Interesant este cã, totusi, foarte multi oameni de la sat trec nepãsãtori pe langã mesajul in cauzã si, chiar dacã il citesc, refuzã sã emitã vreo pãrere. De orice fel. ‘Nu stiu cine l-a scris, nu mã intereseazã! Lasã-l acolo! Nici nu stiu cum s-au urcat tocmai sus pe lutãrie sã il scrie…’, a replicat dintr-o cãrutã un ‘constructor’ de ocazie. Cei mai atenti la ce se intamplã sunt insã preotii ortodocsi de prin sate. Chiar dacã in predicile de la finalul slujbelor de duminicã subiectul nu este abordat in amãnunt, anumiti prelati transmit totusi mesaje voalate cãtre enoriasi, indemnandu-i (doar) sã ‘urmeze intru credintã strãmosii, care au luptat cu crucea in manã pentru acest neam’.