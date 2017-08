Absolventii îngroasã rândurile somerilor

vineri, august 11, 2017, 3:00

Un numãr de 714 absolventi ai promotiei 2017 s-au inscris pe listele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, pentru a primi indemnizatie de somaj. Dacã in luna mai au trecut pe la Fortele de Muncã numai 75 de liceeni, in luna iunie 288 tineri s-au inregistrat pentru somaj, iar in luna iulie s-au prezentat la AJOFM 351 persoane. ‘Absolventii care s-au inregistrat panã la data de 25 iulie pot beneficia de indemnizatie de somaj. Aceasta se acorda pe o perioadã de sase luni si este in cuantum lunar fix de 250 lei (50% din valoarea indicatorului social de referintã)î, a precizat Laura Toporãscu, purtãtor de cuvant al AJOFM Vaslui. Absolventii care se inregistreazã in evidenta AJOFM Vaslui ca persoane in cãutarea unui loc de muncã pot beneficia de servicii gratuite de mediere, servicii gratuite de formare profesionalã, primã de incadrare ca absolvent (500 lei) dacã se incadreazã in interval de 12 luni de la data absolvirii, primã de incadrare pentru absolventii care se incadreazã in muncã cu normã intreagã, intr-o localitate situatã la o distantã mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau retedinta. De asemenea, absolventii primesc o primã de instalare dacã se incadreazã intr-o altã localitate situatã la o distantã mai mare de 50 kilometri fatã de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. AJOFM mai acordã subventii acelor angajatori care incadreazã in muncã absolventi de invãtãmant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior in interval de 12 luni de la absolvire. Subventiile sunt in valoare de 900 lei/luna pe o perioada de 12 luni, cu obligativitatea mentinerii raporturilor de muncã pe o perioadã de 18 luni.