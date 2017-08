Ajutor financiar pentru comercializarea fructelor si legumelor

joi, august 24, 2017, 3:00

Organizatiile de producãtori si alte forme asociative pentru comercializarea legumelor si fructelor vor primi un ajutor financiar de la stat. Potrivit unui proiect de hotãrare de Guvern, initiat de Ministerul Agriculturii, pentru a beneficia de ajutor financiar, organizatiile de producãtori recunoscute si alte forme asociative pentru comercializare trebuie sã depunã si sã aibã aprobat un program operational. Programele operationale au o duratã minimã de trei ani si maximã de cinci ani. Sprijinul financiar comunitar pentru organizatiile de producãtori este egal cu valoarea contributiilor financiare ale membrilor sau ale organizatiei de producãtori plãtite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea realã a cheltuielilor suportate de organizatia de producãtori, conform programului operational aprobat. La solicitarea Ministerului Agriculturii cãtre Comisia Europeanã, organizatiile de producãtori pot beneficia si de asistentã financiarã nationalã. Organizatiile de producãtori care au un program operational aprobat inainte de data intrãrii in vigoare a hotãrarii solicitã in scris la centrele judetene ale APIA, panã la data de 1 noiembrie 2017, dupã caz: continuarea acestuia panã la finalizare, in conditiile aplicabile in temeiul legislatiei in vigoare la momentul aprobãrii acestuia; modificarea programului operational pentru a beneficia de prevederile prezentei hotãrari; inlocuirea cu un nou program operational pentru a beneficia de prevederile prezentei hotãrari.