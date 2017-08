A XI-a editie a concursului european «Juvenes Translatores»

miercuri, august 30, 2017, 3:00

Liceele vasluiene sunt invitate sã-si înscrie elevii cu abilitãti la limbi strãine la concursul european de traduceri «Juvenes Translatores », editia a XI-a. Concursul se desfãsoarã în cadrul liceelor selectate, cîstigãtorii urmând a fi premiati în cadrul unei ceremonii ce se va desfãsura anul viitor la Bruxelles. La editia 2016, din totalul de 32 de licee românesti selectate, judetul nostru a participat cu douã licee: Colegiul Economic «Anghel Ruginã» Vaslui si Colegiul National «Gh. Rosca Codreanu» Bârlad.

S-a dat startul celei de-a XI-a editii a concursul european de traduceri „Juvenes Translatores”, concurs destinat, în acest an, liceenilor nãscuti în anul 2000. La acest concurs vor participa licee din întreaga Uniune Europeanã, testele urmând a se desfãsura în cele 24 de limbi oficiale, la alegerea participantilor, Ministerul Educatiei recomandând ca limba în care se face traducerea sã fie limba maternã. Liceele îsi pot înscrie elevii cu abilitãti la limbi strãine în perioada 1 septembrie 20 octombrie, pe site-ul „Juvenes Translatores” http://ec.europa.eu/translatores. Concursul va avea loc pe data de 23 noiembrie la sediile liceelor din cele 28 de state membre a UE selectate prin tragere la sorti, sub supravegherea profesorilor îndrumã tori. Testele vor fi evaluate de traducãtori din cadrul Directiei Generale de Traduceri a Comisiei Europene. Având drept scop promovarea, recunoasterea si recompensarea învãtãrii limbilor strãine, precum si încurajarea tinerilor lingvisti, câstigãtorii urmeazã a fi premiati în cadrul unei ceremonii ce urmeazã a se desfãsura anul viitor la Bruxelles. Trebuie spus cã la editia de anul trecut, judetul Vaslui a participat cu douã licee: Colegiul Economic „Anghel Ruginã”, din Vaslui, si Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu”, din Bârlad, din totalul de 32 de licee românesti selectate. În acest an, elevii vasluieni au obtinut rezultate deosebite la fazele nationale ale Olimpiadelor Scolare de limbi strãine, atât la rusã, limbi romanice, englezã sau limba francezã, acolo unde Ioana-Adelina Ralea, elevã a Colegiului National ‘Cuza Vodã” din Husi, si-a adjudecat cele mai mari premii: Premiul I, Premiul special pentru interactiune oralã oferit de Facultatea de Litere a Universitãtii din Bucuresti, diploma de excelentã oferitã de Institutul Cultural Francez, dar si diploma de excelentã oferitã de Asociat ia Profesorilor de Limba Francezã ARPF.