Aproape 2.000 contracte de muncã în plus la ITM

vineri, august 25, 2017, 3:00

Numãrul contractelor individuale de muncã active din judetul Vaslui este in crestere. În primele sapte luni ale acestui an, la Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui s-a inregistrat un plus de 1.959 contracte de muncã. Astfel, de la 61.252 contracte de muncã inregistrate la finalul anului 2016, la 31 iulie 2017, erau active 63.211 contracte. În ceea ce priveste evolutia contractelor de muncã cu timp partial, acestea s-au mentinut la acelasi nivel. La inceputul anului curent erau inregistrate 10.735 contracte cu timp partial, pentru ca, in luna iulie, sã fie active 10.763 contracte part-time. Tot la sarsitul lunii iulie 2017, rata somajului inregistratã in judetul Vaslui era de 10.38%. În evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui erau 15.228 de someri. Din numãrul total, doar 1.229 de someri mai incaseazã indemnizatie. În ultimele luni, 714 absolventi ai promotiei 2017 s-au inscris pe listele AJOFM Vaslui, pentru a primi indemnizatie de somaj. Dacã in luna mai au trecut pe la Fortele de Muncã numai 75 de liceeni, in luna iunie, 288 de tineri s-au inregistrat pentru somaj, iar in luna iulie s-au prezentat la AJOFM 351 persoane. ìAbsolventii care s-au inregistrat panã la data de 25 iulie pot beneficia de indemnizatie de somaj. Aceasta se acorda pe o perioadã de sase luni si este in cuantum lunar fix de 250 lei (50% din valoarea indicatorului social de referintã)î, a precizat Laura Toporãscu, purtãtorul de cuvant al AJOFM Vaslui.