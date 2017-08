60 de tineri si-au deschis firme în acest an

joi, august 17, 2017, 3:00

Tinerii din judetul Vaslui continuã sã fie atrasi de mediul de afaceri. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in primele sapte luni ale acestui an, un numãr de 60 vasluieni au infiintat SRL-D-uri (societate cu rãspundere limitatã-debutant). În medie, lunar, cel putin 9 vasluieni intrã in afaceri. Numai in luna iulie 2017, la Registrul Comertului de pe langã Tribunalul Vaslui au fost infiintate 13 astfel de societãti, iar alte 7 sunt in curs de infiintare. La nivelul judetului Vaslui, la inceputul lunii august 2017 erau inregistrate 291 de SRL-D-uri. În prezent, orice persoanã care nu a mai avut o afacere si doreste sã isi deschidã propria microintreprindere o poate face in mod gratuit. Domeniile preferate de cei care debuteazã in afaceri sunt constructii, service auto, transporturi si comert prin internet.