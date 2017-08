Arest prelungit pentru decanul de vârstã al proxenetilor din judet

vineri, august 18, 2017, 3:00

Chiar de Valentine’s Day, Simion Trifan, în vârstã de 67 de ani, era arestat sub acuzatia de proxenetism, pentru cã, împreunã cu un complice cu 20 de ani mai tânãr, consilierul local din Poienesti Viorel Codreanu, oferea doritorilor de «carne tânãrã» serviciile a douã fete în vârstã de 15 si 17 ani, pe care le convinsese sã se prostitueze. De la arestarea sa, în luna februarie, Trifan a con testat de fiecare datã mentinerea, de cãtre Judecãtoria Vaslui, a acestei mãsuri preventive. Si tot de fiecare datã, Tribunalul Vaslui a respins ca nefondate contestatii, ultima oarã, la sfârsitul sãptãmânii trecute.

La varsta de 67 de ani, Simion Trifan, din Vaslui, dar domiciliat in Poienesti, se considera un adevãrat ‘Don Juan’, lãudandu-se in intreg satul cu numeroasele sale cuceriri. Nu s-a limitat doar la atat si, impreunã cu un prieten de ßnebunii’, consilierul local Viorel Codreanu, in varstã de 48 de ani, a convins douã tinere, in varstã de 15, respectiv 17 ani, sã intretinã cu ei relatii sexuale. Trifan le-a agãtat pe cele douã fete pe retele de socializare, pozand in gospodar de treabã, un bunicut mai mult decat prietenos! Ulterior, vãzand disponibilitatea fetelor in a-si vinde trupul, cei doi au decis sã facã si un ßban cinstit’, astfel cã au devenit ßpestii’ celor douã fete, gãsindu-le clienti, contra unor sume modice, si, dacã era cazul, punandu-le la dispozitie celor interesati chiar propriile case. Vestea s-a intins in sat si a ajuns la urechile politistilor, care, dupã ce au monitorizat o perioadã activitatea infractionalã a celor doi, au decis sã ia mãsuri impreunã cu procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui. ßÎn perioada decembrie 2016februarie 2017, Trifan Simion, din municipiul Vaslui, si Codreanu Viorel, din comuna Poienesti, au inlesnit practicarea prostitutiei de cãtre douã minore din judetul Vaslui, in varstã de 17, respectiv 15 ani. Cei doi bãrbati cãutau clienti pentru cele douã tinere, obtinand astfel diferite sume de bani. De asemenea, cei doi au incercat sã determine si alte persoane de sex feminin cu situatie materialã precarã sã practice prostitutia’, se arãta in comunicatul IPJ Vaslui. La jumãtatea lunii februarie, chiar de Ziua Îndrãgostitilor, cei doi proxeneti din Poienesti au fost retinuti, ulterior, judecãtorii emitand mandat de arestare pe numele celor doi. De atunci, mandatele de arestare au fost prelungite in mai multe randuri, ultima datã la inceputul lunii august, de fiecare datã insã, Simion Trifan contestand fãrã succes acest lucru. La fel a fost cazul la sfarsitul sãptãmanii trecute, atunci cand contestatia lui Trifan a ajuns pe rolul Tribunalului Vaslui. În ciuda rugãmintilor si a declaratiilor cã este nevinovat, el incercand ‘doar sã ajute douã fete bãtute de soartã’, judecãtorii au respins, incã o datã, contestatia, astfel cã bunicul proxenet va rãmane in continuare in arest, pentru cel putin 30 de zile. Între timp, dosarul in care cei doi sunt acuzati de proxenetism a intrat pe masa judecãtorilor, urmand a primi primul termen de judecatã. Dacã vor fi gãsiti vinovati, cei doi ßpesti’ din Poienesti riscã panã la 15 ani de inchisoare.