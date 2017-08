joi, august 3, 2017, 3:00

„Poezia este graiul muzicii, iar muzica este graiul sufletului’ – sunt cuvintele marelui Voltaire, sub auspiciile cãrora prestatia maestrului Dãnut Barzu interpretand Balada de Ciprian Porumbescu si un fragment din Rapsodia a II-a de George Enescu, a deschis un adevãrat regal de poezie prilejuit de lansarea volumului de poezii ßAni de luminã’ la Clubul Pensionarilor din cadrul CARP Vaslui. Nici nu s-a stins bine ecoul activitãtii inchinate marelui EMINESCU si iatã cã o altã actiune s-a desfãsurat, in acelasi cadru, in fata unui auditoriu cu sensibilitate pentru poezie si pentru frumos in general. Activitatea s-a vrut de data aceasta inchinatã ‘bobocilor de luminã’, asa cum i-a denumit cele douã autoare ale cãrtii pe cei mai mici purtãtori de comori ascunse ale viitorului nostru – copiii. Autoarele volumului sugestiv intitulat ‘Ani de luminã’, doamnele educatoare Eugenia Acatrinei si fiica ei, Crina Larisa Potorac, reusesc sã aducã sub ochii cititorilor, in versuri mestesugite, mirifica lume a copilãriei, in momentele cele mai delicate ale existentei celor mici, cand de fapt lumea lor se limiteazã la casã, pãrinti, grãdinitã, micile plimbãri si jocurile de copii. În prezentarea cãrtii lansate in cadrul activitãtii, doctorul Valeriu Lupu – care este si prefatatorul cãrtii – a amintit cuvintele marelui Creangã, care, cu delicatetea lui nostalgicã si dragostea pentru prichindeii de la ßscolita lui din Pãcurari’, spunea: ßfie-vã dragi copiii, purtati-vã cu ei bland, invãtati-i ce e de folos si fiti drepti si-ti vedea cã nu-s sãlbatici. Schimbati-le des ocupatia, jucati-vã cu ei, cãci intre copii trebuie sã fii si tu copil’. ‘Lumea pe care o exploreazã cartea este o lume aparte, complexã, dar plinã de farmec si inocentã’, este remarca fãcutã de doctor Valeriu Lupu, de aici si responsabilitatea celor care lucreazã in domeniul educatiei, pentru cã lucreazã de fapt la temelia pe care se zideste lumea viitorului. Dragostea pentru cei mici si devotamentul pentru profesia de educator rãzbate din fiecare vers, intr-un firesc al lucrurilor care convinge cu usurintã pe oricine stie cat de naturalã si sensibilã este firea unui copil. De aici, se desprinde o altã calitate a poeziei, si anume aceea a sinceritãtii, care este esentialã in relatia cu copiii. De fapt, insãsi punerea in paginã a versurilor este rodul sinceritãtii, experientei si trãirilor avute de-a lungul carierei lor, in opera de modelare a celor mai mici si promitãtori ‘boboci de luminã’ cum, cu dragoste ii alintã autoarele pe copii. Au fãcut aprecieri Viorica Ispir, Gheorghita Popovici, Lucica Maftei – de la Scoala Gimnazialã Laza, foste colege de serviciu ale educatoarei Eugenia Acatrinei, care panã la pensionare si-a desfãsurat activitatea la aceastã unitate de invãtãmant. Au mai luat cuvantul Silvia Polcovnicu, Doina Nica-Serban, care au propus infiintarea unui cenaclu unde sã se prezinte si sã se promoveze valorile culturale si spirituale ale locului. Cu unanimitate in aprecieri, vorbitorii au apreciat calitatea temei, in – talnirii si dorinta participãrii la evenimente ase – mãnãtoare care sã incante inima si sufletul celor care au intelepciunea aprecierii si capacitatea trãirii frumosului in viatã si artã. Pentru cã poezia este panã la urmã o artã a frumosului. În incheiere, inimoasa Valentina Lupu a multumit audientei si a invitat pe cei prezenti la urmãtoarea activitate, care va fi la fel de interesantã: ‘Despre varsta a treia si problemele ei’ – in cadrul programului ‘Zilele Vasluiului’.

* Gabriela Lolica Antipa

* Crenguta-Luiza Scântei