70 milioane euro disponibili pentru finantare proiectelor de investitii în procesarea produselor agricole

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste, începând cu 1 august 2017, cereri pentru finantarea proiectelor de investitii în procesarea si marketingul produselor agricole, în vederea obtinerii de produse neagricole, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, incepand de ieri, 1 august, ora 9.00, panã pe 31 octombrie, la ora 16.00, solicitantii de fonduri europene nerambursabile au la dispozitie 70 milioane de euro pentru proiecte care se incadreazã in aria de finantare a Schemei GBER aferente Submãsuri 4.2 – Sprijin pentru procesarea produselor agricole. ßAceastã Schemã este singura formã de sprijin din PNDR care oferã finantare pentru prelucrarea produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole, adicã produse cu valoarea adãugatã, atat de necesare dezvoltãrii strategice a sectorului agricol si alimentar romanesc. Precizãrile aduse de noul Ghid in ceea ce priveste tipurile de investitii finantate fac accesarea mai facilã in aceastã sesiune. De exemplu, Ghidul precizeazã cã un proiect poate prevedea investitii in mai multe puncte de lucru, cu conditia ca acestea sã fie situate in cadrul aceleiasi regiuni. Un exemplu de debirocratizare a procesului de depunere si evaluare este eliminarea bifelor din sectiunea F a Cererii de Finantare, unde nu se mai verificã decat semnãtura si datarea Declaratiei pe proprie rãspundere. Poate pãrea putin, dar cistigul in ceea ce priveste timpul si fluidizarea evaluãrii este foarte mare. Totodatã, modificãrile aduse de HG 226 – inclusiv cea privind depunerea Proiectului Tehnic la momentul semnãrii Cererii de Finantare, sunt aplicabile si Schemei GBER’, a declarat Alin Dan Trifu, directorul Oiciului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Vaslui. Solicitantii eligibili pentru finantare prin prezenta schemã sunt intreprinderile care realizeazã in mediul urban sau rural investitii initiale pentru procesarea si marketingul produselor agricole, in vederea obtinerii de produse neagricole in sectoarele de activitate economica eligibile prevãzute in Anexa 4 la Ghidul Solicitantului. Activitãtile eligibile pe aceastã linie de finantare din domeniul industriei alimentare cuprind de exemplu fabricarea produselor de morãrit, a amidonului si a produselor din amidon, fabricarea produselor lactate, fabricarea inghetatei si a altor produse asemãnãtoare inghetatei, cum este sorbetul, fabricarea bãuturilor – ca de exemplu fabricarea berii artizanale. Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului de pe portalul AFIR. Pragul minim este de 15 puncte, iar pragurile de calitate sunt de 45 de puncte pentru luna august, 30 de puncte pentru luna septembrie si 15 puncte pentru luna octombrie. Pentru intocmirea documen – tatiei necesare obtinerii finantãrii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agentiei, www.afir. info, la sectiunea ßInvestitii PNDR’, in pagina dedicatã respectivei submã – suri. Cu fondurile obtinute prin GBER, intreprinderile pot realiza produse noi, cu valoare adãugatã, fãrã a afecta insã concurenta pe piatã internã si comertul intracomunitar intr-o mãsurã contrarã interesului comun. Ajutorul de stat acordat prin PNDR 2014-2020 in baza GBER (General Block Exemption Regula ion – Regulamentului general de exceptare pe categorii) are ca scop imbunãtãtirea nivelului general de performantã al intreprinderilor, prin cresterea competitivitãtii. Anexa I la Ordinul MADR 3433/2015, parte a documentelor necesare accesãrii Schemei ce poate fi gãsit pe www.afir.info, detaliazã sectoarele economice eligibile in cadrul Schemei, precum si codurile CAEN aferente. Alocarea pentru sesiunea 2017 in valoare de 70.000.000 euro este impãrtitã astfel: 49 milioane euro pentru dezvoltarea si modernizarea unor capacitãti de procesare si comercializare a unor produse agricole si 21 milioane euro pentru crearea de noi unitãti de procesare a produselor agricole. Intensitatea sprijinului este de panã la 1 milion Euro/proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat. Pentru alte intreprinderi, pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat, valoarea sprijinului este de 1,5 milioane Euro/ proiect. Pentru forme asociative precum si pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), valoarea sprijinului se ridicã la 2,5 milioane Euro/proiect.